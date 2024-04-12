Торговля с иностранными компаниями: налоги, нарушения и последствия. 29 апреля, вебинар

Источник материала: ProBusiness

Только практические рекомендации, основанные на опыте: сопровождение налоговых проверок, защиты по уголовным и административным делам.

29 апреля в Клуб Про бизнес , самое большое сообщество предпринимателей, проводит вебинар «Бизнес с иностранным элементом: что надо знать о налогах». Особенно актуальна тема будет для импортеров и экспортеров.

Что обсудим

В каких случаях Вами может заинтересоваться налоговая при торговле (экспорт, импорт) с иностранной компанией

Как правильно выстроить работу и минимизировать будущие риски

Что считается нарушением: взгляд бизнеса и контролирующих органов

Компания за границей, а работа в Беларуси: где пределы допустимого и в чем риски

Спикер: Елизавета Ярмош, адвокат, кандидат юридических наук, специализируется на налоговом праве, автор телеграмм-канала TaxTalk

Время: 29 апреля, 10:00 - 13:00, онлайн-платформа ZOOM

⇒Чтобы принять участие в вебинаре от физица или компании, оформите платное участие по ссылке, стоимость 50 BYN

Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

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Ждем вас 29 апреля!