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Лукашенко поручил завершить посевную до 9 мая

30.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил завершить посевную до 9 мая
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завершить посевную кампанию в Беларуси до 9 мая. Об этом он заявил во время поездки в Могилевскую область, передает «МИР 24».

«Осадки – это не вопрос. Два-три дня, и поле сухое, особенное сейчас. Погода будет теплая, влага уходит, поэтому надо вовремя бросить зерно. Где-то надо попросить механизаторов, где-то надо власть дать такую, которую Сталин в годы войны не имел. К 9 мая мы должны посеять все, и кукурузу в том числе. Я только хотел бы вас предупредить, чтобы мы не сели на белого коня, шашку наголо и пошли. Надо аккуратно обращаться и с рапсом, и с озимым ячменем. Это культуры очень нежные, они требуют определенных погодных условий», – отметил Лукашенко.

Президент традиционно в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС посетил пострадавший район. Костюковичи – одна из территорий, которую отвоевали у радиации. Здесь живут люди, засевают поля и собирают чистый урожай. Доложили белорусскому лидеру и о ходе посевной кампании в целом по стране. По информации Минсельхозпрода, в настоящее идет сев яровых. Выполнено 45% работ от плана. Но по некоторым культурам есть отставание. Процесс тормозят погодные условия.

Также глава государства поручил искоренить бесхозяйственность на земле: активнее проводить мелиорацию и убрать старые непригодные фермы, чтобы участки можно было использовать под сельхознужды.



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Глава Беларуси также обязал аграриев активнее проводить мелиорацию и убрать старые непригодные фермы.
 
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