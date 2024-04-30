Погода в СНГ: клещи проснулись в Беларуси, экзотические деревья высадили в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве наступил самый жаркий день длинных выходных. Температура поднимется до плюс 23 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

Последний день апреля радует белорусов теплом. Днем воздух прогреется до плюс 23. Осадков не ожидается.

Причину аномально жаркой весенней погоды назвали ученые