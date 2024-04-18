Рейды по местам нелегальной продажи первоцветов начались в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходят рейды по местам нелегальной продажи первоцветов. В стране запрещены сбор и пересадка дикорастущих растений, которые занесены в Красную книгу Беларуси. Но многих браконьеров это не останавливает, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Административная ответственность нарушителей не пугает. На дикие первоцветы – высокий спрос. А где ее собрали покупателей не волнует.

«Есть потребность у людей покупать черемшу. Как только мы с вами перестанем это делать, торговля черемшой может прекратиться, потому что, поощряя таких браконьеров, мы с вами порождаем предложение по продаже данной продукцией», –рассказала начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Шеменкова.

В сотне метров от мест нелегальной торговли рынок. Здесь тоже продают черемшу. Только не сорванную в лесу, а выращенную на своем участке. Тот же товар: по цене и вкусу, но с лицензией и реализуется по закону.



«Урожай неплохой в этом году. Весна была ранняя, мы первую черемшу, когда она всходы дает, корневая система, накрываем спадбондом, чтобы ей немножко теплее было. Как только она выросла, сель исполком приехал на участок, посмотрел и посоветовал, конечно, получать лицензию», – рассказал продавец Сергей.

Лук медвежий, или лесная черемша, на грани вымирания уже много лет. При сборе урожая первоцветов браконьеры «топчут» места их произрастания. Это колоссальный вред природе.

«Повреждается его корневая система, что негативно сказывается на способности его к популяции и вегетации в дальнейшем. Поэтому его численность неуклонно сокращается», – подчеркнула Татьяна Шеменкова.

Штраф за продажу краснокнижных первоцветов внушительный. От двухсот до двух тысяч белорусских рублей. Это от 5700 до 57 тысяч рублей российских. Плюс к этому – штраф за вред природе.

«Гражданам не жалко своих денег, им достаточно, чтобы оплачивать штрафы, поэтому, как мы видим, несанкционированная торговля продолжается», – отметила главный специалист отдела торговли и услуг администрации Советского района Минска Татьяна Лосева.

Запрет на сбор и торговлю дикими первоцветами действует постоянно. И речь не только про черемшу. Под контролем равноплодник, прострел луговой, вЕтреница лесная, и другие растения. Они под угрозой полного исчезновения.