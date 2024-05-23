«То есть диарея может быть на наружной рекламе, а менструация нет?». Как девушка из Питера открыла производство уникального белья и с какими проблемами столкнулась в работе

Источник материала: ProBusiness



Все фото — из личного архива Ольги.

Некоторые банальные и естественные вещи до сих пор вызывают смущение (и это в лучшем случае), непонимание и даже агрессию. Речь о табуированной теме — менструации. «Про бизнес» поговорил с Ольгой Печерской, предпринимательницей из Санкт-Петербурга, основательницей бренда « OnestWear », о том, с какими проблемами в рекламе она сталкивается как производитель многоразового менструального белья, как ведет просветительскую деятельность, чтобы наконец-то анонимные и кулуарные «эксперты» признали тот факт, что у женского организма есть свои нюансы, и чтобы женщины перестали стесняться собственного тела.

«Сколько ты еще будешь тратить время на какой-то странный продукт, который точно никому не нужен?»

— Идея пришла исключительно как продукт, который нужен был мне, и я не могла найти подходящий, качественный на рынке. Но при этом у меня были хорошие иностранные зарубежные образцы. На рынке присутствовала одна отечественная компания и пара китайских аналогов такого низкого качества и такие страшненькие на вид, что использовать их не хотелось. А классные, красивые, качественные трусики канадского и американского брендов, на которые я равнялась поначалу и которыми вдохновилась, либо не доставляли в РФ вообще, либо доставка занимала от 4 недель. Но мы живем в мире, когда не хочется, да и не нужно ждать 4 недели, когда ты можешь получить то, что тебе нужно и нравится, сразу. Так родилась идея бренда — создать не просто менструальные трусы, а действительно классное, красивое, удобное белье, которым я как основатель могу гордиться, а девчонки, покупательницы, могут носить с удовольствием, и кайфовать от себя и своего тела каждый день. Во время менструации из-за гормональных дисбалансов мы чувствуем себя иногда хуже в плане физического и ментального состояния. Мне показалось важным, чтобы менструальные трусы были не «какие-то старенькие, которые не жалко выкинуть», а красивые, приятные, комфортные.





Сложно говорить про запуск, поскольку это как раз один их тех моментов, когда проект чуть не погиб, не успев запуститься. Изначально я планировала привезти первую пробную партию белья из Китая, и далее, если идея и продукт окажутся нужными, открывать производство тут. Я нашла китайскую фабрику (пригодился предыдущий опыт, поскольку раньше я работала менеджером ВЭД), мы долго и упорно согласовывали лекала и перекидывались образцами белья, тканей, фурнитуры. Параллельно я собирала команду, делала сайт, изучала рынок и конкурентов, и в какой-то момент, когда мы были уже на финишной прямой, внесли оплату за первую партию, и оставалось только дождаться белья — объявили карантин в Китае во время пандемии: никто никуда не едет, фабрики закрыты, процесс пошива белья остановился на неопределенный срок. Для меня это был первый кризис, а я уже полгода работала над проектом. Тогда пришлось принимать первое ключевое решение: пытаться сразу шить в России или остановиться и заняться чем-то другим, приняв, что полгода работы ушли насмарку.





Была пандемия, было страшно и непонятно, что и как будет дальше в России и в мире, но, я решила не опускать руки, не бросать начатое. Через 3 месяца, когда силы были на исходе, ментальные в том числе, я получила первый образец менструальных трусов Onestwear, сшитый в России. И они мне совсем не понравились — по сравнению с китайскими образцами, которые мы довели до идеала. Кажется, это был второй кризис. Первое что я подумала: «Ну нет, я не хочу это носить, не хочу это продавать и мне было бы стыдно дарить это близким подругам».





У меня нет ответа на вопрос, как я смогла тогда не сдаться, не забить на проект и не бросить его. Ощущая в глазах людей, которые были рядом, немой вопрос «Сколько ты еще будешь тратить время на какой-то странный продукт, который точно никому не нужен, и может быть лучше найти нормальную работу?», я шла своим путем. Спустя месяц и множество корректировок получилось сделать первую модель, которой я осталась довольна. Я выложила фотографии на сайт, открыла бутылку шампанского.

«Ошибок было ровно столько, сколько может быть у первооткрывателей чего бы то ни было»

Оказывается, сделать красивое и технологичное белье — целая наука. Это и разработка специальной многослойной ластовицы, и правильный подбор материалов. Ведь у каждого слоя свое назначение: впитывать и быстро пропускать влагу внутрь, не вызывать раздражение, быстро подсыхать — у верхнего слоя; хорошо впитывать и удерживать влагу — у внутренних слоев; пропускать воздух, но удерживать влагу внутри — у нижнего слоя. К тому же, вся эта конструкция должна быть приятной для тела, хорошо сидеть на разных фигурах, нигде не передавливать и не натирать, но при этом сидеть достаточно плотно, чтобы не было протечек, и, конечно же, белье должно быть достаточно простым в уходе. Мы используем много разных материалов и деталей, которые по-разному тянутся, сохнут, сочетаются между собой. В первых образцах мы никак не могли нащупать золотую середину, баланс между всеми этими требованиями. Белье либо хорошо сидело, но протекало, либо не протекало, но давило и выглядело как подгузник, либо скорость впитывания была очень низкой, а это вызывало неприятные ощущения. Только много тестов, экспериментов и сшитых образцов помогли довести белье до идеала. Мы пробовали разные ткани, изучали рынок материалов в России и иностранные образцы белья, проводили фокус-группы и собирали мнения, пробовали разные варианты. Результат, который сейчас есть, — это плод работы нескольких людей, обладающих огромным опытом в швейном производстве, конструировании и дизайне одежды, технологиях изготовления нижнего белья.





Без ложной скромности, кажется, мы были первой компанией, которая всерьез взялась за производство менструального нижнего белья. Поэтому ошибок было ровно столько, сколько может быть у первооткрывателей чего бы то ни было. Мне кажется, что боль любого предпринимательства — отсутствие оборотных средств на начало проекта, а также времени. Именно поэтому многие вещи и многие процессы часто приходилось делать самостоятельно, на коленке. Изначально это был проект, который начинался с формата «купить 5 метров ткани, сшить 5 трусов, продать 5 трусов, чтобы купить 10 метров ткани».

Я не знаю, что бы я сделала иначе на старте проекта: думала о том, что мы будем заказывать как минимум первую партию в Китае, но история не терпит сослагательных наклонений и, к тому же, мы действовали в состоянии ужасной неопределенности, поэтому все получилось так, как должно было получится. Дело в том, что ты либо начинаешь делать, либо просто ждешь. А сколько ждать? Год? Два? Никто на тот момент не знал, поэтому родилась мысль, что производство нужно организовывать у себя.

С началом работы над продуктом мы стали формировать адекватное мнение по поводу менструации у общественности, потому что это до сих табу и ассоциируется с чем-то отвратительным. Хотя это совершенно неправильная позиция по отношению к такому бесконечно важному процессу в жизни женщин.





В целом я считаю, что это было правильное решение — начать производство у себя, потому что сейчас мы очень оперативны в наших разработках, тестировании проверок новых идей, материалов. Но с другой стороны, производство в России в разы дороже, чем в Китае.

Наше предприятие находится в Москве. У собственного производства, несомненно, есть много плюсов:

Рабочие места, которые мы создали.

Персонализированность производства — приятно и важно знать, кто и где сшил для меня такую нежную и интимную вещь как менструальное белье.

Оперативное управление и быстрые внесения изменений при необходимости.

Сертифицированные ткани.

Возможность шить маленькие партии, расширять ассортимент, экспериментировать, творить.

Возвращаясь к вопросу ошибок на старте, хочется сказать, что залог счастливого человека — это принятие своего опыта, ошибок, осознание, что решения были приняты в рамках тех знаний, навыков, которые были на тот момент времени.

Сейчас у нас большой швейный цех. У меня есть партнер, который отвечает полностью именно за производство, он досконально знает все процессы, понимает, как работать с технологиями, оборудованием, швеями. Моя зона ответственности — брендинг, маркетинг, работа с общественным мнением и популяризация важности этой темы.

«Материалы мы приобретаем в России, но в основном это либо турецкие, либо итальянские ткани»

В работе над продуктом мы часто опираемся на впечатления и мнения наших покупательниц и клиенток, которые постоянно с нами на связи и рассказывают, что понравилось, а что — нет. Мы даже про некоторые вещи и не думали, а выясняется, что нужно было, — и начинаем дорабатывать модели. Это хорошо, потому что как раз благодаря обратной связи у нас достаточно широкий модельный и размерный ряд, женщины начинают обсуждать эту тему с нами, подругами, делиться своими страхами, мыслями и потребностями, т. е по капле она становится более открытой для общества.





Материалы мы приобретаем в России, но в основном это либо турецкие, либо итальянские ткани.

Как только мы стали выходить на рынок, столкнулись с огромным количеством хейта и непонимания, нам писали: «Наши бабушки использовали тряпочки, а вы сейчас хотите, чтобы мы опять к этому вернулись».

Наша цель — это не только развитие бренда, но и борьба с предрассудками. Мы много работаем и с гинекологами, чтобы предоставлять проверенную информацию, и с лидерами мнений, которые помогают донести эту информацию до девчонок: что это не стыдно, не страшно. В целом это нормальный естественный процесс, который может быть более комфортным, так почему бы этого не сделать? Сейчас есть люди, не понимающие, как использовать наше белье с точки зрения гигиены, безопасности, но это нормально. Любой здравомыслящий человек задает себе вопросы: как, зачем, почему, подойдет ли мне?





У нас какое-то время назад был проект с акушером-гинекологом, которая работала с подростковыми группами. Именно с девчонками. Я думаю, почему, когда мне было 10−12 лет, у нас не было книжек и таких людей, которые нам про это рассказывали бы? И это уже даже больше про то, чтобы следующее поколение, которое растет, было более эмоционально здоровым и стабильным.

Нашей компании уже четыре года. Прибыль начали получать где-то через год после основания. И вот тогда я как бизнесмен совершила очень плохой поступок, но мне нужно было сделать его просто как человеку: вытащила достаточно много по тем временам денег из оборота и купила себе мотоцикл. Вот стою с этим мотоциклом и думаю: «Ну, молодец, а дальше что? Почему именно мотоцикл? Как мы дальше будем делать бизнес?»





И все равно этот шаг вызвал у меня эмоциональный подъем: бизнес приносит доход, часть которого я могу взять и потратить на что-то не очень нужное, но очень для меня желанное.

«Часто сталкиваемся с тем, что блогеры отказываются от сотрудничества»

Я думаю, самое лучшее подтверждение того, что белье действительно работает и что наш бренд шьет качественный, хороший продукт — покупательницы приходят именно к нам и за повторными покупками, а мы — дорогой бренд на рынке. За прошлый год мы продали более 50 000 единиц менструального белья.





У нас есть много проблем, связанных с рекламой. Часто сталкиваемся с тем, что некоторые блогеры отказываются от сотрудничества, опасаясь, что табуированная тема может вызывать хейт у аудитории. Хотя некоторые инфлюенсеры с радостью делятся информацией у себя в аккаунтах.

С наружной рекламой тоже возникают трудности. Нас попросили заменить на баннере слово «менструация» на «женские дни». Я объясняю, что менструация — это медицинский термин, но достучаться трудно до согласующих органов. Меня такой взгляд сильно расстраивает: т.е. диарея может быть на наружной рекламе, а менструация не может?

Я хотела бы верить, что одно из самых важных для нас качеств и преимуществ заключается в том, что мы проводим действительно большую просветительскую работу, связанную с тем, что это нормальный естественный процесс, про который должны знать не только женщины, но и мужчины, дети, которые живут с этими женщинами. И в этом нет ничего плохого. Да, может быть, эта деятельность не совсем про бизнес, не совсем про деньги, но про важную общественную роль, которую мы на себя взяли, с которой мы пытаемся справляться.





Ну и еще один важный момент: мне искренне хочется, чтобы каждая женщина считала себя красивой. Я прекрасно понимаю, что почти любая девушка «благодаря» навязанным стереотипам общества сможет найти в себе недостатки: тут чуть-чуть не то, тут не так… Именно поэтому мы создаем белье для женщин любой комплекции: чтобы это белье выглядело красиво в первую очередь для самой женщины, чтобы она чувствовала себя комфортно.

Мне хотелось бы поработать с блогерами, с которыми мы пока не работали. Хотелось бы, чтобы компания развивалась, чтобы как можно больше женщин узнавало про то, что многоразовое менструальное белье — классно, комфортно, безопасно. Я сама из Петербурга и мне очень хотелось бы, чтобы у нас здесь был открыт офлайн-магазин, куда можно было бы прийти и обсудить все возникающие вопросы лично.