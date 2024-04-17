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Туризм в Союзном государстве обсудили на конгрессе в Минске
17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Работа по сближению законодательств Беларуси и России в сфере туризма практически завершена. Об этом шла речь в Минске на конгрессе, посвященном развитию этой индустрии в обеих странах, сообщает «МИР 24».
Союзный парламент готовит законопроект, который создаст условия для привлечения инвестиций в отрасль, особенно в приграничных регионах. Кроме того, профильные ведомства уже выполнили большинство пунктов дорожной карты. Например, создали единые правила работы туроператоров.
«Чтобы наши граждане, путешествуя из России в Беларусь, из Беларуси в Россию, не чувствовали разницы в предоставлении услуг, в разнице цен, например, на посещение музеев, других туристических объектов. Очень важно для человека, когда он на территории Союзного государства, ощущает себя как дома», – подчеркнул депутат Госдумы Федерального собрания Российской Федерации Артем Туров.
Представители власти и турбизнеса из двух стран обсудили, какие положения в законах еще предстоит скорректировать.
Также идет работа по созданию информационного центра, куда можно будет обратиться и получить всю информацию о маршрутах и логистике путешествий. Услуга пригодится не только путешественникам, но и бизнесу.
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Союзный парламент готовит законопроект, который создаст условия для привлечения инвестиций в отрасль, особенно в приграничных регионах.
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