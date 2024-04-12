Первый в мире газовый 130-тонник и новый электросамосвал представили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси представили новые самосвалы. Запрос потребителей – на машины, работающие на альтернативных источниках энергии. Модели увидели партнеры из разных стран, а перспективы такого транспорта обсудили на международной конференции, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Сердце этого самосвала – аккумуляторные батареи. Машина с приставкой «эко». На одной зарядке работает до восьми часов. Грузоподъемность – 120 тонн. Эта модель одна из самых востребованных в мире.

«Основным преимуществом данных самосвалов является возможность использования энергии торможения – так называемой «системы рекуперации». У стандартных машин такой возможности нет. Здесь есть накопители, которые могут возвращать энергию, вырабатываемую при замедлении или торможении машины. Это ключевая особенность», – отметил генеральный директор Сергей Лесин.

Еще одна новинка – 130-тонник, который заправляется сжиженным природным газом. Впервые в мире здесь соединили такую грузоподъемность и вид энергии. Похожие машины уже прошли тестирование на карьерах российского Кузбасса. Потребители поняли, что топливо экономится в два раза.

«Мы не только предоставляем сами карьерные самосвалы, мы предоставляем еще и инфраструктуру. Это зарядные станции, заводы по сжижению природного газа. Мы держим уверенное лидерство в данном классе грузоподъемности, и мы понимаем, что именно на этом карьерном самосвале надо и внедрять новые технологии», – рассказал генеральный конструктор Александр Насковец.

Акцент в отрасли – на экологичные карьерные самосвалы. Эксперты уверены: у таких машин большие перспективы, использовать их дешевле, а работать в карьерах без выхлопов легче. Наибольший интерес – у партнеров из России.

«У нас глубина карьеров, уже и ниже 100 метров, то есть у нас компания антрацит добывает, здесь второе направление можно уже смотреть, то есть выработка энергии прямо на борту карьера. И, соответственно, ее тут же потребление в самосвал, что даст довольно таки серьезную экономию», – сообщил генеральный директор компании по добыче антрацита Александр Сталев.