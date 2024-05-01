Первые цветы высадили на улицах Минска к майским праздникам

Вдоль улиц Минска начали высаживать цветы. Пестрые насаждения появляются на проспектах и улицах. За весенний период высадят около 1,5 миллиона цветов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Яркие композиции у оживленных трасс и тротуаров, цветочные узоры в клумбах. Весна в Минске не только теплая, но и красочная.
«Ярко, солнечно, в общем очень красиво. Я надеюсь, людям понравится и будут тоже и за нас радоваться, и сами улыбаться. Дай бог, чтобы это все было еще ярче и красивей», – рассказала цветовод Ольга.
«Я горжусь, что город свой делаю красивым. Приезжают гости, говорят нам: «Спасибо за то, что вы дарите людям красоту», – отметила цветовод Татьяна.
Пестрые аллеи заметят и автомобилисты. Украшать город начали с главного проспекта столицы. Первые на очереди – виолы. Это ранний и устойчивый к заморозкам сорт. Только на этом участке –14 тысяч цветов красного и желтого оттенков.
«Цветы ранние, и они очень хорошо цветут. Они любят побольше влаги. Любой цветок любит уход. Мы каждый вечер или рано утром, чтобы не было солнца, поливаем цветы», – пояснила цветовод Татьяна.
Каждый год озеленители уменьшают посадки цветов-однолеток. Отдают предпочтения растениям, что живут больше двух лет. Это не так затратно и не менее красиво. Спросом у дизайнеров пользуются композиции непрерывного цветения. Стиль при этом у каждой зоны свой.
«Если это строгий стиль, допустим, как на Площади Победы, то здесь не может быть художественного ничего. Здесь все строгое – красное, желтое, – то есть те оттенки, которые характерны и соответствуют этому объекту. Если это природный стиль, например, парк, то здесь уже играют разные краски», – уточнила заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой» Екатерина Короткина.
После проспектов яркие обновления ждут парки, скверы и другие улицы города. Виолы заменят на петунии, бархатцы, розы и злаки. Всего в этом году высадят около 1,5 миллиона цветов.