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Лукашенко вручил девяти населенным пунктам Беларуси вымпелы за мужество и стойкость в годы войны
08.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко вручил вымпелы «За мужество и стойкость» девяти населенным пунктам, которые выстояли под натиском немецко-фашистских захватчиков.
Президент Беларуси обратился к участникам торжественного собрания и отметил, как важно сохранить правду о события Великой Отечественной войны. Этот тезис закрепили в обновленной Конституции страны. Ветеранов же Александр Лукашенко поздравил с наступающим праздником и поблагодарил за мир.
Также гостям торжественного собрания показали праздничный концерт с танцами и песнями военных лет.
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Президент Беларуси обратился к участникам торжественного собрания и отметил, как важно сохранить правду о события Великой Отечественной войны.
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