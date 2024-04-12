«Остров чистоты и вкуса» снова откроет закрывшиеся магазины. Сеть нашла инвестора и меняет формат бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Почти два месяца назад «Про бизнес» опубликовал интервью с основателем группы компаний «Ромакс», в которую входит и сеть «Остров чистоты и вкуса», Виктором Ромуком. В этой статье бизнесмен ответил на самые волнующие вопросы о закрытии магазинов, развитии бизнеса и планах. С того момента произошло много позитивных изменений. О некоторых стоит рассказать уже сейчас — делимся новостями.

«Банки-партнеры помогли найти инвестора»

— Начнем с того, что правительство нас поддержало, посодействовало в переговорах с банками: всеми теми же, что были у нас в кредитном портфеле по вопросу реструктуризации. Благодаря содействию банков мы нашли бизнес-партнера из Российской Федерации. На текущий момент называть имя инвестора, наверное, не совсем правильно, потому что сделка находится еще на стадии подписания инвестиционного договора. Партнерство эффективно для двух сторон бизнеса. Мы усиливаем наши позиции за счет партнера, а партнер у себя на своем рынке — за счет нашей экспертизы в ритейле, с нашими контрактами. Партнер-инвестор имеет большой опыт в производстве бытовой химии, дистрибуции, а также в ритейле.

Наш партнер-инвестор получил все необходимые аналитические данные, они им тщательно изучены, на данный момент уточняются мелкие детали. И в ближайшее время должно состояться подписание документов. Российского инвестора интересуют также и наша транспортная компания, и фабрика, мощности которой при добавлении еще двух скорострельных линий по розливу позволяют увеличить производство до 10 раз от текущего объема. Рынки сбыта двух стран позволяют это сделать в связи с высоким и стабильным спросом на нашу продукцию. А также задействовать нашу транспортную компанию, которая работает по-прежнему как отдельный бизнес, и не пострадала в период нестабильной работы «Остров чистоты и вкуса».





Учитывая падение наших объемов перевозки на небольшой период времени, часть автомобилей перешло на обслуживание других белорусских сетей и никто из водителей без работы не остался.

Что касается радостных новостей, то фармацевтическая сделка, которая больше всего всех волновала, находится на финальной стадии, она также сопровождается нашими банками-партнерами и в течение 3−4 недель будет уже завершена. Мы передаем свой фармацевтический бизнес в хорошие руки (название компании-покупателя пока не разглашается, — прим. «Про бизнес»). Покупатель давно работает в этой сфере бизнеса и является одним из лидеров частного фармацевтического рынка в нашей стране. Конечно, это усилит его позиции, и он сможет сделать лучшее предложение покупателям как по товарам, так и по ценам. Сделка позволит, раз сложилась такая трудная ситуация, сохранить то, что уже создано, — технологии, программы, команду. Я как ответственный за весь бизнес должен приложить все усилия для того, чтобы сделать это максимально просто и быстро. У нас в компании достаточно сил для эффективной реализации этого процесса. Завершение данной сделки облегчит нам жизнь, потому что все внимание специалистов нашей компании сфокусируется непосредственно на «Островах». Наверное, результат будет виден в ближайший месяц, и очень его ждем. Мы считаем, что слишком долго заставляли наших сотрудников работать с возражениями покупателей, в основном с устными жалобами, которые появлялись в связи с закрытием некоторых объектов.





«У нас появится новое направление — франшиза»

Текущее финансовое состояние вынуждает нас оптимизировать количество объектов до 350 торговых точек, но мы не закрываем оставшиеся магазины навсегда. Мы просто делаем из них перемещение товара в 350 магазинов по всей стране, для того, чтобы стабильно и в полном объеме обеспечивать их товарами, к которым наш потребитель привык. А оставшиеся 130 объектов будут переданы под франшизу. Этот формат ведения бизнеса мы начали обсуждать с партнерами недавно. И, как оказалось, много игроков рынка хотят принять участие в бизнесе, которому доверяют, у которого есть имя, и который может предложить уже готовые локации магазинов. Я имею в виду вышеупомянутые 130 магазинов, которые сейчас временно закрыты. Именно их мы предложим в первую очередь франчайзи. Мы считаем себя ответственными за удобство покупателей, и конечно, будем стараться не только сохранить сами магазины под брендом «Остров чистоты и вкуса», но и заполнить их товаром, к которому привык наш покупатель. Данные объекты будут работать в рамках франшизы.



Источник: «Остров чистоты и вкуса».

Это позволит усилить позиции на рынке и улучшить и ценовое, и акционное предложения, расширить ассортимент сети товарами, которых ранее не было. Мы также рассматриваем крупных партнеров по франчайзи в большей степени с компетенциями в сфере продуктов питания и алкогольных напитков. По сути франчайзи будут развивать свой личный бизнес, но на базе «Острова чистоты и вкуса». Благодаря проекту франшизы мы расширим бизнес еще больше и достаточно быстро. Почему мы в этом уверены? Потому что у нас есть оборудование и технологии, налаженные бизнес-процессы и рекламные материалы, т.е. в этих вопросах франчайзи вкладываться деньгами в бизнес не нужно. Мы обеспечиваем поставками товара минимум в 60%, а 40% товаров партнеры будут самостоятельно выбирать и закупать, исходя из локации и привычек потребителей конкретного региона.



Источник: «Остров чистоты и вкуса».

Это дает возможность более гибко подходить к каждой торговой точке, и максимально удовлетворять покупательский спрос. Почему франшизы легко масштабировать? Потому что их очень удобно контролировать, потому что сам собственник франшизы непосредственно участвует в рабочем процессе, чтобы получить максимальный результат. В этом проекте мы уверены, клиентов для этого направления более чем достаточно. Франшиза открывает новые возможности в том числе и для собственников помещений. Если есть помещение, коллектив, желание работать и развиваться в новом направлении бизнеса, то почему бы не изучить формат франшизы «Островов»? Мы обязательно будем рассматривать такие варианты развития чужого бизнеса и поддерживать предпринимателей.



Источник: «Остров чистоты и вкуса».

Делаем это, чтобы помочь франчайзи представить те эксклюзивные товары, которых нет у конкурентов, но они всегда были в «Островах». Мы ставим себе цель с помощью франшизы вернуться к 650 объектам, к которым дошли собственными силами, правда, пока не возникли финансовые трудности в августе 2023 года. Сколько времени на это понадобится? Все будет, наверное, зависеть от того, как мы эффективно донесем информацию по условиям получения франшизы. Они будут уникальными и индивидуальными, но базовые требования будут опубликованы в открытых источниках и на наших сайтах. Сейчас финализируем предложение и стараемся учесть все возможные вопросы, которые могут возникнуть. На примерах все разложим, чтобы потенциальные партнеры могли досконально проанализировать предложение. При собственных расчетах они увидят, есть ли в покупке франшизы экономический смысл, стоит ли таким проектом вообще заниматься.





Сформирована специальная рабочая группа из наших сотрудников, которая будет заниматься продвижением и продажей франшизы. Специалисты смогут ответить на любой коммерческий, юридический, финансовый вопрос и т.д. Дальше будет подключаться команда по развитию для работы с конкретным клиентом, который проявил интерес, чтобы индивидуально работать с его требованиями и вопросами.

«Разговоры о том, что „Острова“ не восстановятся, должны закончиться. Мы прошли этот сложный для всех период»

За 5 месяцев нашего нестабильного состояния многие поставщики, которые поставили на паузу сотрудничество с нами и перевели нас на предоплату, убедились в том, что заменить продажи, которые они осуществляли через сеть «Остров чистоты», не получилось. Все дело в том, что территориальное присутствие, которое есть у нас, уникально, мы это создавали 15 лет и подходили ко всем вопросам щепетильно, изучая города, локации и предпочтения покупателей.





И сейчас для нас самое важное, чтобы не пострадал покупатель. Мы должны сделать все для того, чтобы все наши объекты заработали на полную мощь в ближайшие сроки. Если никаких новых препятствий на нашем пути не будет, то мы с этой задачей справимся. Пусть «Островов» и стало меньше на какое-то время, но зато мы планируем вернуться с приумноженным товарным предложением, естественно, с приходом тематического инвестора с его опытом и компетенциями. В тех 350 объектах, в которые уже произошло перемещение и поставки товара, можно заметить изменения. Но нам нужно еще чуть-чуть времени для того, чтобы выставить товар, поэтому мы привлекаем к этому максимально возможное число сотрудников, в том числе и офисных, которые активно помогают на торговых объектах. Мы — одна команда и болеем за общее дело. Конечно, нам надо всем прямо сейчас свою преданность делу доказывать на конкретных примерах.

















Разговоры о том, что «Острова» не восстановятся, должны закончиться. Мы прошли этот сложный для всех период. Опять же хочу поблагодарить всех, кто помогает нам, в том числе партнеров-поставщиков, а также банки, которые дали нам время найти инвесторов, и помогают в реализации новых проектов. Естественно, покупателей, которые верят нам, и продолжают посещать наши магазины. Пользуясь возможностью, призываем поставщиков к более активному и широкому возобновлению отгрузок своих брендов, к которым за столько лет привык наш покупатель в максимально быстрые сроки.