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Выставка технологических новинок открылась в Минске
06.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Эра искусственного интеллекта, импортозамещение в IT и обучение новым технологиям. В Минске открылся
Комбинация искусства и интеллекта. Экспонаты на площадке оживают с помощью технологий. Роботы поддерживают беседу с человеком. Новинки информационной сферы оценил и премьер-министр Беларуси.
Вопросы к производителям критические. Среди них актуальность разработок и локализация производства. Плата в руках Романа Головченко – белорусский проект. Создан для того, чтобы заменить китайские аналоги.
Компания также представила уникальный для СНГ телевизор. Диагональ экрана – 100 дюймов. Он может отобразить самого высокого человека в мире в полный рост. Эта белорусская разработка универсальная. Подойдет для погранпереходов, аэропортов и контрольно-пропускных пунктов предприятий. Сократит очереди. Для этого в одной системе совместили сразу несколько устройств. Например, считыватель документов, сканер отпечатка пальца и веб-камеру.
«Существует документ. В нем огромное количество данных. Некоторые устройства считывают только часть из них, и многим этого достаточно. Мы же делаем комплексную проверку всего документа», – рассказал начальник отдела маркетинга компании-производителя экспертных продуктов для проверки подлинности документов, денежных знаков и ценных бумаг Юрий Скворчевский.
А эта разработка для автомобилистов. Она поможет безопасно купить и перевезти авто в ЕАЭС, а еще максимально упростит его перемещение.
Информационные технологии внедрили и в транзитные перевозки. На каждом большегрузе установлены умные замки. Эти устройства прикрепляют к грузовому отсеку и блокируют его. Если открыли во время пути или нарушили маршрут, сигнал моментально поступит в систему. Оперативные и таможенные службы начнут поиск и проверку.
На форуме представлены более 300 компаний-участниц: как государственные, так и частные разработчики. Форум продлится четыре дня. На выставке специалисты обмениваются опытом, налаживают новые связи и подписывают контракты.
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На выставке специалисты обмениваются опытом, налаживают новые связи и подписывают контракты.
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