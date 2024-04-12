|
Первый в мире газовый 130-тонник и новый электросамосвал представили в Беларуси
12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси представили новые самосвалы. Запрос потребителей – на машины, работающие на альтернативных источниках энергии. Модели увидели партнеры из разных стран, а перспективы такого транспорта обсудили на международной конференции, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Сердце этого самосвала – аккумуляторные батареи. Машина с приставкой «эко». На одной зарядке работает до восьми часов. Грузоподъемность – 120 тонн. Эта модель одна из самых востребованных в мире.
Еще одна новинка – 130-тонник, который заправляется сжиженным природным газом. Впервые в мире здесь соединили такую грузоподъемность и вид энергии. Похожие машины уже прошли тестирование на карьерах российского Кузбасса. Потребители поняли, что топливо экономится в два раза.
Акцент в отрасли – на экологичные карьерные самосвалы. Эксперты уверены: у таких машин большие перспективы, использовать их дешевле, а работать в карьерах без выхлопов легче. Наибольший интерес – у партнеров из России.
Предприятие сейчас работает над локализацией производства. Большая часть комплектующих – белорусские, некоторые покупают в России. В год завод выпускает более 900 карьерных гигантов.
Белорусское предприятие выпускает и другие современные самосвалы. Например, беспилотные машины. Они помогают сделать добычу полезных ископаемых более безопасной для человека.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топливо в новых транспортных средствах экономится в два раза.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)