|
День пограничной службы отметили в Беларуси
29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День пограничной службы отмечают в Беларуси. С праздником командование, личный состав и ветеранов поздравил президент. Александр Лукашенко в обращении отметил, что пограничная служба эффективно решает задачи по охране страны, передает телеканал «МИР 24».
В Минске праздник начался с возложения цветов к памятному знаку «Стражам границы всех поколений». Затем офицеры, курсанты и ветераны-пограничники во главе с председателем Госпогранкомитета возложили цветы и венки к монументу Победы, а также почтили память тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане.
Торжественные мероприятия проходят во всех подразделениях органов пограничной службы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник начался с возложения цветов к памятному знаку «Стражам границы всех поколений».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)