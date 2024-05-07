Для ветеранов Великой Отечественной войны в Минске провели персональные парады

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске торжественно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны . Под окнами героев собрались дети, молодежь и военные, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

«День победы» под окнами Тамары Вешняковой исполнил военный оркестр. Женщина вспоминает: в блокадном детстве она и сама выступала в госпитале перед солдатами и помогала раненым, хотя была младше школьников, которым теперь рассказывает о военных буднях.

«Очень много было госпиталей. В одной из палат был такой дядя Коля. Я была похожа на его дочь. Он всегда говорил, что когда кончится война, он познакомит меня со своей дочкой. Однажды я прихожу, а его в палате нет. Приводят меня в другую палату, а дядя Коля уже в предсмертном аду», – рассказала жительница блокадного Ленинграда Тамара Вешнякова.

Песни и музыка военных лет с утра звучат под окнами Лидии Земляковой. Ветеран редко выходит из дома, поэтому парад сам пришел к ней. Поздравления женщина принимала в квартире. Рассказывает: в войну была партизанкой. Она награждена Орденом Отечественной войны II степени.

«Дойти до каждого ветерана, чтобы ни один не остался без внимания. Наши ветераны сильны духом, они в строю, в строю нашей общественной жизни. Бывают они в школах, учреждениях образования проводят большую работу по патриотическому воспитанию», – рассказала начальник управления социальной защиты Первомайского района Минска Ирина Дудка.