«Он идеален для тех, кто хочет снимать классные фото или видео для соцсетей». Что думает профессиональный фотограф о новом смартфоне HUAWEI Pura 70 Ultra

Источник материала: ProBusiness





Редакция «Про бизнес» продолжает тестировать новинки смартфонов от HUAWEI. Мы уже испытали базовую модель Pura 70 series , а теперь отдали на «растерзание» нашему фотографу с 15-летним стажем Павлу Садовскому самый продвинутый флагман в линейке HUAWEI Pura 70 Ultra. Читайте честный обзор о том, на что способна его камера.

Смартфон сразу же привлек внимание своим необычным внешним видом. Поверхность задней панели устройства изготовлена из экокожи, с приятной на ощупь текстурой. Дизайн камеры нестандартной формой — треугольником со скругленными углами. Кстати, этот элемент представлен во всей новой линейке продуктов с общей философией, символизирующим движение вперед. Смартфон оснащен выдвижной ультракамерой с конструкцией, которая позволяет использовать тонкий датчик изображения размером в один дюйм и широкую диафрагму в компактном корпусе, что обеспечивает новые возможности мобильной фотографии. Красное кольцо вокруг выдвижного объектива выглядит очень необычно и стильно. А механический звуковой эффект выдвижного механизма камеры создает атмосферу профессиональной съемки.













Павел Садовский фотограф

— Всего в смартфоне три камеры — основная, широкоугольная и телеобъектив. На широкоугольную камеру смартфон хорошо снимает и в плохих условиях по освещению, а днем к нему вообще претензий нет — отличный сенсор.

Основная камера — здесь очень большой сенсор: дюймовый. Даже в сложенном состоянии камера достаточно сильно выступает над корпусом смартфона, поэтому ее пришлось сделать выезжающей, чтобы полностью использовать все возможности сенсора. За счет большого размера сенсора и светосильного объектива основная камера достаточно хорошо снимает в темноте.

Телекамера 3,5 Х — это эквивалент среднего «портнерника», примерно 100 мм если переводить в фокусное расстояние полнокадровых «зеркалок». Она со стабилизацией — и даже на 10 Х можно снять отличную картинку.





Как и обещал производитель, цветопередача очень реалистичная, естественная. Фото после обработки телефоном выглядят примерно так же, как видит наш глаз. Причем одинаково, что на ярком солнце, когда у телефонов обычно нет проблем с этим, так и в более сложных условиях по свету.

HUAWEI Pura 70 Ultra обладает инновационной выдвижной ультракамерой, оснащенной сенсором CMOS размером в 1 дюйм и самой широкой физической диафрагмой f/1.6 среди 1-дюймовых сенсоров. Основная камера смартфона имеет самый высокий уровень светопропускания в отрасли. Важно отметить, что в мировом рейтинге камер DXOMARK Pura 70 Ultra оказалась на 1 месте!





Вот, например, как здесь — в лесу в тени против света. И камера справилась с задачей прекрасно, картинка получилась яркая, четкая, с очень естественной цветопередачей — все как в жизни.





Или вот рапсовое поле. Здесь все сбалансированно, в меру яркое, четкое. Ничего не перекручено по цветам, примерно так, как видит глаз. На солнце цветопередача почти идеальная.





Макросъемка. Макро здесь снимается на телекамеру 3,5 Х. Вот так выглядит монетка при максимальном увеличении.





Эти же ребрышки на 10Х, т.е. он еще дополнительно «зумит». Хотя это и цифровой зум, но он очень качественный. То, что мы видим на фото зеленые и фиолетовые «блики», это уже просто физические нюансы оптики на макро. Причем даже в профессиональных объективах зеркальных фотоаппаратов такое бывает — это хроматические аберрации в зоне расфокуса. Поэтому для камеры смартфона это нормально.







Если же снимать что-то такого плана, где только объект в фокусе, а остальное все размытое, этого не видно.

Вот муравьишка сфотографирован на 10Х. Вообще шикарно! Самая большая проблема — поймать его в фокус. Во многих смартфонах макро снимает широкоугольная камера, и результат обычно не такой впечатляющий. Лучше, конечно, когда макро стоит на «телевике» (как в этой модели), так как можно получить большее увеличение, не поднося телефон вплотную к фотографируемому объекту. В этом смартфоне к макро вообще вопросов нет. Можно очень качественно снимать и получать потрясающие фото (для телефона).

HUAWEI Pura 70 Ultra оснащены революционным телемакрообъективом с режимом супермакро, поддержкой сверхблизкого фокусного расстояния 5 см и 35-кратного макрозума. Благодаря таким показателям зума пользователи могут по достоинству оценить миниатюрные детали окружающего их мира. Благодаря сверхбольшой диафрагме f/2.1 пользователи смогут видеть мельчайшие элементы даже при слабом освещении.





Вот это тоже телекамера, в заходящем солнце. В этом смартфоне отлично работает автоматический HDR. Здесь достаточно сложный свет для съемки — закатное солнце, которое, как правило, пересвечивается на фото. Здесь же камера справилась с задачей и мы видим реальный цвет неба.





А здесь я решил еще больше усложнить задачу. В глубине фото, по сути, это все тень, а слева в кадре — очень яркое небо. И по идее мы должны были получить или пересвеченное небо, или темноту в глубине кадра. Но телефон и яркое небо сохранил, и все что в тени: видны все яркие детали. Автоматический HDR работает очень адекватно.





Вот это тоже, кстати, телекамера. По свету здесь достаточно сложная ситуация — справа должно быть все синее от неба, а слева желтое — от теплого искусственного освещения. Но смартфон очень хорошо тянет средний баланс белого, примерно так, как видит наш глаз (и мозг). Я бы, например, при обработке фотографии сделал примерно также. А он автоматически смог это все вытянуть.





Это фото на основную камеру 27 мм, т.е. показатель того, что в камере стоит очень большой сенсор (дюймовый), который за счет своего размера хорошо снимает даже в плохих условиях по свету. Это вечер, и я сфокусировался на кирпичной стене вблизи. Видно, что это не портретный режим, это естественное размытие (боке) как на фотоаппарате: когда ты близко фокусируешься, задний план размывается за счет расфокуса от объектива. И выезжающий светосильный объектив они сделали потому, что сенсор достаточно большой (для телефона). Это позволило сделать телефон более компактным в выключенном режиме, но дало крутые возможности для съемки и, по сути, являться компактным фотоаппаратом.

Основная камера здесь может снимать практически в темноте, особенно с ночным режимом.





Вот, например, очень сложный для камеры пример — вокруг светло, а под крышей должно быть темно, но смартфон вытянул все и даже без шумов и не замылил фото. Получилась качественная фотография в достаточно сложных условиях.





И вот пример того, как «ширик» снимает в темноте. Это ночной режим, выдержка здесь — 3 секунды (такая выдержка настроена автоматически, при любом освещении). Абсолютно резкая фотография и смартфон даже компенсирует движения людей! При трехсекундной выдержке люди должны быть размыты от движения, но смартфон программно обрабатывает все так, что люди в движении не размазываются. Фото получается без шума, с хорошей для «ширика» детализацией. И плюс по балансу белого у меня тоже вопросов нет, хотя справа в кадре светится вывеска кислотного цвета.

HUAWEI Pura 70 Ultra поддерживают 100-кратный диапазон масштабирования (0,5X ~ 100X), включая как широкоугольный модуль, так и телеобъектив. Также в смартфонах добавлен новый режим улучшения изображений, который использует технологию XD Fusion Pro для совмещения изображений, снятых с использованием разного фокусного расстояния и разрешения, чтобы создать 25-мегапиксельный снимок высокой четкости.





И вот широкоугольная камера с HDR. Это не ночной режим: даже в заходящем солнце смартфон вытянул и небо, не пересветив его, и тени, и дал очень классную детализацию. «Ширик» для телефона бомбический, и даже в сложных темных условиях.





Вот это портретный режим. Алгоритмы очень качественные, особенно это видно по волосам, которые технике, как правило, очень сложно проработать, но здесь мы видим, что волосинки достаточно четкие и почти не размываются вместе с фоном.

В целом размытие такое, будто у тебя «портретная 135-ка», т.е. вполне естественное размытие именно сзади. Портретный режим мне нравится, очень достойно.







И вот на этой фотографии особенно видно, что он очень плавно делает переход из зоны резкости в зону нефокуса, как будто это фото сделано на фотоаппарат со светосильным объективом. Если бы я увидел эти фото, например, в Instagram, не отличил бы без увеличения исходника на телефон или камеру сделана конкретно эта фотография. Визуально кажется, что снято на обычную «зеркалку». И на фото с корги вполне естественное размытие. Фокус на глазах, шерсть уже немного в расфокусе, задняя часть совсем не в фокусе. Т.е. очень естественные кадры такого типа, прямо очень хорошо.





Режим в движении — для тех, кто не сильно хочет понимать и углубляться в теорию фотографии и ручные настройки. В этом режиме смартфон делает максимально короткую выдержку, которой хватает в условиях этого освещения, чтобы быстродвижущиеся объекты не размывались. И вот тут видно, что бумажки разлетаются, но при этом остаются достаточно четкими, даже можно рассмотреть, что там написано. Здесь стоит выдержка 1/1000 секунды. Я бы свой фотоаппарат настраивал так же для такой фотографии.

Благодаря технологии XD Motion Engine камера является лидером отрасли в мгновенной съемке. Камера способна вести съемку объектов, движущихся со скоростью 300 км/ч.

В телефоне есть и полностью «ручной» режим: для тех, кто понимает, что с этим делать. Во-первых, в ручном режиме телефон не обрабатывает фото сам, т.е. сохраняет исходник RAW, который, например, мне как фотографу было бы интересно самому обработать, сделать свою цветокоррекцию. Ну и в целом надо понимать, что делать с настройками. Если это просто любитель, который хочет фотографировать и не заморачиваться, туда лучше не лезть. Но для тех, кто понимает и хочет что-то свое сфотографировать, так, как ему надо, например длинную выдержку поставить на солнце, все ручные настройки можно там сделать. Поэтому и фотографу с этим телефоном будет интересно, так как можно снимать в ручном режиме и потом самому обрабатывать.





По видео стабилизация отличная, она есть на «ширике», на основной камере — она вообще оптическая. По цветам даже при вечерней съемке — отличная картинка, без шумов. Поэтому вечером можно снять отличное видео, но это надо делать на основную камеру, так как там самый большой сенсор, он лучше всего снимает в темноте и желательно не влазить в «ширик» и «телевик». На солнце вообще нет вопросов — все отлично.

Камера HUAWEI Pura 70 Ultra поддерживает технологию оптической стабилизации со сдвигом сенсора размером 1 дюйм. Использование динамической компенсации движения сенсора вместо динамической компенсации движения объектива улучшает результат оптической стабилизации изображения на 67%. Таким образом, фокусировка становится более точной, а съемка — более стабильной.

Единственный неудобный (лично для меня) момент — камера «ширика» расположена близко к краю и когда снимаешь горизонтально и держишь двумя руками для стабилизации, в кадр может попасть палец.

Однозначно могу сказать, что телефон идеален для человека, который хочет снимать классные фото и видео, не погружаясь в вопросы настроек: смартфон делает все практически идеально сам. Он закрывает почти все вопросы по съемке, его возможности впечатляют. Для социальных сетей это идеальный вариант, так как вы получаете сразу обработанные, причем качественно и естественно фото, даже в сложном освещении. На него можно спокойно снимать влоги, видео-сюжеты — и результат точно порадует.





Так, например, когда снимаешь в офисе или помещении, где температура цвета от ламп одна, из окна другая, он отлично справляется с балансом белого. При недостатке освещения основная камера очень круто снимает, а если еще и в ночном режиме, то в темноте может отлично все вытянуть. И то, что обычный человек, не фотограф, снимет на этот телефон отличные фото и видео — 100%.

Ну и то, что он сразу делает очень хорошую и естественную обработку, — это его огромный плюс.