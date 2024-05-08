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Белорусский космонавт Марина Василевская выступила в Совете Республики
08.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый космонавт Беларуси Марина Василевская встретилась с членами верхней палаты парламента и поделилась подробностями
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова отметила, что полет Василевской сделал республику космической державой. Сама девушка призналась, что теперь собирается популяризировать космос среди белорусской молодежи. В ее планах встречи со школьниками, студентами, воспитанниками детских садов, а также сотрудниками госорганизаций.
«Все ждут! Я с огромным удовольствием хочу поделиться своим опытом, своим настроением, задать хороший настрой ребятам и пожелать им всего самого хорошего. Чтобы они достигали своих целей и стремились к лучшему», – сказала космонавт,
Ранее Марина Василевская
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Девушка собирается популяризировать космос среди белорусской молодежи.
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