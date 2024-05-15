Как в Беларуси отмечают Радоницу?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы отмечают православную Радоницу – день поминовения усопших. Жители страны с утра приходят в храмы, молятся за умерших близких, а после посещают погосты. По всей стране действуют около 13 тысяч кладбищ, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Традиционно на второй неделе после Пасхи православные отмечают Радуницу. Это один из главных христианских праздников. С утра в храмах прошли заупокойные литургия и панихида, а после молитв верующие отправились на кладбища, чтобы побывать на могилах родных и близких.



К захоронениям несут свечи, лампады и цветы. Могилы убирают от листвы, сорняков и мусора. Необходимый инвентарь на кладбищах можно взять напрокат.

«Я приехала, у меня сына уже 23 года нет, и муж, свекровь, свекр, поэтому надо отдать, как говорится, свой поклон, дань усопшим», – рассказала жительница Минска Ирина Белявская.

«Родственников проведать своих для того, чтобы отдать им память, поблагодарить за то, что жили все вместе. Я считаю, нужно поддерживать память своих предков, это главное», – рассказал житель Минска Александр Полеченок.



Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме – регулируют поток машин и контролируют скорость. Возле некоторых кладбищ ее снизили до 50 километров в час. На дороги выехали дополнительные наряды.

«Осуществляем регулировочные действия и при необходимости оказываем помощь участникам дорожного движения. Во избежание заторовых ситуаций, а также для удобства граждан в случае массового посещения кладбищ на прилегающих участках дорог предусмотрены изменения в организации дорожного движения», – рассказал начальник отдела по агитации и пропаганде Госавтоинспекции главного управления внутренних дел Мингорисполкома Артем Нехай.

В Беларуси Радоница – официальный выходной. Поездкам на погосты благоволила теплая весенняя погода.



Многолюдно и на Восточном кладбище Минска – оно самое большое в столице. Белорусы здесь убирают не только могилы своих родственников, но и известных личностей. Это место стало усыпальницей для государственных деятелей, политиков, артистов, писателей и спортсменов.