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Как сотрудничают Россия и Беларусь в космической сфере?
12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия создают уникальный космический аппарат. Разработка ведется с учетом мировых запросов. Страны сотрудничают в космической сфере уже больше 25 лет. Полет в космос первой белоруски Марины Василевской – лишь один из крупных проектов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Космос объединил Беларусь. Вместе с Мариной Василевской в полет виртуально отправилась вся страна. Следили и переживали во время трансляций и радиоэфиров. Но больше всех – родители. За время полета мама первой белорусской женщины-космонавта похудела на пять килограммов.
«С трепетом сердца наблюдали, как приземляется. Эмоции переполняют», – добавил отец космонавтки Виталий Василевский.
Экспедиция Марины Василевской – новый виток в развитии космической сферы Беларуси, а ее полет не для имиджа и престижа. Это накануне подчеркнул глава государства.
Этот исторический полет «Союза» – проект Союзного государства. Подготовкой космонавта занимались российские специалисты, а вот цель экспедиции – научную программу – разработали белорусские ученые. Миссия выполнена, и данные экспериментов Марины Василевской (а их было семь) уже обрабатывают специалисты. Параллельно ученые работают и над другими совместными программами.
Страны создают космические спутники, которые и легче, и дешевле предшественников. Аппараты будут не только снимать околоземное пространство, но и работать над анализом ионосферы.
Среди совместных проектов – работы в микробиологии, медицине и пищевой промышленности. Например, продукты питания для МКС, которые облегчат адаптацию к непривычной еде и помогут защитить иммунитет экипажей.
Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина первую женщину-космонавта из Беларуси Марину Василевскую, российских космонавтов Олега Новицкого и Сергея Прокопьева. Кроме этого, звание Героев России присвоено космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.
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Полет в космос первой белоруски – лишь один из крупных проектов Союзного государства.
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