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Лукашенко: Беларусь может направить в космос еще одну представительницу
12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В случае поддержки со стороны России Беларусь может направить в космос свою вторую представительницу, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Если бы тогда не ваше решение, никакого полета не было бы. Мы договорились, что должна полететь белорусская женщина», – напомнил Лукашенко.
Белорусский лидер сообщил о договоренности с «Роскосмосом» о том, что госкорпорация готова далее работать с белорусской стороной по развитию космической программы.
Александр Лукашенко прибыл в четверг вечером в Москву с рабочим визитом. Бортом номер один прибыла и Марина Василевская. Ранее в четверг глава государства присвоил ей звание Героя страны и вручил медаль.
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Сотрудничество в космической отрасли обсудили президенты Беларуси и России на переговорах в Москве.
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