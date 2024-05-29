Лукашенко: ЕАЭС доказал свою востребованность и эффективность

29 мая ЕАЭС отмечает юбилей . 10 лет назад в Астане был подписан договор о создании Союза. Документ подписали президенты Беларуси, Казахстана и России. Чуть позже присоединились Армения и Кыргызстан. За это время страны успешно реализовали множество совместных проектов.