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Для ветеранов Великой Отечественной войны в Минске провели персональные парады
07.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске торжественно поздравили
«День победы» под окнами Тамары Вешняковой исполнил военный оркестр. Женщина вспоминает: в блокадном детстве она и сама выступала в госпитале перед солдатами и помогала раненым, хотя была младше школьников, которым теперь рассказывает о военных буднях.
Песни и музыка военных лет с утра звучат под окнами Лидии Земляковой. Ветеран редко выходит из дома, поэтому парад сам пришел к ней. Поздравления женщина принимала в квартире. Рассказывает: в войну была партизанкой. Она награждена Орденом Отечественной войны II степени.
«Мой дедушка был шофером. Он рассказывал, где он только не побывал: и под Белгородом, и под Сталинградом. Прошел всю войну, остался живой. Смог вернуться на родину и построить свою семью», – рассказала первый секретарь Белорусского союза молодежи Первомайского района Виктория Климович.
Поздравления принимают ветераны по всей стране. В Беларуси их чуть больше тысячи. Только в Минске проживает около 370 героев.
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В республике проживают более тысячи ветеранов, только в Минске – около 370 героев.
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