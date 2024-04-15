Сезон весенних ярмарок стартовал в Беларуси: что предлагают покупателям?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сезон весенних ярмарок начался в Беларуси. Фермеры, садоводы, ремесленники привозят продукцию во все города страны. Такой формат торговли популярен у населения. Что покупают, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.



Можжевельники, ели, сосны, декоративные кусты – целый сад поместился в прицеп Ирины Бельчик. Такие растения хорошо высаживать весной. Пока земля влажная, ухода за ними понадобится меньше.

«Сейчас в основном берут туи и берут на ягоду плодоносящие кусты, жимолость хорошо берут. Думают, что тут дешевле, лучше», – отметила индивидуальный предприниматель Ирина Бельчик.

По соседству продают плодовые деревья. Грушу «Дюшес», «Завею», «Конференцию». Яблоко «Глостер», «Антоновку», «Мечту». А еще сливы и персики. Некоторые покупатели приехали за определенным саженцем.



Интересуются белорусы и экзотикой. Садовод Нина продает цитрусовые, инжир, виноград. Из зеленого ростка в кадке через три года вырастет настоящий лимон.

«Вы можете растить все на подоконнике. На подоконнике будет расти и лимон, и мандарин, и апельсин. Если у вас свой дом, на все лето можно вынести на улицу. Это субтропическое растение, оно любит тепло и сырость. Его можно в любую теплицу, и оно за сезон хорошо разрастется», – рассказала садовод Нина.