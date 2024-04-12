ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первый в мире газовый 130-тонник и новый электросамосвал представили в Беларуси

12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый в мире газовый 130-тонник и новый электросамосвал представили в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси представили новые самосвалы. Запрос потребителей – на машины, работающие на альтернативных источниках энергии. Модели увидели партнеры из разных стран, а перспективы такого транспорта обсудили на международной конференции, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Сердце этого самосвала – аккумуляторные батареи. Машина с приставкой «эко». На одной зарядке работает до восьми часов. Грузоподъемность – 120 тонн. Эта модель одна из самых востребованных в мире.

«Основным преимуществом данных самосвалов является возможность использования энергии торможения – так называемой «системы рекуперации». У стандартных машин такой возможности нет. Здесь есть накопители, которые могут возвращать энергию, вырабатываемую при замедлении или торможении машины. Это ключевая особенность», – отметил генеральный директор Сергей Лесин.

Еще одна новинка – 130-тонник, который заправляется сжиженным природным газом. Впервые в мире здесь соединили такую грузоподъемность и вид энергии. Похожие машины уже прошли тестирование на карьерах российского Кузбасса. Потребители поняли, что топливо экономится в два раза.

«Мы не только предоставляем сами карьерные самосвалы, мы предоставляем еще и инфраструктуру. Это зарядные станции, заводы по сжижению природного газа. Мы держим уверенное лидерство в данном классе грузоподъемности, и мы понимаем, что именно на этом карьерном самосвале надо и внедрять новые технологии», – рассказал генеральный конструктор Александр Насковец.

Акцент в отрасли – на экологичные карьерные самосвалы. Эксперты уверены: у таких машин большие перспективы, использовать их дешевле, а работать в карьерах без выхлопов легче. Наибольший интерес – у партнеров из России.

«У нас глубина карьеров, уже и ниже 100 метров, то есть у нас компания антрацит добывает, здесь второе направление можно уже смотреть, то есть выработка энергии прямо на борту карьера. И, соответственно, ее тут же потребление в самосвал, что даст довольно таки серьезную экономию», – сообщил генеральный директор компании по добыче антрацита Александр Сталев.

«Использование альтернативных источников – это и затраты, и себестоимость, что мы несомненно оцениваем и принимаем во внимание, когда решаем, какую технику приобретать, поэтому сейчас у нас несомненно в приоритете стоит использование техники с альтернативными источниками энергии», – подчеркнул начальник департамента автомобильного транспорта компании по добыче угля Сергей Бритиков.

Предприятие сейчас работает над локализацией производства. Большая часть комплектующих – белорусские, некоторые покупают в России. В год завод выпускает более 900 карьерных гигантов.

Белорусское предприятие выпускает и другие современные самосвалы. Например, беспилотные машины. Они помогают сделать добычу полезных ископаемых более безопасной для человека.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топливо в новых транспортных средствах экономится в два раза.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как сотрудничают Россия и Беларусь в космической сфере?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2024
Mir24.TV Belarus
12.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика