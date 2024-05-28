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Кооперацию России и Беларуси обсудили на дипломатической встрече в Минске

28.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кооперацию России и Беларуси обсудили на дипломатической встрече в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

Западу не удалось поставить Россию и Беларусь на колени. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов. 27 мая он встретился с председателем палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко, передает телеканал «МИР 24».

В рамках диалога посол отметил: отношения двух стран давно перешагнули барьер экономической выгоды и стали дружественными. В ситуации, когда политика соседних государств угрожает безопасности и суверенитету Беларуси и России, молниеносные действия парламентариев очень важны. Вопреки ожиданиям Запада, в Беларуси и России продолжают расти ВВП и товарооборот, а контакты налаживаются не только на высшем уровне. С начала года Беларусь посетили 11 делегаций регионов страны-соседки.

Очередная сессия Парламентского собрания Союзного государства пройдет на территории Беларуси 17 июня.



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В рамках диалога посол отметил: отношения двух стран давно перешагнули барьер экономической выгоды.
 
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