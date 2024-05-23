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«Он идеален для тех, кто хочет снимать классные фото или видео для соцсетей». Что думает профессиональный фотограф о новом смартфоне HUAWEI Pura 70 Ultra
23.05.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
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Смартфон сразу же привлек внимание своим необычным внешним видом. Поверхность задней панели устройства изготовлена из экокожи, с приятной на ощупь текстурой. Дизайн камеры нестандартной формой — треугольником со скругленными углами. Кстати, этот элемент представлен во всей новой линейке продуктов с общей философией, символизирующим движение вперед. Смартфон оснащен выдвижной ультракамерой с конструкцией, которая позволяет использовать тонкий датчик изображения размером в один дюйм и широкую диафрагму в компактном корпусе, что обеспечивает новые возможности мобильной фотографии. Красное кольцо вокруг выдвижного объектива выглядит очень необычно и стильно. А механический звуковой эффект выдвижного механизма камеры создает атмосферу профессиональной съемки.
— Всего в смартфоне три камеры — основная, широкоугольная и телеобъектив. На широкоугольную камеру смартфон хорошо снимает и в плохих условиях по освещению, а днем к нему вообще претензий нет — отличный сенсор.
Основная камера — здесь очень большой сенсор: дюймовый. Даже в сложенном состоянии камера достаточно сильно выступает над корпусом смартфона, поэтому ее пришлось сделать выезжающей, чтобы полностью использовать все возможности сенсора. За счет большого размера сенсора и светосильного объектива основная камера достаточно хорошо снимает в темноте.
Телекамера 3,5 Х — это эквивалент среднего «портнерника», примерно 100 мм если переводить в фокусное расстояние полнокадровых «зеркалок». Она со стабилизацией — и даже на 10 Х можно снять отличную картинку.
Как и обещал производитель, цветопередача очень реалистичная, естественная. Фото после обработки телефоном выглядят примерно так же, как видит наш глаз. Причем одинаково, что на ярком солнце, когда у телефонов обычно нет проблем с этим, так и в более сложных условиях по свету.
Вот, например, как здесь — в лесу в тени против света. И камера справилась с задачей прекрасно, картинка получилась яркая, четкая, с очень естественной цветопередачей — все как в жизни.
Макросъемка. Макро здесь снимается на телекамеру 3,5 Х. Вот так выглядит монетка при максимальном увеличении.
Если же снимать что-то такого плана, где только объект в фокусе, а остальное все размытое, этого не видно.
Вот муравьишка сфотографирован на 10Х. Вообще шикарно! Самая большая проблема — поймать его в фокус. Во многих смартфонах макро снимает широкоугольная камера, и результат обычно не такой впечатляющий. Лучше, конечно, когда макро стоит на «телевике» (как в этой модели), так как можно получить большее увеличение, не поднося телефон вплотную к фотографируемому объекту. В этом смартфоне к макро вообще вопросов нет. Можно очень качественно снимать и получать потрясающие фото (для телефона).
А здесь я решил еще больше усложнить задачу. В глубине фото, по сути, это все тень, а слева в кадре — очень яркое небо. И по идее мы должны были получить или пересвеченное небо, или темноту в глубине кадра. Но телефон и яркое небо сохранил, и все что в тени: видны все яркие детали. Автоматический HDR работает очень адекватно.
Вот это тоже, кстати, телекамера. По свету здесь достаточно сложная ситуация — справа должно быть все синее от неба, а слева желтое — от теплого искусственного освещения. Но смартфон очень хорошо тянет средний баланс белого, примерно так, как видит наш глаз (и мозг). Я бы, например, при обработке фотографии сделал примерно также. А он автоматически смог это все вытянуть.
Это фото на основную камеру 27 мм, т.е. показатель того, что в камере стоит очень большой сенсор (дюймовый), который за счет своего размера хорошо снимает даже в плохих условиях по свету. Это вечер, и я сфокусировался на кирпичной стене вблизи. Видно, что это не портретный режим, это естественное размытие (боке) как на фотоаппарате: когда ты близко фокусируешься, задний план размывается за счет расфокуса от объектива. И выезжающий светосильный объектив они сделали потому, что сенсор достаточно большой (для телефона). Это позволило сделать телефон более компактным в выключенном режиме, но дало крутые возможности для съемки и, по сути, являться компактным фотоаппаратом.
Основная камера здесь может снимать практически в темноте, особенно с ночным режимом.
И вот пример того, как «ширик» снимает в темноте. Это ночной режим, выдержка здесь — 3 секунды (такая выдержка настроена автоматически, при любом освещении). Абсолютно резкая фотография и смартфон даже компенсирует движения людей! При трехсекундной выдержке люди должны быть размыты от движения, но смартфон программно обрабатывает все так, что люди в движении не размазываются. Фото получается без шума, с хорошей для «ширика» детализацией. И плюс по балансу белого у меня тоже вопросов нет, хотя справа в кадре светится вывеска кислотного цвета.
И вот широкоугольная камера с HDR. Это не ночной режим: даже в заходящем солнце смартфон вытянул и небо, не пересветив его, и тени, и дал очень классную детализацию. «Ширик» для телефона бомбический, и даже в сложных темных условиях.
Вот это портретный режим. Алгоритмы очень качественные, особенно это видно по волосам, которые технике, как правило, очень сложно проработать, но здесь мы видим, что волосинки достаточно четкие и почти не размываются вместе с фоном.
В целом размытие такое, будто у тебя «портретная 135-ка», т.е. вполне естественное размытие именно сзади. Портретный режим мне нравится, очень достойно.
И вот на этой фотографии особенно видно, что он очень плавно делает переход из зоны резкости в зону нефокуса, как будто это фото сделано на фотоаппарат со светосильным объективом. Если бы я увидел эти фото, например, в Instagram, не отличил бы без увеличения исходника на телефон или камеру сделана конкретно эта фотография. Визуально кажется, что снято на обычную «зеркалку». И на фото с корги вполне естественное размытие. Фокус на глазах, шерсть уже немного в расфокусе, задняя часть совсем не в фокусе. Т.е. очень естественные кадры такого типа, прямо очень хорошо.
Режим в движении — для тех, кто не сильно хочет понимать и углубляться в теорию фотографии и ручные настройки. В этом режиме смартфон делает максимально короткую выдержку, которой хватает в условиях этого освещения, чтобы быстродвижущиеся объекты не размывались. И вот тут видно, что бумажки разлетаются, но при этом остаются достаточно четкими, даже можно рассмотреть, что там написано. Здесь стоит выдержка 1/1000 секунды. Я бы свой фотоаппарат настраивал так же для такой фотографии.
В телефоне есть и полностью «ручной» режим: для тех, кто понимает, что с этим делать. Во-первых, в ручном режиме телефон не обрабатывает фото сам, т.е. сохраняет исходник RAW, который, например, мне как фотографу было бы интересно самому обработать, сделать свою цветокоррекцию. Ну и в целом надо понимать, что делать с настройками. Если это просто любитель, который хочет фотографировать и не заморачиваться, туда лучше не лезть. Но для тех, кто понимает и хочет что-то свое сфотографировать, так, как ему надо, например длинную выдержку поставить на солнце, все ручные настройки можно там сделать. Поэтому и фотографу с этим телефоном будет интересно, так как можно снимать в ручном режиме и потом самому обрабатывать.
По видео стабилизация отличная, она есть на «ширике», на основной камере — она вообще оптическая. По цветам даже при вечерней съемке — отличная картинка, без шумов. Поэтому вечером можно снять отличное видео, но это надо делать на основную камеру, так как там самый большой сенсор, он лучше всего снимает в темноте и желательно не влазить в «ширик» и «телевик». На солнце вообще нет вопросов — все отлично.
Единственный неудобный (лично для меня) момент — камера «ширика» расположена близко к краю и когда снимаешь горизонтально и держишь двумя руками для стабилизации, в кадр может попасть палец.
Однозначно могу сказать, что телефон идеален для человека, который хочет снимать классные фото и видео, не погружаясь в вопросы настроек: смартфон делает все практически идеально сам. Он закрывает почти все вопросы по съемке, его возможности впечатляют. Для социальных сетей это идеальный вариант, так как вы получаете сразу обработанные, причем качественно и естественно фото, даже в сложном освещении. На него можно спокойно снимать влоги, видео-сюжеты — и результат точно порадует.
Ну и то, что он сразу делает очень хорошую и естественную обработку, — это его огромный плюс.
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«Он идеален для тех, кто хочет снимать классные фото или видео для соцсетей». Что думает профессиональный фотограф о новом смартфоне HUAWEI Pura 70 Ultra
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