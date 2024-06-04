Эти люди запустили в Беларуси производство компьютеров и готовы конкурировать с мировыми гигантами

Источник материала: ProBusiness





2 года назад в Беларуси запустили производство компьютеров и серверов. Компания IRBY уверенно заявляет, что готова предложить рынку продукт, который будет как минимум на уровне мировых гигантов. Уже сейчас техника производителя доступна для розничных покупателей, а также для бизнеса и госучреждений. «Про бизнес» поговорил c основателем и руководителем компании IRBY Владимиром Пухнатовым о том, каково начинать производство с нуля, о резидентстве в «Великом камне» и спросе на белорусскую технику.

Владимир Пухнатов — компьютерный энтузиаст. С 2003 года он так или иначе был занят в сферах, связанных с технологиями и самими устройствами. Профессиональный опыт и интерес привели его к мысли, что нужно попробовать создать собственный продукт — качественный, но при этом доступный, мощный, но удобный для использования. Именно так и началась история компании IRBY.





Владимир признается, что поначалу проводил на производстве дни и ночи, чтобы контролировать все этапы создания продукта. В некоторых даже участвовал непосредственно, его вполне можно было застать с паяльником в руках прямо в цеху. Поэтому о своем детище Владимир говорит с особой страстью — видно, что каждый чип, плата и винтик имеют значение.

«Почувствовал, что освободилась ниша»

— Владимир, расскажите нам об IRBY. Что компания представляет собой сегодня?

— IRBY — это белорусский производитель компьютерной техники. В настоящее время наша компания выпускает ассортимент компьютерной техники. Включая: моноблоки, офисные и игровые компьютеры, мониторы, мини ПК, серверы, СХД, интерактивное оборудование и множество других девайсов. Спектр компетенций уже довольно широк, и в перспективе может стать еще больше.





— А как все начиналось? Откуда эта идея создавать белорусские компьютеры, если уже есть множество мировых производителей-гигантов?

— Идея этого бизнеса возникла более двух лет назад. В тот момент, по моим ощущениям, освободилась ниша. Многие производители перестали работать на нашем рынке, или поддерживали только минимальные опции для белорусского рынка. Это, конечно, совсем не устраивало потребителя — как розничных покупателей, так и бизнес, у которого работа зависит от надежной и качественной техники.

Мы поняли, что есть окно возможностей. Хотели сделать узнаваемый белорусский бренд, который не будет уступать западным производителям. Знания и компетенции в стране есть, осталось только их грамотно применить.





Мы долго работали над логотипом и названием. Определили своей миссией — помогать клиентам достигать новых высот и извлекать максимальную пользу из современных компьютерных технологий. Так и родилась компания IRBY — Инновации, Решения, Безупречность, Интеллект.

— Вас не пугала конкуренция?

— Когда только начинали производить технику, конечно, были опасения и сомнения, как рынок примет наш продукт. Поэтому сильно переживали, чтобы первая партия была удачной, не сразу стартовали. Нужно было себя зарекомендовать.

В прошлом году я практически жил на производстве. Сам участвовал во многих процессах, контролировал, да что уж там, иногда и с паяльником сидел часами. А в этом году просто иногда приезжаю. Очень рад, что в команде собрались толковые люди, которые могут подстраховать. Знаю, что все сотрудники — самостоятельные и знают, как сделать работу правильно.





— И как устроена работа компании? Чем именно вы здесь занимаетесь?

— Сначала мы тестируем детали моноблоков, мини-компьютеров, серверов от разных производителей. Буквально разбираем устройства и смотрим, что и как справляется с различными типами нагрузок. Затем определяем наиболее удачные компоненты, которые берем в работу. На их основе мы создаем свои устройства. То есть применяем лучшие практики и выводим на рынок новый продукт, который отвечает самым высоким стандартам качества и инноваций.

— Как компания стала резидентом «Великого камня»? И зачем это было нужно?

— Мы хотим максимально локализовать производство в Беларуси. Поэтому пришли в «Великий камень» с большими и серьезными планами. И были рады, что нас приняли, потому что с резиденством для бизнеса открывается много возможностей. Например, в парке быстро проходят все административные процедуры. К тому же здесь зона таможенного контроля, и это тоже упрощает нам жизнь.





Если бы решились действовать без резидентства в «Великом камне», то потратили бы месяцы на согласование документов по всем инстанциям. А тут все по принципу «одного окна» — можно решить все организационные моменты и получить любую помощь. К слову, на старте мы многого не знали, различных особенностей и тонкостей, но получили основательную поддержку.

Не хотим останавливаться на достигнутом. Будем делать все возможное, потому что в «Великом камне» открываются большие возможности, хотим ими воспользоваться.

— Что было первым вашим продуктом? Как проходила работа над ним?

— Мы начали с производства моноблоков, потому что это востребованный продукт. Люди пытаются разгрузить рабочее пространство, сэкономить место, чтобы было комфортнее.





Раньше нужен был компьютер, монитор, системный блок, мышь… А в моноблоке все необходимые компоненты собраны в одном устройстве.

Выглядит как монитор. Но кто-то додумался разместить в нем материнскую плату, процессор, диски. Я сам от и до знаю любую деталь, которая находится внутри. У меня большой опыт взаимодействия с подобной техникой. За время работы разобрал много брендовых устройств, чтобы посмотреть, что внутри. И… по факту все они одинаковые! Разница только в том, из каких компонентов собраны моноблоки. они могут быть дешевыми и хлипкими, дорогими и переоцененными, или качественными…





И я понял, что можно подобрать оптимальный вариант, чтобы компоненты были качественными, может быть, даже дорогими, но при этом общая цена устройства будет приемлемой, чтобы зарабатывать и конкурировать.

Так я и подумал: а почему не создавать подобные продукты самому?

— И что, сразу же собрали свой «оптимальный моноблок»?

— Конечно, нет… Прежде, чем приступать к созданию собственной модели, всегда придется пройти через подготовительные этапы. Начинали так: покупали несколько образцов, разбирали, проверяли, что не выдерживает или плохо справляется с нагрузками. Далее — искали поставщиков хороших качественных компонентов.





Искали долго. Не так много китайских поставщиков с надежной и качественной продукцией. Перебрали несколько вариантов, остановились на одном. Первый заказ необходимых деталей сделали летом 2023 года.

Уже после здесь, на производстве, мы собрали продукт, настраивали, тестировали… По запросу заказчиков вносили доработки.

— Как белорусский рынок принял продукты IRBY?

— Конечно, поначалу мы столкнулись с тем, что никто не хотел покупать продукцию новой, неизвестной компании.

Но мы понимали, что этот барьер можно преодолеть. Например, одному клиенту предложили протестировать моноблок бесплатно. Если качество не устроит — сможет вернуть нам продукт. Через некоторое время он позвонил и заказал 10 моноблоков. И на тот момент их уже в наличии не было! Клиент готов был подождать.





На мой взгляд, мы выпустили качественный и недорогой аналог известных марок. И это пользуется спросом на нашем рынке — как у бизнеса, так и у обычных пользователей.

— Так кто ваши клиенты?

— Наши клиенты — в основном госпредприятия, малый, средний, крупный бизнес, учреждения здравоохранения, образования. Но физлица тоже интересуются нашей продукцией. Мы представили свой товар на некоторых крупных маркетплейсах и онлайн-гипермаркетах — и видим, что интерес есть, заказы идут.

Нашу технику можно приобрести оптом и в розницу, купить в интернет-магазинах, а также в магазинах бытовой техники. Поэтому я бы сказал, что мы охватываем все сегменты рынка. По крайней мере, в процессе.





«Не бойтесь накосячить. Лучше ошибиться, но знать о проблеме, чтобы ее решить»

— Каких результатов IRBY удалось добиться за 2 года работы?

— Скажу так: мы планомерно развиваемся. В первом квартале 2024 года выросли в 2 раза по отношению к аналогичному периоду 2023. Это связано с тем, что спрос — стабильно высокий.

Продукция доказала свою конкурентоспособность, она качественная. Гарантийные случаи бывают, как у любой продукции, но они не критичны.





Думаю, на наши успехи повлияло много факторов. Например, мы стараемся сделать все для удобства клиентов.

Неисправен продукт? Приехали, забрали, починили. Решение, что делать с возникшим вопросом, принимается прямо в день обращения. Мы не затягиваем на 14 дней, не ждем, пока сам клиент привезет на обслуживание технику. Потому что нужно держать марку, зарабатывать имя — как синоним качественного сервиса.

— Какие продукты сейчас выпускает IRBY? Какие из них наиболее востребованы рынком?

— Сейчас основа нашего производства — это моноблоки. Также выпускаем системные блоки, серверы и мини-компьютеры. Мини-компьютеры пока не пользуются особой популярностью, потому что все привыкли к стандарту: либо ноутбук, либо стационарный компьютер. Преимущества моноблока уже начинают понимать, потому что это удобно для работы с документами и задачами по дизайну.





Очень хотим развить сегмент мониторов. Уже понимаем перспективы, видим, что можем предпринять для достижения высокого уровня продукции, — просто нужно время.

Мы выкладываемся на максимум, чтобы завтра на выходе был красивый, классный продукт, за которым стоит IRBY. Все, что зарабатываем — вкладываем в наши продукты.

— Что, как вы думаете, является ключевым фактором развития Вашей компании?

— Люди! Не деньги.

Если нет ответственной команды, то построить бизнес будет сложно. В данный момент мы, пусть и медленно, но вдумчиво набираем людей, которые знают, что нужно делать и не боятся ошибиться, а это крайне важно. Только в таких условиях возможно развитие. Я всегда говорю: «Не бойтесь накосячить. Лучше ошибиться, чтобы знать, что проблему можно решить».





У нас никогда не было конфликтов. Да, каждый что-то ломал, это естественный процесс. Но эти моменты решаемы. Ребята — толковые. И я очень рад, что мне не приходится волноваться.

«Подобрали правильное соотношение "цена / качество"»

— Как думаете, за счет чего IRBY конкурирует с другими производителями?

— Во-первых, я уверен, что мы подобрали правильное соотношение «цена / качество».

Но также нашим конкурентным преимуществом является качество комплектующих, готовых к большим нагрузкам. Мы не берем бездумно компоненты, которые появляются в имиджевых компьютерах. Часто они слабые, с малым ресурсом. Мы знаем, что этот продукт будет перегреваться.

Пока не могу раскрывать всех деталей, но сейчас добавляем в наши моноблоки дополнительные устройства, они находятся на испытаниях. Это станет еще одним конкурентным преимуществом.





Также мы большое внимание уделяем гарантийному обслуживанию. У нас уже есть сервисные центры по всей Беларуси. В областных городах есть компании-партнеры, с которыми мы договорились о стандартах качества обслуживания. Пока, кстати, критических поломок не было.

— А что касается дизайна? У гигантов есть возможность много вкладывать именно во внешний вид устройств. Как у вас с этим?

— Мы тоже много работаем над этим. Нашли завод, который делает стильную форму для моноблоков, заказали. Но необходим скрупулезный подход. Пресс-форму хоть и готовят по заданным параметрам, но она может отойти буквально на несколько миллиметров, стать другого размера — и все надо начинать все заново.

Работа с пресс-формами — очень трудоемкий процесс. Но мы пробуем, потому что отступать нельзя. Был у нас эпизод: недоработки в технической части, литье было не очень хорошее. Мы это дорабатывали. Но это нормальная история: не услышав критику от клиента, не поймешь, как стать лучше.

«Грущу, если рутина затягивает. Иногда хочу взять отвертку и поработать сам»

— У каких ваших продуктов вы видите наибольший потенциал на рынке? Почему?

— Я думаю, перспективным направлением для производства будут серверы. Сейчас время больших объемов данных. Они всегда будут нужны, пока не придумают что-то принципиально новое.





Актуальными будут и моноблоки для офиса. Пока они не настолько популярны, потому что это больше воспринимается как инструмент для платежного терминала. Но со временем, я уверен, они придут в офисы, в дома белорусов, в госучреждения…

— А каковы Ваши ближайшие планы?

— В нашем деле всегда важно анализировать условия работы и возможности. Мы не хотим бездумно закупать оборудование. Тратимся только на то, что реально оптимизирует производство.

Что-то определенно будем улучшать с точки зрения оснащенности своего производства.





Многое изготавливать можно и здесь: мелкие вкладки, USB-порты. Мы постепенно реализовываем задачу — производить значительную часть комплектующих самостоятельно. Это и компоненты корпусов, и разъемы. Платы пока производятся в Китае, но это только пока…

Возможно, скоро начнем производить детали для мини-компьютеров сами. Это компактные устройства, которые можно использовать вместо телевизионной приставки, как инструмент для игр, как медиацентр, или для просмотра фильмов и фотографий.

— Какие цели ставите на ближайшие годы?

— Ключевая миссия — занять в Беларуси нишу компьютерной техники и максимально локализовать производство здесь. Это перспектива не года или двух, а 50 лет… Но все должно получится.

Я еще буду гордиться тем, что мы с нуля начали это сложное, но интересное дело. Мы хотим оставаться резидентами «Великого камня», увеличить площадь своего производства, активнее развиваться в России и странах СНГ.





Хотим покупать более серьезное оборудование, открывать производственные линии, паяльные станции, 3D-принтеры, которые уже делают некоторые компоненты в составе моноблоков, серверов, мониторов.

Хотим организовать стресс-испытания, использовать климатические камеры, не ограничиваться только тестированием программами. Чтобы клиенты могли сказать, что IRBY — это качество!

В следующем году мы нацелены на двукратный рост и у нас есть все предпосылки для этого. Я знаю.