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Погода в СНГ: клещи проснулись в Беларуси, экзотические деревья высадили в Кыргызстане
30.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве наступил самый жаркий день длинных выходных. Температура поднимется до плюс 23 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Беларусь
Последний день апреля радует белорусов теплом. Днем воздух прогреется до плюс 23. Осадков не ожидается.
Кыргызстан
Там фермеры решили поэкспериментировать и выращивать экзотические деревья. Саженцы мандарина специально привезли из Кореи. Их посадили в теплице. Эти цитрусовые любят щелочные почвы. Необходимые условия фермеры соблюли, поэтому растения хорошо принялись, и одно даже зацвело.
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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