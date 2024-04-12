|
Торговля с иностранными компаниями: налоги, нарушения и последствия. 29 апреля, вебинар
12.04.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Только практические рекомендации, основанные на опыте: сопровождение налоговых проверок, защиты по уголовным и административным делам.
29 апреля в
Что обсудим
Спикер: Елизавета Ярмош, адвокат, кандидат юридических наук, специализируется на налоговом праве, автор телеграмм-канала
Время: 29 апреля, 10:00 - 13:00, онлайн-платформа ZOOM
⇒Чтобы принять участие в вебинаре от физица или компании,
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
____________________________________________________________________________
Партнер Клуба
____________________________________________________________________________
Ждем вас 29 апреля!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только практические рекомендации, основанные на опыте: сопровождение налоговых проверок, защиты по уголовным и административным делам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)