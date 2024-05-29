ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

День пограничной службы отметили в Беларуси

29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День пограничной службы отметили в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

День пограничной службы отмечают в Беларуси. С праздником командование, личный состав и ветеранов поздравил президент. Александр Лукашенко в обращении отметил, что пограничная служба эффективно решает задачи по охране страны, передает телеканал «МИР 24».

В Минске праздник начался с возложения цветов к памятному знаку «Стражам границы всех поколений». Затем офицеры, курсанты и ветераны-пограничники во главе с председателем Госпогранкомитета возложили цветы и венки к монументу Победы, а также почтили память тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане.

«Сегодня вся наша страна отмечает 106-ю годовщину образования пограничных войск, органов пограничной службы. Наше поколение ценит и помнит героев-пограничников, сложивших головы в борьбе с фашизмом», – отметил председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, генерал-майор Константин Молостов.

День независимости и свободы
Как Беларусь пережила 1100 дней оккупации?
«Органы пограничной службы Республики Беларусь продолжают традиции пограничных войск, которые были заложены, начиная с 1918 года прошлого столетия. Это несение службы совместно в составе наряда. Застава – это маленькие отдаленные гарнизоны. Пограничные отряды. Суть же в том, что пограничники всегда вместе. Это одна большая семья, и традиции передаются из поколения в поколение», – рассказал заместитель председателя республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы» Сергей Попов.

Торжественные мероприятия проходят во всех подразделениях органов пограничной службы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник начался с возложения цветов к памятному знаку «Стражам границы всех поколений».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не стоит пользоваться бесплатными сервисами с нейронками, в которых еще и реклама интегрирована». Как сделать команду AI-экспертов для бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2024
Mir24.TV Belarus
29.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика