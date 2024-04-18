Головченко поручил аграриям увеличить производство на 7%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увеличить производство на 7%, задействовав все возможные ресурсы – это основная задача аграрного сектора Беларуси, заявил глава правительства республики Роман Головченко, передает «МИР 24».

На совещании с профильными специалистами Головченко отметил: в первую очередь нужно создать прочную кормовую базу и изменить подходы к содержанию скота. Эта работа уже ведется. Глава правительства сделал акцент и на развитии мясомолочного производства. Ряд предприятий загружены не полностью, сырья не хватает.

«Ситуация очень неустойчива. Мы наращиваем объемы производства, ставим такие задачи перед собой и по сырью, и по готовой продукции. Вместе с тем, несмотря на то, что рост идет, показатели производства продукции животноводства остаются практически на уровне 2021 года. Соответственно, не обеспечивается выполнение показателей государственной программы «Аграрный бизнес», – рассказал Роман Головченко.

Накануне президент Беларуси поставил задачу увеличить объемы переработки сырья. Как заявил Александр Лукашенко, в этом направлении есть потенциал у сельхозсектора. Белорусский лидер дал еще одно поручение для аграриев – заработать на экспорте сельхозпродукции не менее девяти миллиардов долларов.

«Вы видите, какая в мире складывается катастрофическая ситуация с продовольствием. Понятно, что положение будет только усугубляться. Нам надо забыть про санкции и прочие западные страшилки. Нужно железно расширять производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, развивать национальные бренды, опережая конкурентов, завоевывать новые товарные и географические сегменты. Иного не дано», – отметил Александр Лукашенко.

Также премьер-министр потребовал от аграриев провести весенний сев в оптимальные сроки с соблюдением всех технологий.