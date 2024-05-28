Яндекс Плюс и Cofix собрали лучшие локации для свидания с Минском

Источник материала: ProBusiness





Яндекс Плюс и Cofix запустили специальный проект для жителей Минска: бренды предлагают 9 городских локаций для свидания с городом

С 28 мая при заказе от 2 рублей в сети кофеен Cofix гости получат авторскую открытку белорусского художника Сергея Рысакова с одним из изображений легендарной городской локации и QR-кодом на бонусы от Яндекс Плюса. К каждой из 9 локаций компания предлагает свой список книг, фильмов или музыкальный плейлист, наиболее подходящие для свидания с городом. Проект запустился под названием “Минск Плюс Кофе”.





Всего в коллекции, вдохновляющей на свидание с городом, девять открыток – парк Горького, ЛУЧшая улица, музей Петруся Бровки, набережная Свислочи, Осмоловка, смотровая площадка Национальной библиотеки, книжный магазин “Вянок”, Комаровка и Красный дворик. Созданием этих открыток занимался талантливый белорусский художник Сергей Рысаков. Его муралы, вдохновленные историей и культурой нашей страны, можно увидеть на зданиях в Витебске, Бресте, Полоцке, Могилеве. Открытки дополнены тематическим бонусом. Например, закат на Немиге предлагают встретить со специальным плейлистом от Яндекс Музыки, возле Комаровки – уютно посидеть с книгой из коллекции Букмейт, а в Парке Горького – вернуться в детство, прокатившись на колесе обозрения и смотря мультики на Кинопоиске.





— Когда мне предложили создать серию иллюстраций про Минск, я обрадовался, ведь насыщать города Беларуси красками — мой любимый процесс. Минск — очень красивый город в любое время года, но особенно в теплый сезон. Своей серией открыток я хотел поделиться настроением именно летнего города, — рассказывает Сергей Рысаков, художник, автор иллюстраций для проекта. — Меня радует мысль, что благодаря совместному проекту Яндекс Плюс и Cofix посетители кафе смогут выбрать себе открытку с моей работой и вдохновиться не только яркостью и красотой городского пейзажа на картине, но и отправиться за новыми впечатлениями на реальную прогулку в самые уютные уголки Минска.

Акция стартует 28 мая в выборочных кофейнях в центре города (Независимости 19; Победителей 1, 5, 7 и 9; Немига 3, и 12а, ТРЦ Dana Mall), а с 1 июня — во всей сети Cofix в Минске. Для того чтобы получить открытку с изображениями Минска и идеями для свиданий, достаточно сделать заказ на сумму от 2 рублей. Во столько обойдется гостям чашечка эспрессо или американо в кофейне. Акция продлится в течение двух-четырех недель, за это время, как отмечают организаторы, они планируют раздать более 10 000 открыток.

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Яндекс Плюс — выгода и развлечения в одной подписке: доступ к трекам, подкастам и плейлистам на Яндекс Музыке, фильмам и сериалам на Кинопоиске, электронным и аудиокнигам в Букмейте, а также кешбэк баллами на поездки через Яндекс Go и заказы в Яндекс Еде. В Плюс можно добавить до трех близких, при этом у каждого будет свой аккаунт, баллы Плюса, персональные подборки и рекомендации. Подробности: https://plus.yandex.by