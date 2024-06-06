Выставка технологических новинок открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эра искусственного интеллекта, импортозамещение в IT и обучение новым технологиям. В Минске открылся международный форум ТИБО . В этом году участники собрались в 30 раз. Более сотни представителей из разных стран презентовали свои новинки, а также обсудили возможности Евразийского цифрового союза. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Комбинация искусства и интеллекта. Экспонаты на площадке оживают с помощью технологий. Роботы поддерживают беседу с человеком. Новинки информационной сферы оценил и премьер-министр Беларуси.

«Портал, чтобы узнать, куда надо идти – это не вчерашний, а позавчерашний день. Вопрос же стоит в том, чтобы портал имел возможность, чтобы через него в электронном виде подавать заявки и получать документы», – отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Вопросы к производителям критические. Среди них актуальность разработок и локализация производства. Плата в руках Романа Головченко – белорусский проект. Создан для того, чтобы заменить китайские аналоги.

«Мы хотим развивать возможность наших производств, чтобы производить собственные продукты и не зависеть от других стран», – сообщил заместитель генерального директора по инновациям предприятия по производству бытовой техники и электроники Дмитрий Малашкевич.

Компания также представила уникальный для СНГ телевизор. Диагональ экрана – 100 дюймов. Он может отобразить самого высокого человека в мире в полный рост. Эта белорусская разработка универсальная. Подойдет для погранпереходов, аэропортов и контрольно-пропускных пунктов предприятий. Сократит очереди. Для этого в одной системе совместили сразу несколько устройств. Например, считыватель документов, сканер отпечатка пальца и веб-камеру.

«Существует документ. В нем огромное количество данных. Некоторые устройства считывают только часть из них, и многим этого достаточно. Мы же делаем комплексную проверку всего документа», – рассказал начальник отдела маркетинга компании-производителя экспертных продуктов для проверки подлинности документов, денежных знаков и ценных бумаг Юрий Скворчевский.

А эта разработка для автомобилистов. Она поможет безопасно купить и перевезти авто в ЕАЭС, а еще максимально упростит его перемещение.

«Если машина находится в угоне, в другой стране узнают, и ее не поставят на учет. С помощью технических параметров, описывающих транспортное средство, можно оценивать его характеристики, безопасность на дорогах», – уточнил технический директор Центрального научно-исследовательского и проектно-технологического института организации и техники управления Константин Росса.

Информационные технологии внедрили и в транзитные перевозки. На каждом большегрузе установлены умные замки. Эти устройства прикрепляют к грузовому отсеку и блокируют его. Если открыли во время пути или нарушили маршрут, сигнал моментально поступит в систему. Оперативные и таможенные службы начнут поиск и проверку.

Можно ли обучить нейросеть делать глобальные прогнозы?