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300 раз вокруг земного шара! МТС проанализировал интернет-трафик на действующих станциях третьей ветки метро и готовится к открытию новых

30.04.2024 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


МТС продолжает возводить инфраструктуру мобильной связи на строящихся станциях Зеленолужской ветки Минского метрополитена: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий Гостинец». При этом общий объем трафика с момента открытия на уже действующих составил более 330 ТБ. Это эквивалентно 12 миллионам километров или 300 кругам вокруг земного шара, если идти скоростью 5 км/ч и слушать музыку в высоком качестве (320 Кбит/с).

На данный момент в тоннелях между станциями проводятся работы по установке излучающего кабеля, который обеспечит непрерывный и стабильный доступ к мобильному интернету и услугам связи. Затем кабель подключат к радиомодулям базовых станций внутри технических помещений перегонов, а также установят специальные приемо-передающие антенны на платформах, в вестибюлях, в кассовых залах и в переходах. После завершения всех работ пассажирам станут доступны услуги по технологиям 3G и 4G (UMTS900/UMTS2100/LTE-1800).

Напомним, первый участок третьей ветки минского метро был запущен в ноябре 2020 года и с тех пор абоненты сгенерировали более 330 ТБ мобильного интернета. Самая интернет-активная — станция «Ковальская Слобода», где пассажиры использовали более 102 ТБ с момента открытия. Чуть меньше сгенерировали на станции метро «Вокзальная» — более 80 ТБ. Далее идет станция «Юбилейная площадь» с более 76 ТБ и «Площадь Франтишка Богушевича», где пассажиры израсходовали более 71 ТБ в мобильной сети.

Самым интернет-активным днем на третьей ветке минского метро с момента запуска линии является 26 декабря 2023 года, когда пассажиры сгенерировали 449,56 ГБ. А самым «разговорчивым» после открытия является 23 марта 2022 года, когда на линии пассажиры проговорили более 6 тысяч 200 минут.

Динамика потребления мобильного интернета связана с расширением базы пользователей смартфонов, спросом на тяжеловесный контент и увеличением тарифных предложений, среди которых популярная линейка «#ВсёСупер» и тариф «#Безлимитище».

 
 
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МТС продолжает возводить инфраструктуру мобильной связи на строящихся станциях Зеленолужской ветки Минского метрополитена: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и...
 
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