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Туризм в Союзном государстве обсудили на конгрессе в Минске

17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Туризм в Союзном государстве обсудили на конгрессе в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Работа по сближению законодательств Беларуси и России в сфере туризма практически завершена. Об этом шла речь в Минске на конгрессе, посвященном развитию этой индустрии в обеих странах, сообщает «МИР 24».

Союзный парламент готовит законопроект, который создаст условия для привлечения инвестиций в отрасль, особенно в приграничных регионах. Кроме того, профильные ведомства уже выполнили большинство пунктов дорожной карты. Например, создали единые правила работы туроператоров.

Россия – Беларусь
Дружба в цифрах

«Чтобы наши граждане, путешествуя из России в Беларусь, из Беларуси в Россию, не чувствовали разницы в предоставлении услуг, в разнице цен, например, на посещение музеев, других туристических объектов. Очень важно для человека, когда он на территории Союзного государства, ощущает себя как дома», – подчеркнул депутат Госдумы Федерального собрания Российской Федерации Артем Туров.

Представители власти и турбизнеса из двух стран обсудили, какие положения в законах еще предстоит скорректировать.

«Допустим, как внятно, четко прописать, что такое «фактически понесенные затраты», разделить очень ясным путем ответственность турагента за свою деятельность и туроператора за свой продукт. Желательно, чтобы это было максимально одинаково. Также в наших законах не все основные понятия синхронизированы», – рассказал председатель Республиканского союза туриндустрии Беларуси Филипп Гулый.

Также идет работа по созданию информационного центра, куда можно будет обратиться и получить всю информацию о маршрутах и логистике путешествий. Услуга пригодится не только путешественникам, но и бизнесу.



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Теги: Минск
 
 
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Союзный парламент готовит законопроект, который создаст условия для привлечения инвестиций в отрасль, особенно в приграничных регионах.
 
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