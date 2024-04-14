Автолавок в Беларуси стало больше: в чем польза передвижных магазинов?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стало больше автолавок – магазины на колесах поддерживают 14 тысяч деревень страны, рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Идти далеко не надо, ведь все необходимые продукты приезжают к дому. Ассортимент разнообразный: от хлебобулочных до молочных товаров. Все быстро, просто, а главное – удобно.

Тамара Черенкевич каждый понедельник и четверг утром ожидает приезд автолавки. Вместе с ней и другие жители деревни Меденевичи собираются в центре поселка. Пока стоят в очереди, успевают и новости последние обсудить, и про ассортимент магазина на колесах поговорить. Выбор большой: более тысячи товаров. Все в основном белорусское.

«Хлеб, колбаски хочется и сальца – всего хочется. Хотя нельзя, но все равно хочется. И мороженое, и сыры покупаем. Все-все покупаем», – рассказала староста деревни Меденевичи Тамара Черенкевич.

Каждому пенсионеру в таком магазине полагается скидка 10%, но только на социально-значимые товары.

«Есть скидочная карта нашего Барановичского райпо. Скидка идет на молочную продукцию и на хлеб. Картой рассчитываются покупатели, и наличкой», – отметила продавец автолавки Ольга Лабор.

На пути Ольги Лабор – до 12 деревень в день. Она знает в лицо почти каждого покупателя, как и их предпочтения. Одни заказывают бытовую технику, другие –стройматериалы и мебель. Для местных жителей надо лишь оставить продавцу свою заявку.

«Комбикорма можно заказать, цемент. Что-то для хозяйства такое нужное привезут под заказ», – подчеркнул житель деревни Меденевичи Владимир Коптыш.

Эта автолавка новая – она вместительна и хорошо оснащена. Без труда можно перевозить и скоропортящиеся продукты, таких в Барановичском райпо еще четыре.

«Сегодняшние автолавки полностью оснащены набором оборудования, который позволяет реализовывать все товары. Это и средний холод – молоко, колбаса, мясо. Это и низкотемпературные лари, которые позволяют перевозить и мороженое, и замороженную рыбу, и то же мясо», – сообщила начальник управления торговли Белкоопсоюза Ольга Кунцова.

Маршрутов у такого передвижного магазина шесть и это только в зимний период. Летом покупателей больше – в деревнях появляются дачники и на каникулы приезжают школьники. Поэтому добавляется еще один маршрут. Время остановок в каждом населенном пункте ограничено, но автолавки работают до последнего клиента.