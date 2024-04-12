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Лукашенко: Беларусь может направить в космос еще одну представительницу

12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь может направить в космос еще одну представительницу
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В случае поддержки со стороны России Беларусь может направить в космос свою вторую представительницу, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы готовы включиться в вашу программу, то, что российские космонавты делают. Необязательно, чтобы там белорусская была... У нас есть люди, в том числе и женщины, готовые полететь. Отторжения у «Роскосмоса» нет. Если вы поддержите, если будет в этом плане ваше желание и воля, то мы (отправим в космос – ред.) и вторую девчонку, дублера (первой белорусской космонавтки – ред.). Мы же ее подготовили, затратили деньги большие на ее подготовку… Она готова работать дальше и тренироваться», – отметил белорусский лидер.

Лукашенко поблагодарил Путина за помощь, оказанную в организации полета в космос первого в истории суверенной Беларуси космонавта Марины Василевской.

«Если бы тогда не ваше решение, никакого полета не было бы. Мы договорились, что должна полететь белорусская женщина», – напомнил Лукашенко.

Белорусский лидер сообщил о договоренности с «Роскосмосом» о том, что госкорпорация готова далее работать с белорусской стороной по развитию космической программы.

«Мы хотим с россиянами… в течение этого, может, через два года забросить на орбиту новый спутник с разрешением съемки (поверхности Земли – ред.) 25 сантиметров. Это сильное слово будет. Мы работаем, уже нет сомнений, что мы это сделаем вместе с россиянами. И будем в плане космонавтом работать вместе», – заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко прибыл в четверг вечером в Москву с рабочим визитом. Бортом номер один прибыла и Марина Василевская. Ранее в четверг глава государства присвоил ей звание Героя страны и вручил медаль.



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