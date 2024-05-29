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Лукашенко: ЕАЭС доказал свою востребованность и эффективность
29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Евразийский экономический союз за десять лет своего существования доказал востребованность и эффективность. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в своем поздравлении лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
29 мая
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Президент Беларуси поздравил лидеров стран Евразийского экономического союза.
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