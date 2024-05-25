«Нерешенных вопросов нет»: как прошли переговоры Путина и Лукашенко?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Москва и дальше сохранят курс на усиление интеграции. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Президент России находился в Минске с двухдневным официальным визитом, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Визит – официальный. Со всеми торжественными атрибутами. Российского лидера встретила рота почетного караула, а затем – уже не по протоколу, а по доброй традиции – дружеское рукопожатие.

Встреча президентов началась с диалога один на один. Александр Лукашенко сразу разделил повестку на два блока – экономика и безопасность Союзного государства. Владимир Путин подчеркнул, что нерешенных вопросов в белорусско-российских отношениях нет. Есть нюансы, которые предстоит дошлифовать.

Поддерживать друг друга страны будут по всем направлениям, заверили лидеры. Причем, общие проекты уже вышли за пределы земной атмосферы. Благодаря поддержке российской стороны на орбиту отправился белорусский космонавт. Говорили и о «земном» сотрудничестве. Пристального внимания, по словам Лукашенко, требует промышленность.

«Необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. От этого выиграют обе стороны. Многие наши конвейеры работают на компонентах друг друга. На законодательном уровне не должно быть никаких защитных мер от своих партнеров», – отметил Александр Лукашенко.

Сотрудничество между регионами, взаимный товарооборот – среди приоритетов Беларуси и России. Еще одна сфера, которую договорились развивать – высокие технологии.

«Главное для всех – это искать приоритетные направления в области этих высоких технологий и помогать друг другу развивать эти компетенции. Тем более, что в связи с так называемыми санкциями, а их в отношении России введено 16 тысяч разных. Но они и создают для нас определенные возможности для развития. И, конечно, создавать их можно было бы наиболее эффективным образом, объединяя наши усилия», – подчеркнул Владимир Путин.

Экономика – уже не повод для волнения. На фоне санкций Россия и Беларусь чувствуют себя уверенно и надежно, заявил Владимир Путин. Вопрос безопасности становится все острее. Напряжение в мире возрастает. И здесь подходы белорусской и российской стороны полностью совпадают, подчеркнул на встрече с прессой Александр Лукашенко.

«Мы не свернем с избранного пути создания справедливого, многополярного мироустройства. У нас создана совместная группировка по защите Союзного государства. Мы держим в поле зрения все то, что происходит на наших границах. Мы готовимся, мы тренируемся. Мир нестабилен, опасен. Нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века», – заявил белорусский лидер.

И готовиться есть к чему. На границе с Союзным государством НАТО наращивает свое присутствие. Подтягивает к рубежам и военную технику. Учения альянса в нескольких километрах от Беларуси уже стали традицией. Минск и Москва в ответ на это также отрабатывают совместные действия по применению нестратегического ядерного оружия.

«Мы к безопасности Беларуси относимся точно так же, как и к безопасности Российской Федерации. Это ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере. У нас все происходит в плановом порядке, мы ничего не нагнетаем. Но все должно быть отработано: это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности», – сообщил лидер России.

Эту встречу Александр Лукашенко назвал плодотворной и конструктивной. Взаимопонимание нашли по всем темам. Например, запланировали отмену роуминга в Союзном государстве и договорились о поставках в Беларусь нефти и газа.

Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на форум регионов России и Беларуси. Он пойдет в июне в Витебской области.