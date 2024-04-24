Какие виды деятельности разрешат для ИП? Минэкономики раскрыло некоторые пункты будущего перечня

Источник материала: ProBusiness

2 дня назад Александр Лукашенко подписал закон о предпринимательской деятельности. После этого в эфире телеканала «Беларусь 1» замдиректора Департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок сообщила , что перечень видов деятельности, которые разрешены для ИП, находятся в разработке и уже есть несколько готовых пунктов.

По словам Ирины Бабаченок, работа над перечнем началась еще в прошлом году: например, были пилотные перечни видов деятельности . Теперь этот процесс пошел активнее. Представитель Минэкономики утверждает, что при формировании перечня чиновники стараются учесть вопросы соблюдения конкуренции и сохранения рабочих мест, особенно в регионах.

Среди прочего Ирина Бабаченок заявила, что в перечень уже сейчас вошли розничная торговля, услуги по перевозке пассажиров и строительные работы, которые не требуют серьезной технологической подготовки.

Согласно закону о предпринимательской деятельности, виды деятельности для ИП должны быть определены правительством до 1 июля 2024 года.