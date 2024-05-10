|
Лукашенко в День Победы призвал соотечественников не забывать уроки истории
10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
После парада в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко вернулся в Минск, где возложил венок к монументу на Площади Победы. О том, как республика отметила праздник, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
«Я пережила голод, блокаду, дистрофию. Я знаю, что такое Победа. Кто сам страдал, поймет другого и руку помощи подаст. Так за Беларусь святую! Господь ей должное отдаст», – сказала жительница блокадного Ленинграда Мария Ягодницына.
Современное поколение обязано сохранить все, что создали уже в мирной стране, призвал президент. Тем более сейчас, когда многие позабыли страшный урок.
В этой ситуации белорусский лидер призвал сплотиться. Ведь сегодня перед страной – новые угрозы.
За эту историю, и за то, что для страны она продолжается, президент поблагодарил ветеранов. Пожелал им крепкого здоровья и долголетия. Для белорусов – пример мужества, свободолюбия и силы духа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси по традиции вместе с сыновьями возложил венок к монументу Победы в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)