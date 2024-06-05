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Благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете» прошел в Минске

05.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете» прошел в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске прошел IV благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете». В концерте приняли участие юные исполнители с особенностями развития, в том числе с нарушением слуха и зрения.

Дети выступали в тандеме со звездами эстрады. Однако выбор композиции был за юными певцами. Они же раскладывали слова на жесты и подбирали их под ритм. В Минск приехали около 200 школьников из разных регионов Беларуси и России. Дмитрий Ратников ради выступления преодолел 9 тысяч километров. Юноша из Забайкалья. Именно он несколько лет назад своим выступлением вдохновил организаторов на создание фестиваля.

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«Есть слова, а жесты к ним бывают разные. Можно одно слово тремя или четырьмя жестами показать. Например, в Москве одни жесты, в Благовещенске другие. Все разные», – рассказал участник фестиваля Дмитрий Ратников.

«Я мечтала объединить детей наших стран, России и Беларуси, чтобы они дружили. Я вдохновлена, впечатлена и влюблена в слабослышащих детей», – заявила основатель фестиваля, актриса театра и кино, певица Евгения Короткевич.

Участники выступали в разных жанрах. Кроме песен были также танцы, пантомима и даже цирковые номера. В этом году концерт посвятили 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому многие песни – патриотические. Перед выступлением юным участникам показали памятные места белорусской столицы.



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Теги: Минск
 
 
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В концерте приняли участие юные исполнители с особенностями развития, в том числе с нарушением слуха и зрения.
 
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