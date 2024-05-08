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Белорусский космонавт Марина Василевская выступила в Совете Республики

08.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский космонавт Марина Василевская выступила в Совете Республики
 Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Первый космонавт Беларуси Марина Василевская встретилась с членами верхней палаты парламента и поделилась подробностями своего пребывания на орбите, передает телеканал «МИР 24».

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова отметила, что полет Василевской сделал республику космической державой. Сама девушка призналась, что теперь собирается популяризировать космос среди белорусской молодежи. В ее планах встречи со школьниками, студентами, воспитанниками детских садов, а также сотрудниками госорганизаций.

«Все ждут! Я с огромным удовольствием хочу поделиться своим опытом, своим настроением, задать хороший настрой ребятам и пожелать им всего самого хорошего. Чтобы они достигали своих целей и стремились к лучшему», – сказала космонавт, герой Беларуси Марина Василевская.

Ранее Марина Василевская встретилась с молодежью в Национальной академии наук.



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Девушка собирается популяризировать космос среди белорусской молодежи.
 
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