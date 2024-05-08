Лукашенко напомнил о высокой цене, отданной белорусами за мир и свободу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для белорусов память о Великой Отечественной войне сильнее времени и не имеет границ. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в канун Дня Победы. Президент поздравил ветеранов и поблагодарил их за мир. Обратился и к нынешнему поколению. Призвал к единству, чтобы страшные события не повторились, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Маленький поселок Освея стал столицей белорусских партизан. За мужество и стойкость в борьбе с оккупантами вымпелы вручили девяти городам и деревням Беларуси . Но награды достойны все населенные пункты страны, подчеркнул президент. Ожесточенные бои шли повсюду, и эти страшные события важно помнить.

«Для нас, белорусов, правда и память о войне сильнее времени и не имеют границ. Все народы Земли должны знать, какая неимоверно высокая цена была заплачена только белорусами за мир и свободу», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Погиб каждый третий житель страны . Сожжены вместе с мирным населением тысячи деревень. Разрушены города. Замучены в концлагерях сотни тысяч человек.

«Как бы кто в «великих демократиях» не противился и не препятствовал, что бы не говорил, невзирая на личности и сроки давности, мы будем выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов. Пусть даже посмертно или заочно», – добавил белорусский лидер.

При этом в некоторых западных странах страшный урок позабыли, заявил президент. Наша победа там объявлена вне закона. Военных преступников обеляют и чествуют.

«Мы видим, как реваншисты пытаются вытащить из преисподней обанкротившуюся нацистскую идеологию. Все подается так, как будто и не было никогда Нюрнбергского трибунала. Народам Европы давно пора понять, что Великая Победа – наше общее достояние. Благодаря ей Евразийскому континенту на долгие десятилетия был обеспечен мир», – отметил президент.

Но теперь он под угрозой. По словам Лукашенко, обстановка накаляется из-за расширения военных блоков и союзов. НАТО стягивает силы и вооружение прямо к западным границам Беларуси. Президент надеется, что до конфликта не дойдет.

«Я не верю, что в Западной Европе – зажиревшей, откормленной – кто-то захочет лезть в эти грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Это мы, еще родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той Великой Победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и дедам все это. Но мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и преступят какую-то черту, которую даже нарисовали сами», – заявил Александр Лукашенко.