Белорусский космонавт Марина Василевская выступила в Совете Республики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый космонавт Беларуси Марина Василевская встретилась с членами верхней палаты парламента и поделилась подробностями своего пребывания на орбите , передает телеканал «МИР 24».

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова отметила, что полет Василевской сделал республику космической державой. Сама девушка призналась, что теперь собирается популяризировать космос среди белорусской молодежи. В ее планах встречи со школьниками, студентами, воспитанниками детских садов, а также сотрудниками госорганизаций.

«Все ждут! Я с огромным удовольствием хочу поделиться своим опытом, своим настроением, задать хороший настрой ребятам и пожелать им всего самого хорошего. Чтобы они достигали своих целей и стремились к лучшему», – сказала космонавт, герой Беларуси Марина Василевская.