«Ежеквартально получаем дополнительных 7–8 тыс. руб. чистого дохода». Как минский ресторан избежал проблем с Cash Flow с помощью инвестиций

Источник материала: ProBusiness





Любому бизнесу нужны сбережения. Даже если кажется, что все идет прекрасно и средств в обороте хватает, стоит быть предусмотрительными и иметь резервный фонд. Его можно направить на самые разные цели — для закрытия внезапных кассовых разрывов, на развитие и масштабирование или даже просто на премирование и мотивацию ценных сотрудников. Но как такой фонд сформировать? В минском ресторане «Госці», например, решили инвестировать в облигации на платформе «Айгенис» . Неочевидный, но, как оказалось, весьма интересный вариант. Поговорили с управляющим заведением о том, получилось ли сформировать «подушку» для бизнеса на облигациях.

Облигации или бонды — это долговые ценные бумаги. Они выпускаются государством или компаниями, чтобы получить деньги на развитие бизнеса. Покупатель такого актива становится кредитором и получает не только вложенные деньги обратно, но и дополнительный доход в виде периодических процентных выплат. Это удобный способ инвестирования, поскольку вы заранее знаете размер купонного дохода и срок возврата вложенных средств. Купить облигации государственных и частных компаний можно на платформе «Айгенис» и в приложении aigenis invest . «Айгенис» — профессиональный участник рынка ценных бумаг с 29-летним опытом. На данный момент это один из крупнейших белорусских брокеров.



«Каждую неделю откладываем 15% от выручки, чтобы избежать проблем с Cash Flow»

Управляющий ООО «Медиа повод» Адамович Денис (ресторан «Госці»)





— Понимание необходимости инвестирования пришло совершенно не из мысли о том, что на этом можно заработать. Мы постоянно сталкивались с проблемой Cash Flow и необходимостью эффективного управления денежным потоком. В ресторанном бизнесе, где огромное количество товаров и поставщиков, множество других платежей, необходимо обязательно контролировать обеспечение наличия денежных средств в нужный момент времени. Особенно это касается ежеквартальных налоговых выплат, которые являются для нас значительными.

Мы долгое время подходили к этим обязательным платежам с определенной тревогой. Денег не всегда хватало. Мы осознали, что хотим чувствовать себя более уверенно. Мы решили каждую неделю забирать из выручки 15% и откладывать их. Конечно, мы понимали, что просто оставлять их на счете — это не вариант. Как минимум есть банковские депозиты, которые дают возможность получать проценты. Но здесь мы столкнулись с другой проблемой. Наш рациональный подход предполагает накопительный принцип, то есть мы еженедельно должны добавлять во вклад определенную сумму. Но мы не смогли обеспечить себе реализацию такого подхода с депозитами. Внесение дополнительных платежей у банков, как правило заканчивается за месяц, а где-то и за более ранний срок до момента выхода из депозита. Получалась ситуация, когда последние еженедельные платежи мы просто не могли разместить. Эффективность сильно снижалась.





Тогда мы обратили внимание на облигации и инвестирование. Мы обращались и к разным брокерам. Но в итоге выбрали «Айгенис» — они предложили необходимую нам схему покупки облигаций. Именно эта компания смогла обеспечить нам необходимые условия для нашей задачи.

Важным преимуществом стало предоставление прямого доступа к биржевым торгам через web-терминал . Этот инструмент позволяет подписывать все документы с помощью электронной цифровой подписи, которую мы уже используем для подписания других документов. Это оказалось очень удобным. Мы ценим возможность дистанционного подачи поручений, а также возможность онлайн-мониторинга нашего портфеля.

«По 22−28 тысяч рублей каждую неделю — в инвестирование»

Оперативный бухгалтер ООО «Медиа повод» Елена Скавыш





— Облигации помогли нам значительно повысить эффективность управления нашими финансами.

В отличие от банковских депозитов облигации предлагают более высокий процент дохода и освобождаются от налогов на полученные проценты. Это более выгодное вложение денежных средств.





Выручка компании ориентировочно составляет 150−180 тыс. руб. в неделю. Соответственно, в инвестирование мы направляем 22−28 тыс. руб. каждую неделю до самой даты уплаты квартальных налогов.

Получаем дополнительных 7−8 тыс. руб. чистого дохода. При квартальном НДС в 160−170 тыс. руб., мы экономим около 5−6%. Возможно — это не так много. Но, во-первых, — это больше чем ничего. А во-вторых, мы убрали для себя понятие беспокойства перед налоговыми платежами.

Как устроен процесс приобретения облигаций: Компания переводит денежные средства на брокерский счет компании «Айгенис». Счет — сегрегированный, то есть брокер не имеет права использовать денежные средства по своему желанию;

В течение дня денежные средства попадают в биржевую систему и отображаются в web-терминале aigenis invest;

В этом же терминале выставляется заявка на приобретение облигаций — весь процесс происходит онлайн, это значительно быстрее, чем использование бумажных носителей;

После совершения сделки брокер сам удерживает комиссионное вознаграждение, которое, к слову, одно из самых небольших на рынке;

Купленные облигации зачисляют на счет «депо» в депозитарии.

Управляющий ООО «Медиа повод» Адамович Денис (ресторан «Госці»)





— Облигации помогают нам не только эффективно управлять финансами, но и уменьшить беспокойство, связанное с налоговыми выплатами. Мы экономим наши нервы, что тоже очень ценно.

Освоив эту стратегию, мы начали дополнительно инвестировать средства, предназначенные для других регулярных расходов. Когда позволяют остатки, мы также инвестируем для получения дополнительного дохода.

За 2023 год мы смогли получить порядка 240 тысяч рублей чистого дополнительного дохода. Это достаточно существенная сумма для нашего бизнеса. Инвестиции помогли нашему бизнесу. У нас появился бюджет на развитие, мы смогли лучше обустроить наши террасы. Также мы увеличили объемы закупок, что позволило получить более выгодные ценовые условия и снизить издержки. Эти дополнительные средства помогли нам не только справляться с текущими задачами, но и активно развиваться.

Зачем бизнесу инвестировать в облигации?

Заместитель директора по экономике и инвестициям компании «Айгенис» Вероника Санкович





— Инвестирование в облигации подходит для бизнеса любого размера и сферы деятельности.

Если ваша компания получает прибыль и у вас есть свободные средства, облигации — это понятный и наименее рискованный способ инвестирования. Они могут помочь сохранить и приумножить капитал, не отвлекая вас от основных бизнес-задач.

Даже если у компании отсутствует свободный денежный поток, облигации могут быть полезны. Например, они могут помочь вам накопить деньги на уплату налогов или покупку оборудования. Существуют предложения для краткосрочного инвестирования, которые могут быть выгоднее банковских депозитов.

При этом для достаточно крупных сумм компания «Айгенис» готова предложить индивидуальные решения, отличные от тех стандартных, что сегодня предлагаются розничному инвестору.





Решения об инвестировании зависят от размера бизнеса и структуры корпоративного управления. В небольших компаниях и унитарных предприятиях все решения, включая инвестиционные, часто принимает сам владелец, который одновременно является и руководителем.

В крупных компаниях процесс обычно более сложный. Финансовая служба анализирует различные инвестиционные предложения и готовит рекомендации для финансового директора или генерального директора. В некоторых случаях окончательное решение принимает совет директоров или собрание участников (акционеров), если это предусмотрено уставом компании.





Основные преимущества облигаций как инвестиционного инструмента: Доходность у облигаций выше, чем по банковским депозитам;

Для юрлиц есть возможность размещать свободные средства на срок от недели (под 9,5% годовых) до трех месяцев (под 10% годовых в BYN);

Согласно Налоговому Кодексу, прибыль от операций с облигациями не облагается налогом на прибыль (ни купонный доход, ни разница между ценой покупки и продажи) ;

Если инвестор рассматривает только безрисковые инструменты, то можно приобретать государственные облигации;

Ликвидность. В последнее время значительно прибавил в активности вторичный биржевой рынок, и в случае необходимости облигации можно достаточно быстро продать на рыночных условиях.

В какие облигации вкладываться?

Прежде всего, стоит помнить, что облигации — это долговой инструмент. Вы даете деньги в долг эмитенту, поэтому надежность эмитента должна быть на первом месте. На рынке есть государственные и корпоративные облигации. Государственные — самые надежные, так как гарантируются государством, но и доходность у них ниже. Корпоративных облигаций намного больше, и их надежность зависит от финансового состояния компании, которая их выпустила. Важно помнить: как правило, чем надежнее эмитент, тем меньше доходность по облигациям, и наоборот.

Еще один важный критерий — ликвидность. Чем выше оборачиваемость облигаций на рынке, тем легче их будет продать при необходимости. Информацию о ликвидности можно найти на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. Например, облигации компании Айгенис сейчас самые оборачиваемые на биржевом фондовом рынке по количеству сделок и объему торгов.













Что касается уже заключенных сделок, то некоторые инвесторы выбирают государственные бумаги, другие предпочитают облигации Айгенис, так как они предлагают одно из лучших условий на рынке. Большинство компаний предпочитают инвестировать на короткие сроки, до одного года. У нашей компании есть широкий выбор облигаций: индексируемые выпуски в долларах с доходностью 7% годовых, выпуски под 19% годовых в BYN и много других выпусков в RUR, EUR и BYN. Для юридических лиц мы предлагаем размещение свободных средств от недели под 9,5% годовых и до трех месяцев под 10% годовых в BYN.

Интерес к облигациям Айгенис постоянно растет. На сегодняшний день количество частных инвесторов в мобильном приложении aigenis invest уже превысило 10 тысяч. И у нас есть стратегия по масштабированию навыка инвестирования среди белорусов.

Размер бизнеса наших клиентов в корпоративном сегменте очень разный — от небольших компаний до крупных игроков рынка. Да, сейчас уровень знания компании «Айгенис» и тем более осведомленность о ее возможностях не такой высокий, как нам хотелось бы. И именно поэтому мы поставили перед собой задачу показать, как мы можем помочь бизнесу, вне зависимости от его сферы деятельности и размеров.

«Айгенис» — крупнейший брокер Беларуси с 29-летним опытом работы. Обладает лицензией Министерства финансов с 1995 г. Сегодня компанию по чистым активам можно сравнить с небольшим банком (размер чистых активов ЗАО «Айгенис» по состоянию на 01.04.2024 г. составляет 182 млн BYN).

Компания «Айгенис» создала первое в Беларуси мобильное приложение для биржевой торговли — aigenis invest , которое дает доступ ко всем ценным бумагам, представленным на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Айгенис также является эмитентом корпоративных облигаций с доходностью до 19% годовых в BYN, индексируемых облигаций в USD под 7% годовых и в RUR под 17% годовых. Вы всегда можете получить инвестиционное консультирование в компании «Айгенис» любым удобным для вас способом:

* Информация не является инвестиционной рекомендацией. ЗАО «Айгенис» не несет ответственности за инвестиционные решения, принятые на основании данной информации.

*Партнерский материал. ЗАО «Айгенис», УНП 100862882