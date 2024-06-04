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Делегации ЕАЭС в Минске обсудили вопросы продовольственной безопасности
04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошла пленарная сессия
Минск встретил важных гостей. С трапов самолетов сошли делегации представителей евразийской «пятерки». Основные переговоры Межправительственного совета пройдут позже, а пока время для полезных встреч. Премьер-министры Беларуси и Казахстана обсудили углубление партнерства двух стран.
Стороны согласились: нарастить полтора миллиарда долларов в товарообороте государствам под силу. Для этого планируют углублять кооперацию в агропромышленной сфере и продолжать создавать совместные производства.
После рабочих переговоров – сессия совета экономической «пятерки» о продовольственной безопасности. Для всех стран тема – стратегическая. Логистические пути меняются и это затрудняет поставки ключевых товаров. В первую очередь продуктов питания. Но союз всегда готов прийти на помощь.
Продовольственная безопасность в рамках ЕАЭС уже достигнута. По логистическим артериям страны получают все, что им необходимо. Теперь внимание на другие аспекты. Например, на качество хранения и транспортировки товаров, эффективность производств, обмен опытом.
«На треке у Евразийского экономического союза есть отдельная программа и отдельное финансирование по созданию инновационных проектов на уровне трех и более стран. И задача стоит все та же самая: максимально производить общий союзный продукт для того, чтобы минимизировать зависимость», – пояснил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
«На сегодняшний день он пользуется большим спросом среди сельхозтоваропроизводителей. Это тот проект, который ярко показывает, когда в кооперации бизнесы двух стран создают конкурентоспособную продукцию на внутреннем рынке», – отметил заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Ербол Тасжуреков.
На площадку ЕАЭС Роман Головченко вынес и новую тему – биологическая безопасность союза. Речь идет о качестве пищевой продукции и санитарных условиях ее производства.
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В Беларуси в рамках заседания Евразийского межправительственного совета прошла пленарная сессия «Продовольственная безопасность Евразийского экономического...
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