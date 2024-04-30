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Лукашенко поручил завершить посевную до 9 мая
30.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завершить
Президент традиционно в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС посетил пострадавший район. Костюковичи – одна из территорий, которую отвоевали у радиации. Здесь живут люди, засевают поля и собирают чистый урожай. Доложили белорусскому лидеру и о ходе посевной кампании в целом по стране. По информации Минсельхозпрода, в настоящее идет сев яровых. Выполнено 45% работ от плана. Но по некоторым культурам есть отставание. Процесс тормозят погодные условия.
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Глава Беларуси также обязал аграриев активнее проводить мелиорацию и убрать старые непригодные фермы.
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