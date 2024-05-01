Первые цветы высадили на улицах Минска к майским праздникам

«Цветы ранние, и они очень хорошо цветут. Они любят побольше влаги. Любой цветок любит уход. Мы каждый вечер или рано утром, чтобы не было солнца, поливаем цветы», – пояснила цветовод Татьяна.

Каждый год озеленители уменьшают посадки цветов-однолеток. Отдают предпочтения растениям, что живут больше двух лет. Это не так затратно и не менее красиво. Спросом у дизайнеров пользуются композиции непрерывного цветения. Стиль при этом у каждой зоны свой.

«Если это строгий стиль, допустим, как на Площади Победы, то здесь не может быть художественного ничего. Здесь все строгое – красное, желтое, – то есть те оттенки, которые характерны и соответствуют этому объекту. Если это природный стиль, например, парк, то здесь уже играют разные краски», – уточнила заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой» Екатерина Короткина.