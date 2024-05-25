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Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку в процессе вступления Беларуси в ШОС

25.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку в процессе вступления Беларуси в ШОС
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь рассчитывает стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества уже этим летом, заявил Александр Лукашенко после встречи с Владимиром Путиным. Российский лидер посетил Минск с официальным визитом.

«Беларусь также нацелена на развитие всепогодного и всестороннего партнерства с Пекином. Белорусско-китайские отношения от года к году также существенно прибавляют. Рассчитываем, что на июльском саммите ШОС в Астане присоединимся к этой влиятельной международной организации. Я также благодарю россиян, руководство России, МИД России за ту большую поддержку, которую вы нам оказали при вступлении в ШОС», – отметил Лукашенко.

После вступления в должность президента Владимир Путин посетил Китай, и теперь он в Беларуси.

«Тем самым мы хотели бы подчеркнуть то важное значение, которое в России придается братским связям с нашим ближайшим соседом, надежным союзником и подлинно стратегическим партнером. За прошедшие четверть века нам удалось по-настоящему многого добиться по интеграционным трекам», – подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин обратил внимание на рекордный товарооборот между странами – почти 50 миллиардов долларов. При этом львиная доля всех платежей осуществляется в национальных валютах.



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Теги: Минск
 
 
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Минск рассчитывает присоединимся к влиятельной международной организации на июльском саммите ШОС в Астане.
 
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