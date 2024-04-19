Полностью сформирован состав Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Состав Всебелорусского народного собрания полностью сформирован. Основные этапы подготовки завершены. Об этом заявил глава правительства Беларуси Роман Головченко на совещании у президента. Александр Лукашенко поручил не оставлять без внимания даже малейшие детали, сообщает «МИР 24».

«Обеспечить нормальный, управляемый рабочий процесс ВНС. Начиная от оформления города, без всякого перебора, чтобы мы не тратили лишние деньги на пустоту, и до зала заседания. Еще раз хочу попросить, чтобы было внимательнейшее отношение к делегатам ВНС. Начиная от обеспечения их питания и проживания, заканчивая обеспечением необходимых материалов для работы», – подчеркнул белорусский лидер.

До заседания осталась неделя. На два дня в Минск съедутся больше 1600 делегатов со всей страны решать вопросы государственной важности. Такими полномочиями Всебелорусское народное собрание наделила обновленная Конституция.