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Лукашенко поручил выстроить систему работы с делегатами ВНС
30.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поручил выстроить систему работы с делегатами Всебелорусского народного собрания. Такую задачу президент поставил по итогам доклада зампредседателя Народного собрания и начальника секретариата, передает «МИР 24».
Заседание народного вече в новом конституционном статусе состоялось на прошлой неделе. Форум собрал почти 1200 делегатов. Это представители всех слоев общества – и чиновники, и рабочие. И взаимодействие между ними должно быть выстроено на постоянной основе, а не от собрания к собранию, потребовал президент. Это касается информирования, обратной связи, графика встреч.
«Глава государства поставил задачу, чтобы каждый делегат Всебелорусского народного собрания ежедневно, ежечасно участвовал в его работе. Это не прежние собрания, которые проводились от одного съезда до другого. Мы дойдем до самого последнего хутора, но мы будем видеть, как живет народ, определять его чаяния, осуществлять работу для того, чтобы у нас было мощное, свободное, суверенное государство», – подчеркнул заместитель председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец.
Еще одно поручение главы государства – наладить эффективное взаимодействие
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Каждый делегат Всебелорусского народного собрания должен ежедневно участвовать в его работе, отметил глава государства.
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