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Лукашенко после визита в Монголию прилетел в Иркутск
04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко после государственного визита в Монголию прилетел в Иркутск. Самолет белорусского лидера прилетел в Россию из международного аэропорта «Чингисхан» в Улан-Баторе.
В Монголии Лукашенко провожали министр иностранных дел страны и другие чиновники. Президент Беларуси провел в стране четыре дня. За это время он успел познакомиться с национальной культурой, а также договориться со своим коллегой о развитии двустороннего сотрудничества. Итогом визита стала Дорожная карта до 2026 года и договоренности по поставкам белорусской техники и продовольствия.
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Самолет белорусского лидера прилетел в Россию из международного аэропорта «Чингисхан» в Улан-Баторе.
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