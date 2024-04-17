Представители стран СНГ обсудили углубление интеграции в Содружестве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О безопасности в Евразийском регионе и совместной борьбе с терроризмом и экстремизмом говорили постоянные представители стран Содружества. Очередная встреча прошла в штаб-квартире СНГ в Минске, передает «МИР 24».

Отдельно обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы. Учреждена юбилейная медаль. Продолжается работа по продвижению русского языка как языка межнационального общения в Содружестве. Эти и другие задачи заложены в концепции председательства России в СНГ в этом году.

«Одним из таких приоритетов является дальнейшее углубление интеграционных процессов по всем ключевым направлением нашего сотрудничества. Это и в сфере экономики, и в сфере обеспечения охраны правопорядка, на культурно-гуманитарном направлении», – рассказал постоянный представитель России при СНГ Андрей Грозов.