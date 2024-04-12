Лукашенко: Беларусь может направить в космос еще одну представительницу

«Если бы тогда не ваше решение, никакого полета не было бы. Мы договорились, что должна полететь белорусская женщина», – напомнил Лукашенко.

Белорусский лидер сообщил о договоренности с «Роскосмосом» о том, что госкорпорация готова далее работать с белорусской стороной по развитию космической программы.

«Мы хотим с россиянами… в течение этого, может, через два года забросить на орбиту новый спутник с разрешением съемки (поверхности Земли – ред.) 25 сантиметров. Это сильное слово будет. Мы работаем, уже нет сомнений, что мы это сделаем вместе с россиянами. И будем в плане космонавтом работать вместе», – заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко прибыл в четверг вечером в Москву с рабочим визитом. Бортом номер один прибыла и Марина Василевская. Ранее в четверг глава государства присвоил ей звание Героя страны и вручил медаль.