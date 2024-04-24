​​​​​​​Новые разработки в сфере здравоохранения представили на форуме в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске показали последние разработки в хирургии, терапии и других отраслях здравоохранения. О новинках рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Юрий Алексеевич не только рассказывает анекдоты. Это единственный робот в Беларуси, который помогает студентам и молодым врачам. Они должны за несколько минут узнать максимум информации от необычного пациента, а после – поставить диагноз.

«В него заложены также результаты обследования, результаты инструментальных методов обследования для того, чтобы правильно, быстро и эффективно поставить диагноз. Он в конце выдает заключение о том, что было сделано верно, что было сделано неверно или даже опасно», – рассказала заведующая образовательным центром Республиканского научного центра психологии Наталья Громова.

Искусственный интеллект представлен уже почти во всех сферах здравоохранения. К примеру, умные операционные собирают и хранят результаты анализов пациента и самостоятельно контролируют жизненные показатели. Эти данные используют лечащие врачи.

«Некоторые из этих параметров нужно мониторить непрерывно. Понятно, что физически медсестра не может. Один-два параметра она запишет, а если их несколько десятков, то она не успевает. Поэтому такое решение облегчает повседневный труд», – объяснил заместитель директора медицинской компании Дмитрий Кубас.

Также в Минске показали коляску, которой можно управлять дистанционно – достаточно скачать приложение. На одном заряде может проехать до 20 километров. Выдерживает нагрузку больше 100 килограммов.

«Человек может сам управлять коляской. Если нет такой возможности, то родственник, помощник, сотрудник службы могут управлять с телефона», – отметил директор предприятия по выпуску медицинской техники Олег Швед.

Западное оборудование успешно заменяют отечественным. Например, на форуме была представлена кровать-весы. Она автономно следит за набором или потерей веса у пациента. Белорусская разработка стоит в два раза дешевле зарубежной, а в качестве ей не уступает.

«На сегодняшний день все разработки дают надежду на то, что день ото дня мы будем еще более качественно слышать наших работников для того, чтобы облегчать им труд и давать качество оказания медицинской помощи», – заявил министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.

В форуме участвуют более 160 медиков из стран СНГ, Китая, Индии и Южной Кореи. Впервые в Минске свои разработки представили и врачи-фармацевты из Египта. На форуме пройдут десятки научно-практических семинаров, конференций и презентаций для врачей.