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Делегации ЕАЭС в Минске обсудили вопросы продовольственной безопасности

04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Делегации ЕАЭС в Минске обсудили вопросы продовольственной безопасности
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси прошла пленарная сессия Межправительственного совета ЕАЭС. Делегации стран-участниц обсудили вопросы продовольственной безопасности и наладили новые связи, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Минск встретил важных гостей. С трапов самолетов сошли делегации представителей евразийской «пятерки». Основные переговоры Межправительственного совета пройдут позже, а пока время для полезных встреч. Премьер-министры Беларуси и Казахстана обсудили углубление партнерства двух стран.

«По нашему мнению, никто не делает больше, чем Беларусь в части локализации в Казахстане в настоящий момент. Мы готовы и дальше двигаться по этому направлению. Но нам очень важно и дальше ощущать поддержку со стороны правительства Казахстана такого рода производства», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Стороны согласились: нарастить полтора миллиарда долларов в товарообороте государствам под силу. Для этого планируют углублять кооперацию в агропромышленной сфере и продолжать создавать совместные производства.

«Уже реализовано 11 проектов, в основном они сконцентрированы в сфере производства сельскохозяйственной техники, это и сборка тракторов, комбайнов и иной техники. Общая сумма проектов составила более 200 миллионов долларов, с созданием 1,6 тысячи рабочих мест. Это нас радует. Это пример успешного взаимодействия между нашими странами», – отметил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

После рабочих переговоров – сессия совета экономической «пятерки» о продовольственной безопасности. Для всех стран тема – стратегическая. Логистические пути меняются и это затрудняет поставки ключевых товаров. В первую очередь продуктов питания. Но союз всегда готов прийти на помощь.

«Мы дополняем друг друга. Если мы успешно производим мясо-молочную продукцию, создавая значительный экспортный потенциал, мы готовы эту продукцию поставлять в страны иные. При этом если у нас есть определенный недостаток в рыбной продукции, мы закупаем более дешевый продукт, выращенный в естественных условиях других стран», – заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Вадим Шагойко.

Продовольственная безопасность в рамках ЕАЭС уже достигнута. По логистическим артериям страны получают все, что им необходимо. Теперь внимание на другие аспекты. Например, на качество хранения и транспортировки товаров, эффективность производств, обмен опытом.

«На треке у Евразийского экономического союза есть отдельная программа и отдельное финансирование по созданию инновационных проектов на уровне трех и более стран. И задача стоит все та же самая: максимально производить общий союзный продукт для того, чтобы минимизировать зависимость», – пояснил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Рядом с местом встречи итоги достигнутого в рамках Союза. На выставке «Белагро» – ведущие наработки стран-участниц. От элитных сыров до комбайнов и самосвалов. Здесь же звездочка экспозиции: совместный белорусско-казахский трактор.

«На сегодняшний день он пользуется большим спросом среди сельхозтоваропроизводителей. Это тот проект, который ярко показывает, когда в кооперации бизнесы двух стран создают конкурентоспособную продукцию на внутреннем рынке», – отметил заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Ербол Тасжуреков.

На площадку ЕАЭС Роман Головченко вынес и новую тему – биологическая безопасность союза. Речь идет о качестве пищевой продукции и санитарных условиях ее производства.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в рамках заседания Евразийского межправительственного совета прошла пленарная сессия «Продовольственная безопасность Евразийского экономического...
 
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