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Лукашенко в День Победы призвал соотечественников не забывать уроки истории

10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко в День Победы призвал соотечественников не забывать уроки истории
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

После парада в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко вернулся в Минск, где возложил венок к монументу на Площади Победы. О том, как республика отметила праздник, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В День Победы белорусы приходят к Вечному огню на одноименную площадь. Это традиция и дань уважения тем, кто не дожил до заветного объявления о мире. А это каждый третий житель страны. Война унесла не только жизни. Украла детство и молодость у миллионов. Участники и свидетели тех страшных событий тоже на Площади Победы. Это их праздник.

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«Чувствовал огромную радость. Радость Победы, в которую я верил с самого начала. Почему я в Беларуси? Понравилась она мне, полюбилась с тех пор, как я ее освобождал. Я участвовал в операции «Багратион», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны Федор Фесченко.

«Я пережила голод, блокаду, дистрофию. Я знаю, что такое Победа. Кто сам страдал, поймет другого и руку помощи подаст. Так за Беларусь святую! Господь ей должное отдаст», – сказала жительница блокадного Ленинграда Мария Ягодницына.

Почтить память погибших воинов и мирных жителей пришел и президент Беларуси. Вместе с сыновьями возложил венок к монументу и подчеркнул: эта традиция должна быть неизменной.

«Забудем прошлое, перестанем приходить к памятникам – оно придет к нам. И помните человечеством сделанный вывод: как ты относишься к памяти своих предков, особенно тех, кто подарил тебе жизнь и свободу, так и к тебе будущие поколения будут относиться. Приходите к памятникам, к Вечному огню», – заявил Лукашенко.

Современное поколение обязано сохранить все, что создали уже в мирной стране, призвал президент. Тем более сейчас, когда многие позабыли страшный урок.

«Без всякого стеснения в Европе славят и приветствуют «эсэсовцев» и националистов всех мастей. Им аплодируют стоя главы государств, позабыв итоги Нюрнбергского процесса. Без оглядки на историю, мораль и право, они снова начали стравливать страны и народы. Для этого реанимировали идеи и методы нацистов», – подчеркнул президент.

В этой ситуации белорусский лидер призвал сплотиться. Ведь сегодня перед страной – новые угрозы.

«Манипуляции бесполезны, если люди живут своим умом. Внешние вызовы и попытки давления на нашу страну привели только к одному – Беларусь стала сильнее. Мы сделаем все, чтобы ни у кого даже мысли не возникло проверить это на деле. Говорим решительное «нет» тем, кто пытается перечеркнуть написанные кровью страницы истории», – заявил Лукашенко.

За эту историю, и за то, что для страны она продолжается, президент поблагодарил ветеранов. Пожелал им крепкого здоровья и долголетия. Для белорусов – пример мужества, свободолюбия и силы духа.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси по традиции вместе с сыновьями возложил венок к монументу Победы в Минске.
 
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