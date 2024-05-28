Складские тележки: виды, характеристики, применение

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С помощью складских тележек осуществляются работы с разным грузом на складах и других объектах. Компания Rusklad предлагает большой выбор оборудования по приемлемым ценам от производителя.

Виды складских тележек от производителя

Каждый вид оборудования обладает особыми характеристиками. Например, двухколесная тележка складская используется для перевозки грузов на складах и торговых объектах, в производственных предприятиях и др. Устройства отличаются компактными размерами, обеспечивая хорошую маневренность при работе с грузом, в том числе в условиях стесненных пространств. Виды двухколесных тележек:

· лестничные – используются для перемещения тяжелых объектов;

лестничные – используются для перемещения тяжелых объектов; · для бочек и баллонов;

для бочек и баллонов; · трансформеры – подвид платформенных тележек для ручной перевозки.

Это универсальные помощники, доступные и простые в эксплуатации. С видами и характеристиками оборудования можно ознакомиться на сайте компании Rusklad.

Помимо двухколесных тележек, компания предлагает большой выбор других устройств, которые успешно работают в логистических центрах, в цехах, на производствах и в магазинах. Компания Rusklad предлагает следующие виды тележек:

· четырехколесные;

четырехколесные; · большегрузные (способны одновременно перевозить крупные объемы грузов);

большегрузные (способны одновременно перевозить крупные объемы грузов); · с поворотной осью;

с поворотной осью; · специализированные (для хранения колес, перевозки поддонов) и др.

Оборудование отличается размерами, назначением и другими характеристиками.

Четырехколесные и другие складские тележки

Производитель предлагает оборудование, выполненное из качественных и прочных материалов, готовое к высоким интенсивным нагрузкам. Например, компания реализует четырехколесные телеги:

· оцинкованные – с защитным покрытием, хорошо выдерживающие погодные условия;

оцинкованные – с защитным покрытием, хорошо выдерживающие погодные условия; · складные – оснащаются складными ручками, занимают меньше места при хранении;

складные – оснащаются складными ручками, занимают меньше места при хранении; · каркасные – отличаются повышенной грузоподъемностью, достигающей 550 кг.

Также есть четырехколесные тележки платформенного типа. Оборудование оснащается специальными платформами. Есть усиленные модели, устройства для транспортировки длинномерных грузов и пр.

Хрупкие предметы можно перевозить на телегах с фанерным заполнением. Для транспортировки мелких и средних предметов подойдут удобные тележки многоярусной конструкции. Производитель выпускает и сервисные тележки для гостиниц и отелей, общепита, мастерских и других учреждений.

Выбрать и заказать складские тележки от производителя в Беларуси можно на странице https://rusklad.by/catalog/, здесь же есть возможность подробнее ознакомиться с ассортиментом.

Ассортимент большой. Компания реализует качественное складское оборудование для хранения и перевозки грузов. Это надежные и прочные устройства, отличающиеся маневренностью и универсальностью.