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Автолавок в Беларуси стало больше: в чем польза передвижных магазинов?
14.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стало больше автолавок – магазины на колесах поддерживают 14 тысяч деревень страны, рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.
Идти далеко не надо, ведь все необходимые продукты приезжают к дому. Ассортимент разнообразный: от хлебобулочных до молочных товаров. Все быстро, просто, а главное – удобно.
Тамара Черенкевич каждый понедельник и четверг утром ожидает приезд автолавки. Вместе с ней и другие жители деревни Меденевичи собираются в центре поселка. Пока стоят в очереди, успевают и новости последние обсудить, и про ассортимент магазина на колесах поговорить. Выбор большой: более тысячи товаров. Все в основном белорусское.
Каждому пенсионеру в таком магазине полагается скидка 10%, но только на социально-значимые товары.
На пути Ольги Лабор – до 12 деревень в день. Она знает в лицо почти каждого покупателя, как и их предпочтения. Одни заказывают бытовую технику, другие –стройматериалы и мебель. Для местных жителей надо лишь оставить продавцу свою заявку.
Эта автолавка новая – она вместительна и хорошо оснащена. Без труда можно перевозить и скоропортящиеся продукты, таких в Барановичском райпо еще четыре.
Маршрутов у такого передвижного магазина шесть и это только в зимний период. Летом покупателей больше – в деревнях появляются дачники и на каникулы приезжают школьники. Поэтому добавляется еще один маршрут. Время остановок в каждом населенном пункте ограничено, но автолавки работают до последнего клиента.
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Все необходимые продукты приезжают к дому, ассортимент разнообразный.
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