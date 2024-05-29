День пограничной службы отметили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День пограничной службы отмечают в Беларуси. С праздником командование, личный состав и ветеранов поздравил президент. Александр Лукашенко в обращении отметил, что пограничная служба эффективно решает задачи по охране страны, передает телеканал «МИР 24».

В Минске праздник начался с возложения цветов к памятному знаку «Стражам границы всех поколений». Затем офицеры, курсанты и ветераны-пограничники во главе с председателем Госпогранкомитета возложили цветы и венки к монументу Победы, а также почтили память тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане.

«Сегодня вся наша страна отмечает 106-ю годовщину образования пограничных войск, органов пограничной службы. Наше поколение ценит и помнит героев-пограничников, сложивших головы в борьбе с фашизмом», – отметил председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, генерал-майор Константин Молостов.