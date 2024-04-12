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Торговля с иностранными компаниями: налоги, нарушения и последствия. 29 апреля, вебинар

12.04.2024 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Только практические рекомендации, основанные на опыте: сопровождение налоговых проверок, защиты по уголовным и административным делам. 

29 апреля в Клуб Про бизнес, самое большое сообщество предпринимателей, проводит вебинар «Бизнес с иностранным элементом: что надо знать о налогах». Особенно актуальна тема будет для импортеров и экспортеров.

Что обсудим

  • В каких случаях Вами может заинтересоваться налоговая при торговле (экспорт, импорт) с иностранной компанией
  • Как правильно выстроить работу и минимизировать будущие риски
  • Что считается нарушением: взгляд бизнеса и контролирующих органов
  • Компания за границей, а работа в Беларуси: где пределы допустимого и в чем риски

Спикер: Елизавета Ярмош, адвокат, кандидат юридических наук, специализируется на налоговом праве, автор телеграмм-канала TaxTalk

Время: 29 апреля, 10:00 - 13:00, онлайн-платформа ZOOM

Чтобы принять участие в вебинаре от физица или компании, оформите платное участие по ссылке, стоимость 50 BYN

Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

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Партнер Клуба


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Ждем вас 29 апреля!

 
 
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Только практические рекомендации, основанные на опыте: сопровождение налоговых проверок, защиты по уголовным и административным делам.
 
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