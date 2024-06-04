Погода в СНГ: в Казахстане резко потеплело, в Кыргызстане выпал снег

В Казахстане зафиксировано резкое потепление. На юге и западе воздух раскалится до плюс 35. В четырех регионах страны объявили чрезвычайную пожарную опасность. На усиленный режим работы спасатели перешли в Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Но не только огонь несет угрозу. В некоторых районах Атырауской области продолжается борьба с половодьем. Возле села Бесикты вода окружила 70 лошадей, но спасатели оперативно прибыли на помощь и отогнали скот в безопасное место.

Кыргызстан

В Бишкеке сегодня без осадков. Температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, а вот в горном Алайском районе всего плюс 8. Там, на трассе Ош – Сары-таш Иркештам, выпал снег. Очевидцы говорят, что высота – до десяти сантиметров. По сообщению синоптиков, в ближайшие дни осадки продолжатся. В прогнозе – снег с дождем.

Беларусь

В Беларуси зной сдает позиции. Воздух прогреется лишь до 25 градусов, а в южные регионы страны пришли долгожданные дожди. Такой погоде будут рады рыболовы. В республике как раз закончился весенний запрет на ловлю рыбы, но есть исключения: ловить сома нельзя еще до июля. По-прежнему запрещено использование сетей. Рыбачить можно только удочкой. Нарушителям грозит штраф до двух тысяч белорусских или 56 тысяч российских рублей.