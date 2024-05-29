ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: ЕАЭС доказал свою востребованность и эффективность

29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Евразийский экономический союз за десять лет своего существования доказал востребованность и эффективность. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в своем поздравлении лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Сегодня Союз является важным региональным интеграционным объединением, обеспечивающим тесное экономическое взаимодействие государств-участников на основе равноправия и партнерства», – отметил президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что ЕАЭС зарекомендовал себя в качестве уникальной диалоговой площадки. Дальнейшее расширение деятельности организации, по словам белорусского лидера, позволит успешно решать масштабные задачи и внесет весомый вклад в совместное противодействие внешним вызовам.

29 мая ЕАЭС отмечает юбилей. 10 лет назад в Астане был подписан договор о создании Союза. Документ подписали президенты Беларуси, Казахстана и России. Чуть позже присоединились Армения и Кыргызстан. За это время страны успешно реализовали множество совместных проектов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси поздравил лидеров стран Евразийского экономического союза.
 
Новости дня
Новости разные
 
День пограничной службы отметили в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2024
Mir24.TV Belarus
29.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика