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Рейды по местам нелегальной продажи первоцветов начались в Беларуси
18.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходят рейды по местам
Административная ответственность нарушителей не пугает. На дикие первоцветы – высокий спрос. А где ее собрали покупателей не волнует.
В сотне метров от мест нелегальной торговли рынок. Здесь тоже продают черемшу. Только не сорванную в лесу, а выращенную на своем участке. Тот же товар: по цене и вкусу, но с лицензией и реализуется по закону.
Лук медвежий, или лесная черемша, на грани вымирания уже много лет. При сборе урожая первоцветов браконьеры «топчут» места их произрастания. Это колоссальный вред природе.
«Повреждается его корневая система, что негативно сказывается на способности его к популяции и вегетации в дальнейшем. Поэтому его численность неуклонно сокращается», – подчеркнула Татьяна Шеменкова.
Штраф за продажу краснокнижных первоцветов внушительный. От двухсот до двух тысяч белорусских рублей. Это от 5700 до 57 тысяч рублей российских. Плюс к этому – штраф за вред природе.
Запрет на сбор и торговлю дикими первоцветами действует постоянно. И речь не только про черемшу. Под контролем равноплодник, прострел луговой, вЕтреница лесная, и другие растения. Они под угрозой полного исчезновения.
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В стране запрещены сбор и пересадка дикорастущих растений, которые занесены в Красную книгу.
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