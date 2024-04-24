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Какие виды деятельности разрешат для ИП? Минэкономики раскрыло некоторые пункты будущего перечня
24.04.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
2 дня назад Александр Лукашенко
По словам Ирины Бабаченок, работа над перечнем началась еще в прошлом году: например, были
Среди прочего Ирина Бабаченок заявила, что в перечень уже сейчас вошли розничная торговля, услуги по перевозке пассажиров и строительные работы, которые не требуют серьезной технологической подготовки.
Согласно закону о предпринимательской деятельности, виды деятельности для ИП должны быть определены правительством до 1 июля 2024 года.
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