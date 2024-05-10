Ветеран Иван Фонов рассказал, как помогал растить лошадей для кавалерии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всеми силами приближали Победу труженики советского тыла. Один из них – Иван Фонов, в Великую Отечественную ребенком трудился на конном заводе под Воронежем. А сейчас живет в Минской области. Своими воспоминаниями он поделился с корреспондентом «МИР 24» Ольгой Забелич.



На столе у Ивана Андреевича полтора десятка фотоальбомов. Главные фрагменты жизни. Соединить их в общую историю большой семьи Фоновых решила внучка.

«Настюша своим детям будет рассказывать, как дед шел. Маленький крестьянский сыночек оказался полковником. С точки зрения воспитания я хочу это сделать», – делится труженик тыла Иван Фонов.

В 1941-м Ивану Фонову исполнилось 9. Самый младший ребенок в семье стал кормильцем для мамы и сестры. Работал на конном заводе, где растили лошадей для кавалерийских частей Красной армии. Мальчик смотрел за табуном, косил траву, заготавливал сено.



«Когда я сгреб 12 гектаров земли. Мария Ивановна, руководитель наша, старушка, подошла и говорит: «Ваня, тебе самый дорогой подарок». И дала буханку хлеба. Когда вспоминаю свое детство, у меня слезы наворачиваются на глазах, как это мы тогда это все переносили, как мы жили», – рассказал Иван Фонов.