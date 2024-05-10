|
Ветеран Иван Фонов рассказал, как помогал растить лошадей для кавалерии
10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Всеми силами приближали Победу труженики советского тыла. Один из них – Иван Фонов, в Великую Отечественную ребенком трудился на конном заводе под Воронежем. А сейчас живет в Минской области. Своими воспоминаниями он поделился с корреспондентом «МИР 24» Ольгой Забелич.
В 1941-м Ивану Фонову исполнилось 9. Самый младший ребенок в семье стал кормильцем для мамы и сестры. Работал на конном заводе, где растили лошадей для кавалерийских частей Красной армии. Мальчик смотрел за табуном, косил траву, заготавливал сено.
«Меня назначили вместо Нижнего Тагила в Германию. В Германии я отслужил пять лет и из Германии меня отправляют в Слуцк. Приезжаю я в Слуцк начальником бронетанковых войск в звании майора», – вспоминает Иван Фонов.
Иван Андреевич родился в России, в Воронежской области, а большую часть жизни прослужил Беларуси. Трижды участвовал в параде в Москве. На День Победы принимает поздравления сразу от двух Президентов – Лукашенко и Путина.
Ивану Андреевичу – 92. Быть в форме ветерану помогает солдатская дисциплина. Утром гимнастика, душ и чашка кофе. Но главное хорошее настроение и поддержка родных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всеми силами приближали Победу и труженики советского тыла. Один из них – Иван Фонов, в Великую Отечественную ребенком трудился на конном заводе под Воронежем.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)