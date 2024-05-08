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Лукашенко напомнил о высокой цене, отданной белорусами за мир и свободу
08.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для белорусов память о Великой Отечественной войне сильнее времени и не имеет границ. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в канун Дня Победы. Президент поздравил ветеранов и поблагодарил их за мир. Обратился и к нынешнему поколению. Призвал к единству, чтобы страшные события не повторились, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
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«Как бы кто в «великих демократиях» не противился и не препятствовал, что бы не говорил, невзирая на личности и сроки давности, мы будем выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов. Пусть даже посмертно или заочно», – добавил белорусский лидер.
При этом в некоторых западных странах страшный урок позабыли, заявил президент. Наша победа там объявлена вне закона. Военных преступников обеляют и чествуют.
Но теперь он под угрозой. По словам Лукашенко, обстановка накаляется из-за расширения военных блоков и союзов. НАТО стягивает силы и вооружение прямо к западным границам Беларуси. Президент надеется, что до конфликта не дойдет.
«Я не верю, что в Западной Европе – зажиревшей, откормленной – кто-то захочет лезть в эти грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Это мы, еще родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той Великой Победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и дедам все это. Но мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и преступят какую-то черту, которую даже нарисовали сами», – заявил Александр Лукашенко.
«Будет тихо – хорошо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Мы не будем рисовать никаких линий. Любая агрессия – и ответ будет мгновенным», – сказал президент Республики Беларусь.
Чтобы этого не случилось, президент призвал белорусов быть сильными и сплоченными. Растить детей, заниматься любимым делом и ценить мир.
Также гостям торжественного собрания показали праздничный концерт с танцами и песнями военных лет.
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Президент Беларуси заявил, что правда и память о войне сильнее времени и не имеет границ.
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