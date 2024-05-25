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«Нерешенных вопросов нет»: как прошли переговоры Путина и Лукашенко?
25.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Москва и дальше сохранят курс на усиление интеграции. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Президент России находился в Минске с двухдневным официальным визитом, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Визит – официальный. Со всеми торжественными атрибутами. Российского лидера встретила рота почетного караула, а затем – уже не по протоколу, а по доброй традиции – дружеское рукопожатие.
Встреча президентов началась с диалога один на один. Александр Лукашенко сразу разделил повестку на два блока –
Поддерживать друг друга страны будут по всем направлениям, заверили лидеры. Причем, общие проекты уже вышли за пределы земной атмосферы. Благодаря поддержке российской стороны на орбиту отправился белорусский космонавт. Говорили и о «земном» сотрудничестве. Пристального внимания, по словам Лукашенко, требует промышленность.
Сотрудничество между регионами, взаимный товарооборот – среди приоритетов Беларуси и России. Еще одна сфера, которую договорились развивать – высокие технологии.
Экономика – уже не повод для волнения. На фоне санкций Россия и Беларусь чувствуют себя уверенно и надежно, заявил Владимир Путин. Вопрос безопасности становится все острее. Напряжение в мире возрастает. И здесь подходы белорусской и российской стороны полностью совпадают, подчеркнул на встрече с прессой Александр Лукашенко.
И готовиться есть к чему. На границе с Союзным государством НАТО наращивает свое присутствие. Подтягивает к рубежам и военную технику. Учения альянса в нескольких километрах от Беларуси уже стали традицией. Минск и Москва в ответ на это также отрабатывают совместные действия по применению нестратегического ядерного оружия.
Эту встречу Александр Лукашенко назвал плодотворной и конструктивной. Взаимопонимание нашли по всем темам. Например, запланировали отмену роуминга в Союзном государстве и договорились о поставках в Беларусь нефти и газа.
Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на форум регионов России и Беларуси. Он пойдет в июне в Витебской области.
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Поддерживать друг друга страны будут по всем направлениям, заверили лидеры.
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