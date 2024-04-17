|
Представители стран СНГ обсудили углубление интеграции в Содружестве
17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О безопасности в Евразийском регионе и совместной борьбе с терроризмом и экстремизмом говорили постоянные представители стран Содружества. Очередная встреча прошла в штаб-квартире СНГ в Минске, передает «МИР 24».
Отдельно обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы. Учреждена юбилейная медаль. Продолжается работа по продвижению русского языка как языка межнационального общения в Содружестве. Эти и другие задачи заложены в концепции председательства России в СНГ в этом году.
На встрече отметили, что в этом году в России пройдет ряд крупных международных мероприятий: экономический форум в Петербурге,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече отметили, что в этом году в России пройдет ряд крупных международных мероприятий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)