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Благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете» прошел в Минске
05.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел IV благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете». В концерте приняли участие юные исполнители с особенностями развития, в том числе с нарушением слуха и зрения.
Дети выступали в тандеме со звездами эстрады. Однако выбор композиции был за юными певцами. Они же раскладывали слова на жесты и подбирали их под ритм. В Минск приехали около 200 школьников из разных регионов Беларуси и России. Дмитрий Ратников ради выступления преодолел 9 тысяч километров. Юноша из Забайкалья. Именно он несколько лет назад своим выступлением вдохновил организаторов на создание фестиваля.
«Я мечтала объединить детей наших стран, России и Беларуси, чтобы они дружили. Я вдохновлена, впечатлена и влюблена в слабослышащих детей», – заявила основатель фестиваля, актриса театра и кино, певица Евгения Короткевич.
Участники выступали в разных жанрах. Кроме песен были также танцы, пантомима и даже цирковые номера. В этом году концерт посвятили 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому многие песни – патриотические. Перед выступлением юным участникам показали памятные места белорусской столицы.
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В концерте приняли участие юные исполнители с особенностями развития, в том числе с нарушением слуха и зрения.
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