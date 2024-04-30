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Погода в СНГ: клещи проснулись в Беларуси, экзотические деревья высадили в Кыргызстане

30.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: клещи проснулись в Беларуси, экзотические деревья высадили в Кыргызстане
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве наступил самый жаркий день длинных выходных. Температура поднимется до плюс 23 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

Последний день апреля радует белорусов теплом. Днем воздух прогреется до плюс 23. Осадков не ожидается.

Причину аномально жаркой весенней погоды назвали ученые
С потеплением в стране возросла и активность клещей. За несколько недель к врачам с укусами обратились более 200 белорусов. Чтобы обезопасить себя, можно сделать прививку. В столичной инфекционной больнице есть вакцины как для взрослых, так и для детей.

Кыргызстан

В Бишкеке без осадков. В столице плюс 21. Дует легкий ветерок. Почти такая же погода на юге республики. Правда, там на два градуса теплее.

Там фермеры решили поэкспериментировать и выращивать экзотические деревья. Саженцы мандарина специально привезли из Кореи. Их посадили в теплице. Эти цитрусовые любят щелочные почвы. Необходимые условия фермеры соблюли, поэтому растения хорошо принялись, и одно даже зацвело.



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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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