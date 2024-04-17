Погода в СНГ: холода вернулись в Беларусь, черешня зацвела в Кыргызстане

Такие колебания температуры не повлияют на весенние полевые работы. В стране идет сев яровых. Его планируют закончить к концу этой недели. Также аграрии Беларуси уже высаживают картофель и свеклу. Для этого подготовлено больше 500 тысяч тонн семенного материала.

Кыргызстан



В Кыргызстане с каждым днем все теплее. В Бишкеке плюс 20, осадков не ожидается. На юге страны температура еще выше – плюс 22.

Там уже зацвела черешня. Обычно в теплых регионах выращивают колированный сорт «Кокон гилас». Это результат скрещивания дикого с культурным. В итоге плоды будут крупными и мясистыми.