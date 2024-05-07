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Для ветеранов Великой Отечественной войны в Минске провели персональные парады

07.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для ветеранов Великой Отечественной войны в Минске провели персональные парады
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске торжественно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Под окнами героев собрались дети, молодежь и военные, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

«День победы» под окнами Тамары Вешняковой исполнил военный оркестр. Женщина вспоминает: в блокадном детстве она и сама выступала в госпитале перед солдатами и помогала раненым, хотя была младше школьников, которым теперь рассказывает о военных буднях.

«Очень много было госпиталей. В одной из палат был такой дядя Коля. Я была похожа на его дочь. Он всегда говорил, что когда кончится война, он познакомит меня со своей дочкой. Однажды я прихожу, а его в палате нет. Приводят меня в другую палату, а дядя Коля уже в предсмертном аду», – рассказала жительница блокадного Ленинграда Тамара Вешнякова.

Песни и музыка военных лет с утра звучат под окнами Лидии Земляковой. Ветеран редко выходит из дома, поэтому парад сам пришел к ней. Поздравления женщина принимала в квартире. Рассказывает: в войну была партизанкой. Она награждена Орденом Отечественной войны II степени.

«Дойти до каждого ветерана, чтобы ни один не остался без внимания. Наши ветераны сильны духом, они в строю, в строю нашей общественной жизни. Бывают они в школах, учреждениях образования проводят большую работу по патриотическому воспитанию», – рассказала начальник управления социальной защиты Первомайского района Минска Ирина Дудка.

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Персональное поздравления – дань уважения подвигу ветеранов. Виктория Климович каждый год навещает героев накануне Дня Победы. Ее дедушка дошел до Берлина. Прожил до 89 лет.

«Мой дедушка был шофером. Он рассказывал, где он только не побывал: и под Белгородом, и под Сталинградом. Прошел всю войну, остался живой. Смог вернуться на родину и построить свою семью», – рассказала первый секретарь Белорусского союза молодежи Первомайского района Виктория Климович.

Поздравления принимают ветераны по всей стране. В Беларуси их чуть больше тысячи. Только в Минске проживает около 370 героев.



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Теги: Минск
 
 
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