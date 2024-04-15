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Сезон весенних ярмарок стартовал в Беларуси: что предлагают покупателям?

15.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сезон весенних ярмарок стартовал в Беларуси: что предлагают покупателям?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сезон весенних ярмарок начался в Беларуси. Фермеры, садоводы, ремесленники привозят продукцию во все города страны. Такой формат торговли популярен у населения. Что покупают, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Можжевельники, ели, сосны, декоративные кусты – целый сад поместился в прицеп Ирины Бельчик. Такие растения хорошо высаживать весной. Пока земля влажная, ухода за ними понадобится меньше.

«Сейчас в основном берут туи и берут на ягоду плодоносящие кусты, жимолость хорошо берут. Думают, что тут дешевле, лучше», – отметила индивидуальный предприниматель Ирина Бельчик.

По соседству продают плодовые деревья. Грушу «Дюшес», «Завею», «Конференцию». Яблоко «Глостер», «Антоновку», «Мечту». А еще сливы и персики. Некоторые покупатели приехали за определенным саженцем.

Интересуются белорусы и экзотикой. Садовод Нина продает цитрусовые, инжир, виноград. Из зеленого ростка в кадке через три года вырастет настоящий лимон.

«Вы можете растить все на подоконнике. На подоконнике будет расти и лимон, и мандарин, и апельсин. Если у вас свой дом, на все лето можно вынести на улицу. Это субтропическое растение, оно любит тепло и сырость. Его можно в любую теплицу, и оно за сезон хорошо разрастется», – рассказала садовод Нина.

После садовых товаров в списке покупок продукты к обеду. Предприятия привезли свежую выпечку и молочные товары. Фермеры – овощи, мед, халву. У Владимира Царенко каждый год после ярмарки прибавляется постоянных клиентов. На прилавке домашнее сало, копчености, колбасы по-деревенски.

«Все, как раньше наши предки делали. По тем же самым рецептам. Что-то от бабушки было, что-то от другой бабушки, где-то от дедушек», – поделился фермер Владимир Царенко.

От ремесленников – посуда ручной работы. От индивидуальных предпринимателей – садовые инструменты. Цены доступные.

«Вот эти региональные ярмарки отличаются масштабом, представленностью. И на всех ярмарках, на региональных особенно, проводятся какие-то культурно-массовые мероприятия, выступления художественной самодеятельности. Поэтому эти ярмарки, как правило, являются таким центром притяжения и посещения жителей», – отметила начальник главного управления торговли и услуг Минского облисполкома Наталья Суйков.

Стать продавцом на сезонной ярмарке несложно. Но нужен сертификат на продукцию.



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Фермеры, садоводы, ремесленники привозят продукцию во все города страны. Такой формат торговли популярен у населения.
 
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