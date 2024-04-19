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Полностью сформирован состав Всебелорусского народного собрания
19.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Состав
До заседания осталась неделя. На два дня в Минск съедутся больше 1600 делегатов со всей страны решать вопросы государственной важности. Такими полномочиями Всебелорусское народное собрание наделила обновленная Конституция.
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Об этом заявил глава правительства Беларуси Роман Головченко на совещании у президента.
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