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Погода в СНГ: холода вернулись в Беларусь, черешня зацвела в Кыргызстане

17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: холода вернулись в Беларусь, черешня зацвела в Кыргызстане
 Фото: МТРК «Мир»

Пасмурно, временами дождь и плюс 13 будет в среду в Москве. Регион находится во власти циклонов, а это значит, что до конца недели атмосферное давление останется ниже нормы. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

Причину аномально жаркой весенней погоды назвали ученые
В Беларусь вернулись холода. На севере страны возможен мокрый снег. В южных регионах воздух прогреется до плюс 15, а в Минске семь градусов тепла.

Такие колебания температуры не повлияют на весенние полевые работы. В стране идет сев яровых. Его планируют закончить к концу этой недели. Также аграрии Беларуси уже высаживают картофель и свеклу. Для этого подготовлено больше 500 тысяч тонн семенного материала.

Кыргызстан

В Кыргызстане с каждым днем все теплее. В Бишкеке плюс 20, осадков не ожидается. На юге страны температура еще выше – плюс 22.

Там уже зацвела черешня. Обычно в теплых регионах выращивают колированный сорт «Кокон гилас». Это результат скрещивания дикого с культурным. В итоге плоды будут крупными и мясистыми.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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