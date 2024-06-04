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Погода в СНГ: в Казахстане резко потеплело, в Кыргызстане выпал снег

04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане резко потеплело, в Кыргызстане выпал снег
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кратковременные дожди с грозами ожидаются во вторник в Москве. Синоптики не исключают возможность града, но погода будет теплой. Воздух прогреется до плюс 25. О том, чем удивляет лето жителей стран Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Армения

В Ереване солнечно. Воздух прогреется до плюс 31, жарче всего будет на юге республики, в Сюникской области – 33 градуса. А вот на севере, в Лорийской области, все еще устраняют последствия наводнения. В затопленных пунктах чистят дворы, улицы, подъезды зданий. Жителям передают гуманитарную помощь: продукты и лекарства. Сотрудники Министерства окружающей среды измеряют уровень воды в реках и прогнозируют развитие событий. Также в пострадавших селах и городах восстанавливают автомобильное сообщение и ремонтируют мосты.

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Казахстан

В Казахстане зафиксировано резкое потепление. На юге и западе воздух раскалится до плюс 35. В четырех регионах страны объявили чрезвычайную пожарную опасность. На усиленный режим работы спасатели перешли в Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Но не только огонь несет угрозу. В некоторых районах Атырауской области продолжается борьба с половодьем. Возле села Бесикты вода окружила 70 лошадей, но спасатели оперативно прибыли на помощь и отогнали скот в безопасное место.

Кыргызстан

В Бишкеке сегодня без осадков. Температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, а вот в горном Алайском районе всего плюс 8. Там, на трассе Ош – Сары-таш Иркештам, выпал снег. Очевидцы говорят, что высота – до десяти сантиметров. По сообщению синоптиков, в ближайшие дни осадки продолжатся. В прогнозе – снег с дождем.

Беларусь

В Беларуси зной сдает позиции. Воздух прогреется лишь до 25 градусов, а в южные регионы страны пришли долгожданные дожди. Такой погоде будут рады рыболовы. В республике как раз закончился весенний запрет на ловлю рыбы, но есть исключения: ловить сома нельзя еще до июля. По-прежнему запрещено использование сетей. Рыбачить можно только удочкой. Нарушителям грозит штраф до двух тысяч белорусских или 56 тысяч российских рублей.



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В четырех регионах Казахстана объявили чрезвычайную пожарную опасность. Синоптики Кыргызстана прогнозируют снег с дождем.
 
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