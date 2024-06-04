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Мишустин: Рост ВВП стран ЕАЭС обогнал мировые темпы и увеличился в 2023 году на 3,8%

04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рост экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обогнал мировые темпы, показатели ВВП в 2023 году увеличились на 3,8%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.

Мишустин обратил внимание на то, что основные макроэкономические показатели всех стран ЕАЭС демонстрируют положительную динамику, хотя еще есть к чему стремиться. По его словам, вместе страны «пятерки» добились определенных достижений в плане интеграции, поддерживая друг друга в самых непростых ситуациях. Глава российского кабмина процитировал президента РФ Владимира Путина, который на заседании Высшего Евразийского экономического совета в начале мая в Москве заявил, что ЕАЭС «приносит реальную выгоду каждому из участников объединения».

«Стабильно повышается реальная заработная плата, снижаются показатели безработицы, и все это на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры, формирования новой архитектуры международных отношений и нарастающего санкционного давления», – отметил Мишустин.

С момента создания ЕАЭС объем взаимной торговли вырос практически в два раза, сельскохозяйственное производство – более чем на четверть, а промышленное – на 20 с лишним процентов, напомнил глава российского правительства. «В текущем квартале эти два индикатора прибавили еще около 1,5 и 5,5% соответственно», – добавил он.

По словам Мишустина, за 10 лет в ЕАЭС была выстроена уникальная наднациональная система регулирования, которая устанавливает единство требований к товарам, поступающим на территорию стран-участниц. Также было утверждено свыше 50 технических регламентов, которые охватывают порядка 85% продукции на общем рынке, что важно для поставки качественных и надежных товаров гражданам, упрощения торговли.

«Подобные механизмы нужно развивать. И подключать к ним участников Содружества Независимых Государств и других стран, с которыми наши экономические связи особенно сильны. Это позволит нам эффективно, используя уже проверенный инструментарий, снижать барьеры для производителей», – подчеркнул премьер РФ

Залогом свободного перемещения продукции, производимой на территории стран «пятерки», защиты жизни и здоровья граждан стран ЕАЭС является исполнение действующих санитарных, ветеринарных и фитосанитарных требований, отметил также Мишустин.

Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе состоялось в старинном белорусском городе Несвиж в Минской области. Участниками ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Статус наблюдателя предоставлен Молдове, Кубе и Узбекистану.



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Премьер-министр России выступил на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
 
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