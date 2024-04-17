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Погода в СНГ: холода вернулись в Беларусь, черешня зацвела в Кыргызстане
17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пасмурно, временами дождь и плюс 13 будет в среду в Москве. Регион находится во власти циклонов, а это значит, что до конца недели атмосферное давление останется ниже нормы. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Беларусь
Такие колебания температуры не повлияют на весенние полевые работы. В стране идет сев яровых. Его планируют закончить к концу этой недели. Также аграрии Беларуси уже высаживают картофель и свеклу. Для этого подготовлено больше 500 тысяч тонн семенного материала.
Кыргызстан
Там уже зацвела черешня. Обычно в теплых регионах выращивают колированный сорт «Кокон гилас». Это результат скрещивания дикого с культурным. В итоге плоды будут крупными и мясистыми.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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