Совбез: Беларусь продолжает совершенствовать вопросы боевой готовности ВС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь продолжает совершенствовать боевую готовность Вооруженных сил. По поручению Главнокомандующего службы проверят готовность сил и средств, способных применять ядерные боеприпасы.

Проверки проводят в условиях, приближенных к реальным. По словам госсекретаря Совета Безопасности, это способ проверить актуальную готовность служб и техники к непредвиденным ситуациям. Это стало актуально в связи с непростой обстановкой вокруг Беларуси. НАТО продолжает наращивать контингент у северо-западной границы страны.

«Эти мероприятия носят исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз ни на одно из государств. В дальнейшем проведение проверок боевой мобилизационной готовности с органами управления и войсками будет продолжаться», – заявил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович.