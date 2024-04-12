Как сотрудничают Россия и Беларусь в космической сфере?

«С трепетом сердца наблюдали, как приземляется. Эмоции переполняют», – добавил отец космонавтки Виталий Василевский.

Экспедиция Марины Василевской – новый виток в развитии космической сферы Беларуси, а ее полет не для имиджа и престижа. Это накануне подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко присвоил первой в истории суверенной страны женщине-космонавту звание Героя Беларуси . Это высшая награда страны.



«Конечно, свой космический полет я посвящаю родной Беларуси, своим белорусам, которые меня поддерживали», – отметила Марина Василевская.

Этот исторический полет «Союза» – проект Союзного государства. Подготовкой космонавта занимались российские специалисты, а вот цель экспедиции – научную программу – разработали белорусские ученые. Миссия выполнена, и данные экспериментов Марины Василевской (а их было семь) уже обрабатывают специалисты. Параллельно ученые работают и над другими совместными программами.

«Выполняется проект российско-белорусского космического аппарата с разрешением 35 сантиметров. Для этого космического аппарата наше предприятие разрабатывает телескоп. Российская сторона разрабатывает платформу», – рассказал директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой.

Страны создают космические спутники, которые и легче, и дешевле предшественников. Аппараты будут не только снимать околоземное пространство, но и работать над анализом ионосферы.

«Вспышки на Солнце приводят к достаточно сильным магнитным бурям на Земле. Во время магнитных бурь как раз в ионосфере возникают сильные ионосферные потоки. Такого рода токи являются своего рода угрозой для систем автоматики, системы энергосетей, в том числе и для тех же атомных станций», – пояснил Сергей Золотой.

Среди совместных проектов – работы в микробиологии, медицине и пищевой промышленности. Например, продукты питания для МКС, которые облегчат адаптацию к непривычной еде и помогут защитить иммунитет экипажей.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина первую женщину-космонавта из Беларуси Марину Василевскую, российских космонавтов Олега Новицкого и Сергея Прокопьева. Кроме этого, звание Героев России присвоено космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.