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Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку в процессе вступления Беларуси в ШОС
25.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь рассчитывает стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества уже этим летом, заявил
После вступления в должность президента Владимир Путин посетил Китай, и теперь он в Беларуси.
Владимир Путин обратил внимание на рекордный товарооборот между странами – почти 50 миллиардов долларов. При этом львиная доля всех платежей осуществляется в национальных валютах.
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Минск рассчитывает присоединимся к влиятельной международной организации на июльском саммите ШОС в Астане.
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