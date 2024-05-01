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Лукашенко: Постчернобыльский синдром уходит в прошлое
01.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь удалось спасти, восстановив регионы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС, заявил Александр Лукашенко. Президент совершил рабочую поездку в один из таких районов в дни годовщины трагедии. Посмотрел, как развивается город Костюковичи и пообщался с местными жителями, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Три десятка лет назад этот участок мог превратиться в пустыню из-за техногенной катастрофы. А сейчас его активно засеивают. Сегодня земли чистые и пригодные для полевых работ. Местные хозяйства укомплектованы современной техникой. Энергонасыщенные тракторы, камнеуборочные комбайны, сеялки. Все отечественного производства. В возможностях сельхозмашин белорусский лидер и чиновники убедились лично.
Еще одна белорусская машина – автолавка. Незаменима как раз в таких регионах с большим количеством сельского населения.
«Не надо. Очень хорошая машина. Просторная, удобная. Много холодильников и морозильная камера», – ответила продавец.
Президент поручил проработать программу закупки таких магазинов на колесах. Оценил Александр Лукашенко и культурную жизнь районного центра – города Костюковичи.
Новый Дворец культуры открыли три года назад. Старый был в плачевном состоянии. Здесь обучают и современным видам рисования, и древнему ремеслу. Белорусский лидер отметил: масштабы здания могли быть и поскромнее.
«Вот это надо поддерживать, развивать. Но нужны ли «дворцы» для этого. Может, зарплату больше дать, еще чего-то. Вот этому человеку надо станки делать, зарплату. Вот это золото – ремесла старинные – мы их очень бережем, поддерживаем», – отметил Лукашенко.
Государство будет поддерживать и пострадавшие регионы, подчеркнул президент. И добавил: уже сегодня постчернобыльский синдром уходит в прошлое.
«Я не говорю, что мой этот приезд сродни – помните? – «чернобыльскому шляху» президента. Сегодня мы уже меньше об этом говорим, потому что поняли, что спасли свою страну, вот эти 25% территории. Здесь не просто нужно жить – здесь люди живут, здесь рождаемость даже выше, чем в целом по республике», – подчеркнул глава государства.
И слова «атомная электростанция» белорусов больше не пугают. В стране
«Мы рискнули. Я рискнул, а вы сделали. Сегодня мы понимаем, что поступили правильно. Это самый чистый вид энергии. Возникает шальная мысль построить и вторую АЭС. Я склоняюсь к тому, что у нас есть на западе атомная станция, должна быть и на востоке. Мы сегодня сопоставляем, думаем», – рассказал президент.
Александр Лукашенко поблагодарил местных жителей за открытость и искренность. Эти земли удалось оживить благодаря их труду и вере.
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Президент Беларуси оценил, как развивается город Костюковичи.
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