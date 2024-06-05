Благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете» прошел в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел IV благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете». В концерте приняли участие юные исполнители с особенностями развития, в том числе с нарушением слуха и зрения.

Дети выступали в тандеме со звездами эстрады. Однако выбор композиции был за юными певцами. Они же раскладывали слова на жесты и подбирали их под ритм. В Минск приехали около 200 школьников из разных регионов Беларуси и России. Дмитрий Ратников ради выступления преодолел 9 тысяч километров. Юноша из Забайкалья. Именно он несколько лет назад своим выступлением вдохновил организаторов на создание фестиваля.

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