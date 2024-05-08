Лукашенко вручил девяти населенным пунктам Беларуси вымпелы за мужество и стойкость в годы войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко вручил вымпелы «За мужество и стойкость» девяти населенным пунктам, которые выстояли под натиском немецко-фашистских захватчиков.

Президент Беларуси обратился к участникам торжественного собрания и отметил, как важно сохранить правду о события Великой Отечественной войны. Этот тезис закрепили в обновленной Конституции страны. Ветеранов же Александр Лукашенко поздравил с наступающим праздником и поблагодарил за мир.

«Сделали для нас все и даже больше. А в первые послевоенные годы нашли в себе силы и мужество вернуться и восстановить страну. Мы это не должны забывать. Как только забудем, к нам эта беда придет. Наши слова признательности освободителям Беларуси, которые живут сегодня в разных уголках планеты. Вы нам родные люди. Вечная слава героическому подвигу народов Советского Союза, вместе прошедших через огненное лихолетье войны и победивших нацизм», – отметил президент.

Также гостям торжественного собрания показали праздничный концерт с танцами и песнями военных лет.