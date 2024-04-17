Туризм в Союзном государстве обсудили на конгрессе в Минске

«Чтобы наши граждане, путешествуя из России в Беларусь, из Беларуси в Россию, не чувствовали разницы в предоставлении услуг, в разнице цен, например, на посещение музеев, других туристических объектов. Очень важно для человека, когда он на территории Союзного государства, ощущает себя как дома», – подчеркнул депутат Госдумы Федерального собрания Российской Федерации Артем Туров.

Представители власти и турбизнеса из двух стран обсудили, какие положения в законах еще предстоит скорректировать.

«Допустим, как внятно, четко прописать, что такое «фактически понесенные затраты», разделить очень ясным путем ответственность турагента за свою деятельность и туроператора за свой продукт. Желательно, чтобы это было максимально одинаково. Также в наших законах не все основные понятия синхронизированы», – рассказал председатель Республиканского союза туриндустрии Беларуси Филипп Гулый.

Также идет работа по созданию информационного центра, куда можно будет обратиться и получить всю информацию о маршрутах и логистике путешествий. Услуга пригодится не только путешественникам, но и бизнесу.