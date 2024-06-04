Делегации ЕАЭС в Минске обсудили вопросы продовольственной безопасности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошла пленарная сессия Межправительственного совета ЕАЭС . Делегации стран-участниц обсудили вопросы продовольственной безопасности и наладили новые связи, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Минск встретил важных гостей. С трапов самолетов сошли делегации представителей евразийской «пятерки». Основные переговоры Межправительственного совета пройдут позже, а пока время для полезных встреч. Премьер-министры Беларуси и Казахстана обсудили углубление партнерства двух стран.

«По нашему мнению, никто не делает больше, чем Беларусь в части локализации в Казахстане в настоящий момент. Мы готовы и дальше двигаться по этому направлению. Но нам очень важно и дальше ощущать поддержку со стороны правительства Казахстана такого рода производства», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Стороны согласились: нарастить полтора миллиарда долларов в товарообороте государствам под силу. Для этого планируют углублять кооперацию в агропромышленной сфере и продолжать создавать совместные производства.

«Уже реализовано 11 проектов, в основном они сконцентрированы в сфере производства сельскохозяйственной техники, это и сборка тракторов, комбайнов и иной техники. Общая сумма проектов составила более 200 миллионов долларов, с созданием 1,6 тысячи рабочих мест. Это нас радует. Это пример успешного взаимодействия между нашими странами», – отметил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

После рабочих переговоров – сессия совета экономической «пятерки» о продовольственной безопасности. Для всех стран тема – стратегическая. Логистические пути меняются и это затрудняет поставки ключевых товаров. В первую очередь продуктов питания. Но союз всегда готов прийти на помощь.

«Мы дополняем друг друга. Если мы успешно производим мясо-молочную продукцию, создавая значительный экспортный потенциал, мы готовы эту продукцию поставлять в страны иные. При этом если у нас есть определенный недостаток в рыбной продукции, мы закупаем более дешевый продукт, выращенный в естественных условиях других стран», – заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Вадим Шагойко.

Продовольственная безопасность в рамках ЕАЭС уже достигнута. По логистическим артериям страны получают все, что им необходимо. Теперь внимание на другие аспекты. Например, на качество хранения и транспортировки товаров, эффективность производств, обмен опытом.

«На треке у Евразийского экономического союза есть отдельная программа и отдельное финансирование по созданию инновационных проектов на уровне трех и более стран. И задача стоит все та же самая: максимально производить общий союзный продукт для того, чтобы минимизировать зависимость», – пояснил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.