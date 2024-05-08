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Совбез: Беларусь продолжает совершенствовать вопросы боевой готовности ВС

08.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совбез: Беларусь продолжает совершенствовать вопросы боевой готовности ВС

Беларусь продолжает совершенствовать боевую готовность Вооруженных сил. По поручению Главнокомандующего службы проверят готовность сил и средств, способных применять ядерные боеприпасы.

Проверки проводят в условиях, приближенных к реальным. По словам госсекретаря Совета Безопасности, это способ проверить актуальную готовность служб и техники к непредвиденным ситуациям. Это стало актуально в связи с непростой обстановкой вокруг Беларуси. НАТО продолжает наращивать контингент у северо-западной границы страны.

«Эти мероприятия носят исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз ни на одно из государств. В дальнейшем проведение проверок боевой мобилизационной готовности с органами управления и войсками будет продолжаться», – заявил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович.



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По поручению Главнокомандующего службы проверят готовность сил и средств, способных применять ядерные боеприпасы.
 
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