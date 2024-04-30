Лукашенко поручил выстроить систему работы с делегатами ВНС

Заседание народного вече в новом конституционном статусе состоялось на прошлой неделе. Форум собрал почти 1200 делегатов. Это представители всех слоев общества – и чиновники, и рабочие. И взаимодействие между ними должно быть выстроено на постоянной основе, а не от собрания к собранию, потребовал президент. Это касается информирования, обратной связи, графика встреч.

«Глава государства поставил задачу, чтобы каждый делегат Всебелорусского народного собрания ежедневно, ежечасно участвовал в его работе. Это не прежние собрания, которые проводились от одного съезда до другого. Мы дойдем до самого последнего хутора, но мы будем видеть, как живет народ, определять его чаяния, осуществлять работу для того, чтобы у нас было мощное, свободное, суверенное государство», – подчеркнул заместитель председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец.