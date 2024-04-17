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Представители стран СНГ обсудили углубление интеграции в Содружестве

17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители стран СНГ обсудили углубление интеграции в Содружестве
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

О безопасности в Евразийском регионе и совместной борьбе с терроризмом и экстремизмом говорили постоянные представители стран Содружества. Очередная встреча прошла в штаб-квартире СНГ в Минске, передает «МИР 24».

Отдельно обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы. Учреждена юбилейная медаль. Продолжается работа по продвижению русского языка как языка межнационального общения в Содружестве. Эти и другие задачи заложены в концепции председательства России в СНГ в этом году.

«Одним из таких приоритетов является дальнейшее углубление интеграционных процессов по всем ключевым направлением нашего сотрудничества. Это и в сфере экономики, и в сфере обеспечения охраны правопорядка, на культурно-гуманитарном направлении», – рассказал постоянный представитель России при СНГ Андрей Грозов.

На встрече отметили, что в этом году в России пройдет ряд крупных международных мероприятий: экономический форум в Петербурге, Игры БРИКС в Казане, Всемирные игры дружбы в Москве и песенный конкурс «Интервидение». В них примут участие и страны Содружества.



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Теги: Минск
 
 
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На встрече отметили, что в этом году в России пройдет ряд крупных международных мероприятий.
 
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