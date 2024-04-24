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Новые разработки в сфере здравоохранения представили на форуме в Минске
24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске показали последние разработки в хирургии, терапии и других отраслях здравоохранения. О новинках рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Юрий Алексеевич не только рассказывает анекдоты. Это единственный робот в Беларуси, который помогает студентам и молодым врачам. Они должны за несколько минут узнать максимум информации от необычного пациента, а после – поставить диагноз.
Искусственный интеллект представлен уже почти во всех сферах здравоохранения. К примеру, умные операционные собирают и хранят результаты анализов пациента и самостоятельно контролируют жизненные показатели. Эти данные используют лечащие врачи.
Также в Минске показали коляску, которой можно управлять дистанционно – достаточно скачать приложение. На одном заряде может проехать до 20 километров. Выдерживает нагрузку больше 100 килограммов.
Западное оборудование успешно заменяют отечественным. Например, на форуме была представлена кровать-весы. Она автономно следит за набором или потерей веса у пациента. Белорусская разработка стоит в два раза дешевле зарубежной, а в качестве ей не уступает.
В форуме участвуют более 160 медиков из стран СНГ, Китая, Индии и Южной Кореи. Впервые в Минске свои разработки представили и врачи-фармацевты из Египта. На форуме пройдут десятки научно-практических семинаров, конференций и презентаций для врачей.
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