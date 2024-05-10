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Ветеран Иван Фонов рассказал, как помогал растить лошадей для кавалерии

10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ветеран Иван Фонов рассказал, как помогал растить лошадей для кавалерии
 Фото: МТРК «Мир»

Всеми силами приближали Победу труженики советского тыла. Один из них – Иван Фонов, в Великую Отечественную ребенком трудился на конном заводе под Воронежем. А сейчас живет в Минской области. Своими воспоминаниями он поделился с корреспондентом «МИР 24» Ольгой Забелич.

На столе у Ивана Андреевича полтора десятка фотоальбомов. Главные фрагменты жизни. Соединить их в общую историю большой семьи Фоновых решила внучка.

«Настюша своим детям будет рассказывать, как дед шел. Маленький крестьянский сыночек оказался полковником. С точки зрения воспитания я хочу это сделать», – делится труженик тыла Иван Фонов.

В 1941-м Ивану Фонову исполнилось 9. Самый младший ребенок в семье стал кормильцем для мамы и сестры. Работал на конном заводе, где растили лошадей для кавалерийских частей Красной армии. Мальчик смотрел за табуном, косил траву, заготавливал сено.

«Когда я сгреб 12 гектаров земли. Мария Ивановна, руководитель наша, старушка, подошла и говорит: «Ваня, тебе самый дорогой подарок». И дала буханку хлеба. Когда вспоминаю свое детство, у меня слезы наворачиваются на глазах, как это мы тогда это все переносили, как мы жили», – рассказал Иван Фонов.

После Победы Иван Фонов поступил в танковое училище, затем в Военную Академию в Москве. Мечтал конструировать танки. И уже собирался в Нижний Тагил. Но судьба распорядилась иначе.

«Меня назначили вместо Нижнего Тагила в Германию. В Германии я отслужил пять лет и из Германии меня отправляют в Слуцк. Приезжаю я в Слуцк начальником бронетанковых войск в звании майора», – вспоминает Иван Фонов.

Иван Андреевич родился в России, в Воронежской области, а большую часть жизни прослужил Беларуси. Трижды участвовал в параде в Москве. На День Победы принимает поздравления сразу от двух Президентов – Лукашенко и Путина.

Ивану Андреевичу – 92. Быть в форме ветерану помогает солдатская дисциплина. Утром гимнастика, душ и чашка кофе. Но главное хорошее настроение и поддержка родных.



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Всеми силами приближали Победу и труженики советского тыла. Один из них – Иван Фонов, в Великую Отечественную ребенком трудился на конном заводе под Воронежем.
 
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