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«С кем-то достаточно просто поговорить, а кого-то стоит и „припугнуть“». Почему сотрудники «ленятся» и как с этим бороться
01.05.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В День труда самое время вспомнить о лени. Вернее о том, как с ней бороться: в частности у сотрудников. На лень часто списывают снижение производительности работников, но сама по себе она не причина, а следствие эмоциональных переживаний. Проблемы в семье, напряженные отношения с коллегами или стресс, который вызывают те или иные задачи, — все это требует так много энергии, что сил на работу может не остаться. В худших случаях доходит до появления зависимостей от вредных привычек и полного отказа от рабочих задач. Что делать руководителю? Далеко не всегда нужно расставаться с такими сотрудниками — чаще им можно помочь и вернуть мотивацию. «Но для начала разберитесь, что именно заставило работника ее потерять», — считает бизнес-ментор Алексей Максимченков. Эксперт объяснил «Про бизнес», как можно восстановить мотивацию даже у «безнадежных», на ваш взгляд, сотрудников.
Откуда берется лень
— Все причины, по которым работники не хотят и не могут работать, глобально можно разделить на две больших группы: мотивационные и отношенческие.
Часто лень появляется у сотрудников, которым изначально неправильно сформировали мотивацию. Так бывает, когда руководство не учитывает темперамент, желания и возможности отдельного члена команды. Возможно, на момент найма мотивация подходила сотруднику, но по мере профессионального роста и развития отрасли она перестала работать.
Негативная обстановка в офисе убивает мотивацию. Конфликты с начальством или коллегами приводят к стрессу, снижению работоспособности и простому нежеланию что-либо делать. Бывают случаи, когда потерянную мотивацию работник находит на стороне конкурентов: обиженный и неудовлетворенный член команды может захотеть «насолить» работодателю, поэтому начинает сотрудничать с другой компанией из той же сферы. Чем раньше удастся уловить негатив в коллективе или межличностных отношениях подчиненного и руководителя, тем легче будет разрешить конфликт и избежать последствий.
Стратегии по борьбе с ленью
Ключевая задача руководителя — понять, почему сотрудник ленится. Когда понятна причина, легче принять правильные меры, которые повысят мотивацию и улучшат производительность конкретного члена команды. Есть несколько стратегий, которые помогут разобраться в ситуации.
1. Личное общение с сотрудником
Достаточно очевидное, но не всегда легко исполнимое решение. Уделите время сотруднику и поговорите с ним наедине. Во-первых, так он почувствует свою значимость и неравнодушие к нему как к специалисту. Во-вторых, откровенный разговор позволит работнику открыться, а вам, в свою очередь, оказать ему поддержку. Если вы выразите готовность понять и услышать сотрудника, вы сможете совместно скорректировать стратегию мотивации под его потребности.
2. Общение с командой
Кроме коммуникаций с сотрудником, который потерял мотивацию, важно объясниться и с другими членами команды. Постарайтесь донести, что, хоть они и пострадали из-за действий (или бездействия) коллеги, но все заслуживают второго шанса.
Расскажите, что уже ведется работа над ошибками, а поддержка команды зачастую творит чудеса мотивации.
Если чувствуете, что вам нужна помощь, обратитесь к HR-специалистам: они помогут выстроить грамотные коммуникации и снизить напряженность внутри команды.
3. Контроль и напоминание о правилах
Бывают ситуации, когда лучше использовать более жесткие стратегии — скажем, «напугать» сотрудника. Напомните ему о правилах и обязательствах, которые есть в его трудовом договоре, а главное — о последствиях, которые ждут нарушителей. Это сработает, когда сотрудник систематически нарушает рабочую дисциплину без уважительных причин: беседы не выявили никаких серьезных проблем дома или на работе.
Выводы
У лени сотрудников всегда эмоциональные корни. Она может быть связана как со снижением мотивации, так и с межличностными конфликтами на работе. Чтобы успешно преодолевать проблемы, руководству необходимо внимательнее относиться к эмоциональному состоянию сотрудников, стремиться к построению здорового климата в коллективе. Только таким образом можно обеспечить эффективную и продуктивную работу организации.
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«С кем-то достаточно просто поговорить, а кого-то стоит и „припугнуть“». Почему сотрудники «ленятся» и как с этим бороться
В День труда самое время вспомнить о лени. Вернее о том, как с ней бороться: в частности у сотрудников. На лень часто списывают снижение производительности...
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