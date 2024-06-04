Лукашенко после визита в Монголию прилетел в Иркутск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко после государственного визита в Монголию прилетел в Иркутск. Самолет белорусского лидера прилетел в Россию из международного аэропорта «Чингисхан» в Улан-Баторе.

В Монголии Лукашенко провожали министр иностранных дел страны и другие чиновники. Президент Беларуси провел в стране четыре дня. За это время он успел познакомиться с национальной культурой, а также договориться со своим коллегой о развитии двустороннего сотрудничества. Итогом визита стала Дорожная карта до 2026 года и договоренности по поставкам белорусской техники и продовольствия.