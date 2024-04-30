Лукашенко поручил завершить посевную до 9 мая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завершить посевную кампанию в Беларуси до 9 мая. Об этом он заявил во время поездки в Могилевскую область, передает «МИР 24».

«Осадки – это не вопрос. Два-три дня, и поле сухое, особенное сейчас. Погода будет теплая, влага уходит, поэтому надо вовремя бросить зерно. Где-то надо попросить механизаторов, где-то надо власть дать такую, которую Сталин в годы войны не имел. К 9 мая мы должны посеять все, и кукурузу в том числе. Я только хотел бы вас предупредить, чтобы мы не сели на белого коня, шашку наголо и пошли. Надо аккуратно обращаться и с рапсом, и с озимым ячменем. Это культуры очень нежные, они требуют определенных погодных условий», – отметил Лукашенко.

Президент традиционно в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС посетил пострадавший район. Костюковичи – одна из территорий, которую отвоевали у радиации. Здесь живут люди, засевают поля и собирают чистый урожай. Доложили белорусскому лидеру и о ходе посевной кампании в целом по стране. По информации Минсельхозпрода, в настоящее идет сев яровых. Выполнено 45% работ от плана. Но по некоторым культурам есть отставание. Процесс тормозят погодные условия.



Также глава государства поручил искоренить бесхозяйственность на земле: активнее проводить мелиорацию и убрать старые непригодные фермы, чтобы участки можно было использовать под сельхознужды.