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Мишустин: Рост ВВП стран ЕАЭС обогнал мировые темпы и увеличился в 2023 году на 3,8%
04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рост экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обогнал мировые темпы, показатели ВВП в 2023 году увеличились на 3,8%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
Мишустин обратил внимание на то, что основные макроэкономические показатели всех стран ЕАЭС демонстрируют положительную динамику, хотя еще есть к чему стремиться. По его словам, вместе страны «пятерки» добились определенных достижений в плане интеграции, поддерживая друг друга в самых непростых ситуациях. Глава российского кабмина процитировал президента РФ Владимира Путина, который на заседании Высшего Евразийского экономического совета в начале мая в Москве заявил, что ЕАЭС «приносит реальную выгоду каждому из участников объединения».
С момента создания ЕАЭС объем взаимной торговли вырос практически в два раза, сельскохозяйственное производство – более чем на четверть, а промышленное – на 20 с лишним процентов, напомнил глава российского правительства. «В текущем квартале эти два индикатора прибавили еще около 1,5 и 5,5% соответственно», – добавил он.
По словам Мишустина, за 10 лет в ЕАЭС была выстроена уникальная наднациональная система регулирования, которая устанавливает единство требований к товарам, поступающим на территорию стран-участниц. Также было утверждено свыше 50 технических регламентов, которые охватывают порядка 85% продукции на общем рынке, что важно для поставки качественных и надежных товаров гражданам, упрощения торговли.
Залогом свободного перемещения продукции, производимой на территории стран «пятерки», защиты жизни и здоровья граждан стран ЕАЭС является исполнение действующих санитарных, ветеринарных и фитосанитарных требований, отметил также Мишустин.
Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе состоялось в старинном белорусском городе Несвиж в Минской области. Участниками ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Статус наблюдателя предоставлен Молдове, Кубе и Узбекистану.
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Премьер-министр России выступил на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
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