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Кооперацию России и Беларуси обсудили на дипломатической встрече в Минске
28.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Западу не удалось поставить Россию и Беларусь на колени. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов. 27 мая он встретился с председателем палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко, передает телеканал «МИР 24».
В рамках диалога посол отметил: отношения двух стран давно перешагнули барьер экономической выгоды и стали дружественными. В ситуации, когда политика соседних государств угрожает безопасности и суверенитету Беларуси и России, молниеносные действия парламентариев очень важны. Вопреки ожиданиям Запада, в Беларуси и России продолжают расти ВВП и товарооборот, а контакты налаживаются не только на высшем уровне. С начала года Беларусь посетили 11 делегаций регионов страны-соседки.
Очередная сессия Парламентского собрания
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В рамках диалога посол отметил: отношения двух стран давно перешагнули барьер экономической выгоды.
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