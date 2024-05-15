Появился проект перечня видов деятельности для ИП, самозанятых и ремесленников. Посмотрите, что вошло в список, а что исключили

Источник материала: ProBusiness

Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение долгожданный проект постановления Совета Министров «О предпринимательской деятельности». Документ утверждает Положение о порядке формирования и ведения Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, а также определяет: перечни видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве индивидуального предпринимателя, самостоятельной профессиональной деятельности и ремесленной деятельности.

Для ИП в проекте постановления оставили довольно внушительный список видов деятельности: от сельского хозяйства и промышленности до сдачи внаем недвижимости. Ранее предполагалось, что в перечне не останется розничной торговли, однако, как и обещало Минэкономики , и этот вид деятельности предусмотрен опубликованным документом. Более подробно ознакомиться с проектом можно тут .

Для самозанятых список тоже немаленький — 81 вид деятельности.

Вероятно, наиболее серьезные изменения произошли в перечне видов деятельности для ремесленников. В обосновании необходимости принятия проекта постановления сказано, что «перечень видов ремесленной деятельности определен с учетом реализации подходов Главы государства в части регулирования ремесленной деятельности, пункта 2 статьи 189 Кодекса Республики Беларусь „О культуре“, устоявшихся традиций развития белорусских ремесел, а также необходимости исключения являющихся более современными, чем исторически традиционные». В итоге исключены:

изготовление, установка и ремонт сооружений, инвентаря и принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел;

изготовление рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки;

изготовление изделий ручной работы (дверных ручек, кошельков, перчаток, рукавиц, ремней, рамок для фотографий, рам для картин, декоративных реек, обложек, чехлов для телефона, планшета и очков, свадебных аксессуаров);

переплет страниц, предоставленных потребителем;

изготовление свечей;

изготовление цветов и композиций, в том числе из растительных материалов местного происхождения (за исключением композиций из

живых цветов);

изготовление мелких изделий из стекла, природной и полимерной глины, дерева, природной смолы и их использование для создания бижутерии, декорирования одежды;

изготовление поздравительных открыток, альбомов для фотографий, папок без применения полиграфического и типографского оборудования;

изготовление сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента или его частей, заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента;

изготовление витражей;

декорирование предметов, предоставленных потребителем;

изготовление глазурованных и неглазурованных печных изразцов, декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной глины методом ручной набивки или заливки в гипсовые формы, прессованием, ручной оправкой, декорированием, глазуровкой;

изготовление мыла;

гильоширование;

иная деятельность по созданию предметов творчества, а также деятельность, осуществляемая с применением ручного труда, за исключением видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

При этом, «учитывая характер видов деятельности, которые в настоящее время отнесены к ремесленной, но не включены в рассматриваемый проект перечня видов ремесленной деятельности, соответствующие работы (услуги) включены в перечень видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве самостоятельной профессиональной деятельности».

В финансово-экономическом обосновании необходимости принятия постановления сказано, что «предлагаемые проектом перечни видов деятельности для осуществления физическими лицами в различных статусах могут повлечь необходимость для части граждан выбирать иную форму для реализации предпринимательской инициативы либо отказаться от ведения своего дела с переходом в статус наемного работника».