МТС на ТИБО-2024: новый Центр кибербезопасности, сеть 5G и инновации в области искусственного интеллекта

Источник материала: ProBusiness





Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС представил на международном форуме ТИБО-2024 ряд инновационных решений. Среди них — новые возможности BIG DATA, облачные сервисы, собственный аттестованный Центр кибербезопасности, а также демонстрационная площадка 5G.

Центр кибербезопасности МТС

Во время «ТИБО-2024» МТС презентовал возможности своего Центра кибербезопасности (ЦКБ), который прошел аттестацию и полностью соответствует требованиям приказа Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Республики Беларусь от 25 июля 2023 г. №130. Он является частью Национальной системы обеспечения кибербезопасности, а уровень компетенции его сотрудников позволяет не только оказывать услуги компаниям и организациям, но и защищать IT-инфраструктуру объектов, представляющих стратегическую важность для страны.

В частности, ЦКБ МТС в круглосуточном режиме может анализировать происходящее в ИТ-структуре заказчика. Это позволяет обнаруживать и блокировать вредоносную активность раньше, чем она нанесет ущерб бизнесу. Специалисты центра готовы провести расследование уже произошедших киберинцидентов и ликвидировать их последствия, проанализировать степень защищенности инфраструктуры и предложить наиболее подходящие решения по кибербезопасности, взять на себя интеграцию, настройку, обновление и поддержку различных средств защиты информации, а также управление ими.

Главная задача ЦКБ МТС — помочь обеспечить круглосуточный мониторинг и эффективное реагирование на инциденты информационной безопасности. В число используемых инструментов входит антивирусное программное обеспечение, межсетевые экраны, средства криптографической защиты информации, DLP, SIEM и системы сканирования на уязвимость от ведущих поставщиков на рынке Беларуси — Лаборатории Касперского, Positive Technologies и Synesis. Услуги кибербезопасности могут оказываться как по модели SOC as Service, когда все необходимые инструменты находятся на стороне ЦКБ, так и по принципу гибридной SOC, которая допускает частичное использование средств защиты информации, которыми располагает клиент.

МТС Cloud

Большой портфель высокотехнологических сервисов представило облачное подразделение МТС Cloud . Среди новых решений — облачная платформа для разработки МТС Cloud Dev, обеспечивающая распределенную обработку данных с использованием контейнерной оркестрации Kubernetes. Она создана для разработки, развертывания и эксплуатации микросервисных приложений. Ее цель — помочь улучшить эффективность работы и упростить выполнение сложных задач за счет встроенных интегрированных решений.

Также МТС Cloud представил новую услугу в сфере информационной безопасности — межсетевой экран для защиты веб-приложений по модели WAFaaS. Это инструмент, работающий на прикладном уровне и защищающий веб-приложения методом анализа трафика, который обнаруживает и блокирует сетевые атаки путем фильтрации передачи данных.

Комплексные решения для бизнеса предлагаются на базе двух платформ, построенных на высокопроизводительном оборудовании от ведущих производителей. В числе основных направлений — предоставление облачной инфраструктуры IaaS (Infrastructure as a Service). Она позволяет быстро и легко масштабировать вычислительные ресурсы в зависимости от потребностей бизнеса. Объектное хранилище S3 позволяет хранить неограниченное количество информации любого формата. Кроме того, МТС Cloud предоставляет бизнесу возможность размещения в защищенном облаке корпоративной почты, услуги ИТ-аутсорсинга, осуществляет продажу лицензионного ПО для информационной безопасности.

BIG DATA

В рамках направления BIG DATA представлена услуга «МТС Маркетолог» и демоверсия услуги «МТС Охват» (станет доступен для клиентов до конца 2024 года). Основная цель сервиса «МТС Маркетолог» — помочь белорусскому бизнесу продвигать свои услуги на территории Российской Федерации посредством таргетинга и ресурсов BIG DATA ПАО МТС (РФ). Он позволяет делать таргетированные рекламные SMS-рассылки, проводить опросы (онлайн и с помощью SMS) и обзванивать потенциальных клиентов. Предполагаемая аудитория — 65 миллионов человек.

Услуга «МТС Охват» предоставляет доступ к платформе, благодаря которой можно провести оценку эффективности месторасположения наружной рекламы и, исходя из этого, спланировать продуктивную рекламную кампанию. Решение, в первую очередь, будет полезно владельцам рекламных конструкций, рекламным агентствам, а также крупным рекламодателям. Платформа содержит сведения обо всех наружных конструкциях в городе Минске и других областных центрах, позволяя получать информацию о размерах, расположению, владельце объектов и др. Выбрав необходимые критерии, пользователь услуги может проанализировать количество просмотров, как по отдельным, так и по всем рекламным сооружениям.

Еще одно направление BIG DATA — геоаналитика, то есть анализ перемещения отдельных групп населения, например, между районами, улицами, станциями метрополитена и др. Это решение актуально при городском планировании, поскольку помогает точно определить места для строительства дорог, торговых центров и др. Так, МТС совместно с «Минскградо» уже реализовал масштабный проект по анализу перемещений 1,5 млн человек в пределах столицы и пригородной зоны. Полученные данные используются при подготовке планов по оптимизации и развитию транспортной сети столицы.

На ретейл и финансовые организации ориентированы услуги «Скоринг» и «Антифрод», которые помогают снизить риски для бизнеса при предоставлении услуг своим клиентам. Специалисты МТС могут выявить фейковые номера, спрогнозировать вероятность дефолта и вычислить потенциально неблагонадежных клиентов.

Таргетированные SMS-рассылки предназначены для выполнения самых разных задач: от привлечения новых клиентов до подбора персонала. Анализируются разнообразные телеком- и геоданные, так, чтобы сформировать выборку, максимально отвечающую потребностям заказчика. Рассылка проводится абонентам МТС, выразившим согласие на получение рекламы от третьих лиц.





Центр инноваций ПАО МТС

На ТИБО МТС (Беларусь) в партнерстве с Центром инноваций МТС Future Crew (Россия) представляет перспективные разработки, которые в дальнейшем могут быть доступны в Беларуси. Так, интеллектуальная система контроля уровня доступа Urbanpredator позволяет организовать вход в офис без пропуска и биометрии, используя только смартфон. Платформа Altego с помощью ИИ может создать персонального цифрового двойника, который способен говорить на нескольких языках, включая немецкий, французский, китайский и арабский. Платформа РОЙ/9 Future Crew предоставляет возможность на любой удобный срок сдавать в аренду мощности игрового компьютера, ноутбука или дата-центра, чтобы они использовались для обучения моделей ИИ. Изучить ее потенциал смогут как простые пользователи, так и владельцы компьютерных клубов, облачные провайдеры и, конечно же, разработчики систем ИИ.

Представлен также сервис приватной мобильной связи Membrana, который защищает устройство и данные во время сёрфинга в интернете, убирая спам, лишние звонки, рекламу. Компании узнают про премиальную и безопасную связь Membrana Business. Она обеспечивает защиту данных команды в Сети, снижает риски утечек конфиденциальной информации. Родителей может заинтересовать cервис безопасного цифрового пространства для детей Membrana Kids, который защищает от угроз, неуместного контента и звонков с незнакомых номеров.

Для нужд бизнеса представлен сервис кибербезопасной виртуализации приложений Future Crew EDM (MobileVDI), дающий безопасный доступ к корпоративным ресурсам с личного устройства сотрудника, вне зависимости от ОС. Посетители выставки также смогут познакомиться с инновационной платформой централизованного управления уязвимостями внешнего периметра c возможностью отслеживания киберугроз в реальном времени CICADA8.

5G: связь нового поколения

Сеть 5G — это глобальный тренд, который формирует будущее и диктует правила игры в мире технологий. МТС, являясь одним из ключевых провайдеров инноваций в Беларуси, развернул на ТИБО демонстрационную площадку 5G SA. На ней представлены возможности телеком-компании по запуску сети пятого поколения на базе уже используемого оборудования в диапазоне 1800 МГц, а также в новом емкостном диапазоне — 3600 МГц. Кроме этого, представлен и зарубежный опыт использования технологии на основе реальных кейсов. Средняя скорость скачивания данных (Speedtest), которую продемонстрировали на стенде МТС, достигает 1,1 Гбит/с.

Сеть NB-IoT

Также на форуме уделено внимание технологии NB-IoT, которая представляет собой стандарт мобильной связи, предназначенный для обмена данными между устройствами. На его основе МТС уже реализовал несколько решений в сфере учета энергоресурсов, безопасности объектов и удаленного мониторинга. Провайдер развивает сеть NB-IoT с использованием энергосберегающей технологии NIDD, которая способствует энергоэффективности и повышенной автономности оборудования. Возможности NB-IoT дополнены линейкой услуг «Умный учет IoT», которая рассчитана на разные объемы потребления трафика.





Решения для бизнеса

Посетители выставки могут ознакомиться с новыми возможностями Виртуальной АТС — сервиса, который позволит организовать контактный центр с единым многоканальным номером и осуществлять вызовы через мобильные телефоны или компьютер: выбор общего номера компании для входящих и исходящих звонков, автообзвон по списку номеров клиентов без участия сотрудников, аналитика уникальных номеров, виджет обратного звонка на сайт, оценка качества обслуживания по завершении звонка. Управление функционалом сервиса возможно через мобильное приложение.

Новая услуга «Инкогнито» поможет оставлять конфиденциальным номер пользователя, осуществляя переадресацию входящего звонка с виртуального номера МТС на реальный номер абонента. Маскировка номера позволит защитить реальный номер телефона от спама и нецелевых звонков, контролировать качество коммуникаций и сохранить анонимность клиентской базы. Доступна функция записи разговоров. На базе «Инкогнито» можно создать сервис защиты номера с применением статической и динамической маскировки с интеграцией по API.

К «ТИБО-2024» МТС приурочил запуск в продажу новых продуктов PRO32 — антивирусного программного обеспечения PRO32 и удаленного доступа PRO32 Connect Personal. Программы оснащены современными средствами обеспечения конфиденциальности и безопасности. Антивирусные решения предлагают воспользоваться базовой или комплексной защитой как для мобильных устройств, так и для стационарных систем. Каждую версию программного продукта можно попробовать бесплатно.

В качестве альтернативы — сервис, позволяющий получить доступ к новой линейке программных продуктов от Лаборатории Касперского. Среди них — Kaspersky Standard, как базовое решение для защиты от киберугроз и шпионских программ. Более функциональную защиту предоставляет Kaspersky Plus — решение для обеспечения полной безопасности и высокой приватности, конфиденциальности данных и онлайн-платежей, включая надежное управление паролями.

Большой интерес представляет сервис «МТС Коммуникатор», который дает возможность делать SMS и Viber-рассылки клиентам. С помощью сервиса «МТС Опрос» посредством Viber и SMS компании могут дистанционно проводить маркетинговые исследования и рассчитать такие ключевые параметры, как индекс потребительской лояльности и индекс удовлетворенности потребителя. А с услугой «Бизнес-поиск» можно определять местоположение сотрудников в режиме реального времени.

HR: работа в МТС

МТС предлагает множество возможностей для профессионального роста и развития в различных сферах. Уже сейчас в МТС работают 1,5 тысячи сотрудников самых разных специальностей. Компания постоянно расширяет сеть, осваивает амбициозные направления и ищет новых членов команды, которые помогут развивать мобильные и фиксированные сети, цифровые сервисы и приложения, облачные технологии, финтех, сферы больших данных, интернета вещей и др.

Искусство технологий

На стенде «Искусство технологий» можно пройти интерактивные тесты. Один из них основан на изображениях сервисов и услуг компании МТС и ее абонентов в представлении нейросетей. Второй тест посвящен кибербезопасности, который поможет разобраться в ситуациях с мошенническими действиями в сети. В зависимости от результатов посетители стенда получают информационные материалы и памятные сувениры. Специальный фотоавтомат, работающий с помощью нейросетей, поможет посетителям создать свой аватар. Его можно распечатать на месте либо сохранить себе в электронном виде, чтобы поделиться им в социальных сетях с хештегом #ТИБОМТС. Чтобы подчеркнуть стремление компании к новаторским подходам, внимание к стенду и бренду МТС привлекает дружелюбный гид-робот.