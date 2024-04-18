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25 лет с А1: в честь своего дня рождения компания поздравила своих первых абонентов

18.04.2024 19:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


16 апреля компания А1 отметила 25-летие своей деятельности, а 18-го числа пригласила отметить эту дату своих первых клиентов, которые остаются с компанией с самых первых дней ее существования.

Встреча прошла во флагманском магазине компании, где абоненты, которые пользуются услугами А1 уже четверть века, получили памятные призы, смогли неформально пообщаться с сотрудниками и руководством, вспомнили самые яркие страницы в истории оператора, а также угостились фирменными напитками в «Инклюзивной кофейне» в А1.


«25 лет – особая дата в истории А1. На протяжении всей нашей истории мы смотрели в будущее, развивали свою сеть, осваивали новые технологии, предлагали абонентам инновационные услуги и решения. Но сегодня, оглядываясь на тот путь, который был пройден за это время, хотим выразить благодарность тем, вместе с кем его начинали и кто остается рядом по сей день. Многолетнее доверие клиентов – самый важный “знак качества”, который лучше любых цифр говорит о верности выбранной нами стратегии развития. Как бы ни менялся рынок услуг связи, А1 всегда готов идти в ногу с этими изменениями, чтобы предоставлять своим абонентам максимально возможный уровень качества», – отметил первый заместитель генерального директора компании A1 Николай Юшкевич.


История компании началась 16 апреля 1999 года: именно тогда сеть velcom (под этим брендом компания А1 работала до 2019 года) поприветствовала своих первых абонентов и представила в Беларуси первую возможность воспользоваться связью стандарта GSM.


Сегодня компания трансформировалась в одного из ведущих провайдеров телеком-, ИКТ- и контент-услуг, абонентами которого являются почти 5 миллионов абонентов, который предоставляет инфраструктуру фиксированного интернета для свыше 1,3 миллионов домохозяйств, а также объединяет более 2 тысяч сотрудников. Кроме того, А1 предоставляет услуги цифрового телевидения IPTV под брендом VOKA, продукты для бизнеса, а также облачные сервисы на базе собственного дата-центра — одного из крупнейших в стране.

В знак благодарности первые подключившиеся абоненты А1 получили подарок от партнера мероприятия HUAWEI – последнюю новинку бренда – смартфон HUAWEI nova 12S.

 
 
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16 апреля компания А1 отметила 25-летие своей деятельности, а 18-го числа пригласила отметить эту дату своих первых клиентов, которые остаются с компанией с самых...
 
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